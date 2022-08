Näyttelijä, tanssija ja muusikko toimi elokuva- ja tv-alan suunnannäyttäjänä mustille naisille.

Star trek -tieteissarjan Lt Uhuran roolista tunnettu näyttelijä Nichelle Nichols on kuollut 89-vuotiaana, kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehti Variety ja brittilehti The Guardian. Asiasta kertoi Nicholsin poika Kyle Johnson äitinsä sosiaalisen median tileillä.

Nichols tunnettiin elokuvauransa ohella muusikkona ja aktivistina, joka edisti merkittävällä tavalla mustien naisnäyttelijöiden asemaa elokuvassa.

Balettitanssijana ja laulajana aloittanut Nichols debytoi valkokankaalla 1959 musikaalissa Porgy and Bess ja teki läpimurtonsa Star Trekin televisioesitysten alkaessa vuonna 1966. Hän oli yksi ensimmäisistä afroamerikkalaisista naisista parhaaseen katseluaikaan esitettävän tv-sarjan keskeisessä roolissa.

Myös Nicholsin roolisuudelma kapteeni Kirkin (William Shatner) kanssa oli yksi käänteentekevistä näytellyistä suudelmista kahden eri etnisyyttä edustavan henkilöhahmon välillä. Samaan aikaan vuonna 1968 mustien ja valkoisten väliset avioliitot oli kielletty Yhdysvalloissa vielä 17 osavaltiossa.

Näyttelijä on kertonut myös ihmisoikeusaktivisti Martin Luther Kingin fanittaneen hänen roolisuoritustaan Star Trekissä ja jopa suostutelleen hänet jatkamaan sarjassa lopettamisen sijaan.

Nichelle Nichols Lt. Uhuran roolissa.

Vuonna 1992 Nicholsille myönnettiin tähti Hollywoodin Walk of Famella. Hän oli ensimmäinen afroamerikkalainen näyttelijä, joka painoi kädenjälkensä ikoniseen laattaan. Näyttelijä on ollut kahdesti ehdolla Sarah Siddons Awardin voittajaksi parhaasta näyttelijäntyöstä. Hän on myös julkaissut kaksi musiikkialbumia, Down to Earth ja Out of This World.

Moni Nicholsin tuntenut julkisuuden henkilö on muistellut häntä lämmöllä ja kunnioituksella. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi Valkoisen talon julkaisemassa tiedotteessa maan menettäneen tärkeän tienraivaajan.

”Kansakuntamme on ikuisesti velkaa inspiroiville taiteilijoille, kuten Nichelle Nichols”, Biden sanoi. ”He näyttävät meille tulevaisuuden, jossa yhtenäisyys, omanarvontunto ja kunnioitus ovat jokaisen yhteiskunnan kulmakiviä.”

Nichelsin Star Trek -kollega George Takei twiittasi näyttelijän olleen korvaamaton suunnannäyttäjä.

”Sydämeni on raskas ja silmäni loistavat kuin tähdet, joiden huomassa nyt lepäät”, Takei twiittasi.