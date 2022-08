Alatalo on julkaissut yli 50 albumia, voittanut lukuisia palkintoja ja kirjoittanut hittejä eri musiikkityyleillä.

Laulaja-lauluntekijä Mikko Alatalo on palkittu tämän vuoden Iskelmä-Finlandialla. Kevyen musiikin eteen tehdystä työstä annettu tunnustus on arvoltaan 10 000 euroa. Palkinnon jakaa Nokian kaupunki Tapsan tahdit -tapahtuman aikaan.

Raadin puheenjohtajana toimi sanoittaja-muusikko Turkka Mali. Hänen mukaansa Alatalo hallitsee musiikin monet lajit.

”Alatalo rakastaa esittämiään musiikkilajeja huolimatta siitä, kuinka suosittuja ne kulloinkin sattuvat olemaan. Hän on myös ollut Suomen pubien ja seurojentalojen ahkera kiertäjä, todellinen työmyyrä”, Turkka Mali sanoo tiedotteessa.

Palkinto myönnettiin 20. kerran. Viimeksi sen ovat saaneet Arja Koriseva, Vicky Rosti ja Danny.

”Osa tästä palkinnosta kuuluu ehdottomasti myös Harri Rinteelle. Koen, että tämä on myös esiintyjän palkinto 6 000 keikasta ja kolmesta miljoonasta ajokilometristä”, Mikko Alatalo sanoo.

Alatalo on kirjoittanut useimmat kappaleet Rinteen kanssa. He aloittivat musiikin tekemisen yhdessä Juice Leskisen kanssa vuonna 1971 perustetussa Coitus Int -yhtyeessä. Soolourallaan Alatalo on kuvannut maaseutua, ”siirtomaasuomea”, esimerkiksi kappaleessa Maalaispoika oon.

Hän kertoo, että katoavan maaseudun kuvaaminen oli hänelle tärkeä tehtävä. Alatalo, 71, on tehnyt uraa myös keskustan kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna.

Alatalo on julkaissut yli 50 albumia ja 700 laulua. Hänet tunnetaan balladeista (Ihmisen ikävä toisen luo), lastenlauluista (Känkkäränkkä) ja mainoksista (Puuhamaa). Alatalo on myös tehnyt kappaleita muille artisteille, kuten sanoitukset Maaritin Jäätelökesään.

Alatalon suuri saavutus on laulukilpailu Syksyn sävelen voittaminen neljä kertaa.

Voitokkaat iskelmät olivat: Vicky Lee (1978), Rikoo on riskillä ruma (1980), Mummoni ja moukarinheitto (1981) ja Minna (1986).

Alatalo on toiminut uuden ja vanhan musiikin esilletuojana televisiossa. Hittimittarissa hän kertoi uudet kappaleet ja Tammerkosken sillalla -ohjelmassa laittoi yhteislaulun soimaan kesäisin.

Aiemmin hänelle on myönnetty muun muassa Valtion säveltaidepalkinto, Suomi-palkinto ja Juha Vainio -palkinto.

Coitus Int. -yhtye vuonna 1972 eli Max Möller, Harri Rinne, Mikko Alatalo ja edessä Juice Leskinen.

Mikko Alatalo (vas.) äänittämässä Love Recordsin studiolla piippua polttelevan Otto Donnerin johdolla 4. lokakuuta 1974. Takana Jim Bembroke.

Mikko Alatalo voitti Syksyn sävelen ensimmäisen kerran vuonna 1978 kappaleella Vicky Lee.

Mikko Alatalo vuonna 1980.

Mikko Alatalo ja hanurilla säestänyt Masi Luoma esittivät Valkeakosken Työväenmusiikkitapahtuman vuonna 1981 muun muassa Rikoo on riskillä ruma -kappaleen.

Mikko Alatalo vuonna 1985.

Mikko Alatalo syksyllä 1982, jolloin hän julkaisi levyn III tasavallan vieraana – Lauluja Siirtomaa-Suomesta 3.

Kansanedustaja Mikko Alatalo ja Juice Leskinen julkaisivat yhteisen Senaattori ja boheemi -levyn Tampereen legendaarisessa Tillikka-ravintolassa vuonna 2004.

Mikko Alatalo laulattaa yleisöä Tammerkosken sillalla -ohjelmassa Tampereella vuonna 1999.

Tampere All Stars -hyväntekeväisyyskokoonpano julkaisi vuonna 2013 levyn, jonka tuotot sijoitettiin mikrolainoina kehittyviin maihin. Hyväntekeväisyysmusiikkivideota tekemässä Costello Hautamäki, Mika Sundqvist, Jani Viitanen ja Mikko Alatalo.

Kansanedustaja ja laulaja-lauluntekijä Mikko Alatalo keikkaili Alatalo Brothers -kokoonpanon kanssa Viking Mariellalla vuonna 2018.

Mikko Alatalo seurasi Viking Mariellalla Urheilugaalaa vuonna 2018.