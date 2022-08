Bilebändimäinen kokoonpano olisi sopinut Huvilan sijasta paremmin johonkin klubimaiseen tilaan.

Puhallinmusiikki

Helsingin juhlaviikot. Hypnotic Brass Ensemble Huvila-teltassa 18.8.

Yhdysvaltalaisen Hypnotic Brass Ensemblen seremoniamestari korosti Huvila-teltassa kahteenkin kertaan, että he eivät soita jazzia – vaikka yhtyeen uusimman täyspitkän albumin nimi on The Bad Boys of Jazz.

Miksi alleviivaus?

Ehkä siksi, että hän, kokoonpanon kolmas trumpetisti Tarik Graves luuli loppuun saakka esiintyvänsä ”Helsinki Jazz Festivalilla”, jota kiitti torstai-iltana täydessä Huvilassa kahteenkin kertaan.

Mutta tämä oli päivänselvää jo hänen ensimmäisiin kiitoksiinsa mennessä. Ei, alkujaan kahdeksasta Chicagossa varttuneesta veljeksestä koottu Hypnotic Brass Ensemble ei esitä jazzia. Ei, vaikka sekä soitinnus että soundi siihen viittaavatkin – ja toki joskus myös tyyli jo verenperintönä

Veljesten isä oli Chicagossa koko pitkän ikänsä vaikuttanut trumpetisti ja opettaja Phil Cohran (1927–2017), joka soitti 1960-luvun vaihteessa muutaman vuoden mystisen Sun Ran suuressa kosmisessa Arkestrassa. Merkittävän AACM-järjestön perustajiin vuonna 1965 kuulunut Cohran teki itse myöhemmin omissa nimissään muutaman albumillisen ajantasaista ja poliittisesta kantaaottavaa spiritual jazzia.

Poikien perustaman Hypnotic Brass Ensemblen musiikissa niistä ei ollut juurikaan jälkiä: ei kosmisesta, ei spirituaalisesta.

Konsertissa tämän muhkeasti soivan kokoonpanon – kuusi puhaltajaa, bassokitaristi, rumpali – modus operandi oli olla tiukasti funkkaava ja hiphoppaava ”Party Brass Ensemble”, jolla vaikutti olevan vain kaksi vaihdetta: kovaa ja vielä kovemmin.

Tähän oletettuun tavoitteeseen suhteutettuna Hypnotic Brass Ensemble hoiti tehtävänsä hyvin koko rahan edestä: yksilösuoritukset lähes kokonaan korvannut yhtye-energia välittyi eikä notkahtanut kertaakaan puolentoista tunnin aikana.

Mutta pieniin melodisiin koukkuihin perustuvat kappaleet olivat Huvilassa pidemmän päälle turhan samankaltaisia, kerrostumatta nimen lupaamaksi tajunnantilaiseksi lumoutumiseksi. Hypnotic Brass Ensemble ei ihan hypnotisoinut.

Kova paahto oli lopulta vain kovaa, kuumaa ja hikistä paahtoa. Päinvastoin kuin esimerkiksi yhtyeen albumilla The Bad Boys of Jazz, jolta kuultiin muun muassa kappaleet Menaj, Yo Friends, After Party ja In The House.

Niillä Hypnotic Brass Ensemble kuulostaa kirkkaasti ”musikaalisemmalta” ja kestävämmältä kuin tämä yleisöä sekä laulattanut että liikuttanut bilebändi, joka olisi sopinut konserttisalimaisen Huvilan sijasta paremmin johonkin klubimaiseen tilaan.