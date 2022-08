Musiikkiteollisuudessa on pitkään puhuttu ”tulevaisuuden” formaatista, NFT-julkaisuista. Musen tulevan NFT-albumin painos rajoitettu tuhanteen kappaleeseen.

Elokuun 26. päivä Muse aloittaa uuden aikakauden Britannian musiikkilistoilla.

Silloin ilmestyy rockyhtyeen yhdeksäs albumi Will of the People, joka julkaistaan myös NFT-versiona. Asiasta uutisoi The Guardian.

Koskaan aiemmin NFT-versiona julkaistua äänilevyä ei ole otettu mukaan virallisille listoille. Edellinen kerran äänitemyyntiä mittaaville listoille hyväksyttiin uusi formaatti vuonna 2015, kun albumien striimaus yleistyi.

NFT on kryptoväline, joka koostuu sanoista non-fungible token. Suomeksi käännettynä non-fungible on ei-korvattavissa oleva tai korvaamaton, ja token kääntyy esimerkiksi kolikoksi tai poletiksi. Digitaalinen omistusoikeus voi koskea taideteosta tai vaikkapa äänilevyä, kuten tässä tapauksessa.

Musen albumia myydään ”ympäristöystävällisen” NFT-alustan Serenaden kautta. Serenaden perustaja Max Shand kuvailee Muse-julkaisua ”NFT:n mustaksi T-paidaksi”, hyödylliseksi digitaaliseksi formaatiksi, jota on helppo ostaa.

”Fani haluaa jotain yksinkertaista ja ymmärrettävää, joka kuitenkin antaa hänelle tunteen siitä, että hän on lähellä artistia ja lisäksi muiden fanien arvostama”, hän sanoo.

Listoja ylläpitävässä yrityksessä Official Charts Companyssa iloitaan uudesta askeleesta.

”Paljon melua on pidetty siitä, että NFT:t ovat musiikin tulevaisuus, viihteen tulevaisuus ja omistuksen tulevaisuus. On hienoa, että tästä on tulossa totta”, sanoo Martin Talbot, OCC:n toimitusjohtaja The Guardianille.

Serenade on erityisesti musiikkidiggareille suunnattu NFT-kauppapaikka ja yhtiö oli keskustellut Warner Recordsin kanssa NFT-albumin julkaisemisesta useiden kuukausien ajan. Muse tuntui heti ilmeisimmältä valinnalta, sillä bändi on jo kaksi vuotta sitten luonut digitaalisia keräilyesineitä lohkoketjuteknologiaa käyttävän CryptoKitties -alustan kanssa.

”Bändi on aina ollut teknisten innovaatioiden edelläkävijä luovuudessaan ja taiteellisuudessaan”, sanoo Sebastian Simone, brittiläisen Warner Recordsin yleisö- ja strategiajohtaja.

Tulevan albumin Will of the People teemat sopivat tulevaisuuden formaattiin.

Musen nettisivuilla bändin laulaja, lauluntekijä, kitaristi ja kosketinsoittaja Matthew ”Matt” Bellamy kertoo levyn nimikkokappaleen sijoittuvan fiktiiviselle planeetalle, jolla hallitsee fiktiivinen autoritaarinen valtio, jota hallitsee fiktiivinen algoritmi, joka ilmentyy kuvitteellisessa tietokeskuksessa ja muun muassa tulostaa kuvitteellista valuuttaa.

Musen NFT-albumin vähittäismyyntihinta on 20 puntaa (noin 24 euroa) ja sen painos on rajoitettu 1 000 kappaleeseen maailmanlaajuisesti.

Ostajat saavat ladattavan version albumista korkearesoluutioisina FLAC-tiedostoina, jonka Musen jäsenet allekirjoittavat digitaalisesti. Lisäksi jokaisen ostajan nimet näkyvät pysyvästi linkitetyssä ostajaluettelossa.