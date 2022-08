Säestävä yhtye kuulosti pidemmän päälle persoonattomalta ja puuduttavalta.

Afropop, rock

Angélique Kidjo ja yhtye Huvila-teltassa 14.8. – Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoa.

Edellisessä tasan kolmen vuoden takaisessa Suomen konsertissaan laulaja ja lauluntekijä Angélique Kidjo halusi "palauttaa Afrikan takaisin Afrikkaan" – ja onnistui siinä aika mukavasti myös vertauskuvallisesti.

Tuolloin lähes kaikki hänen esittämänsä kappaleet olivat yhdysvaltalaisen rock-yhtyeen Talking Headsin albumilta Remain in Light (1980), jonka keskeisimpiä innoittajia oli länsiafrikkalainen afrobeat.

Sunnuntai-iltana tämän vaikuttavan albumin lauluista kuultiin Huvila-teltassa edelleen kolme ja heti avauksena tiukka Crosseyed and Painless, kahden myöhemmän kappaleen tavoin tekijöinään David Byrne ja Brian Eno.

Mutta nyt konsertin kulttuurinen liikesuunta oli suurimmaksi osaksi päinvastainen, se paljon tutumpi toinen. Beninissä syntynyt ja Ranskaan vuonna 1983 muuttanut Kidjo, 62, on ennen kaikkea länsiafrikkalaisten musiikkien kansainvälinen suurlähettiläs, kiintotähti sarjassaan.

Tätä lähettiläisyyttä Kidjo toteuttaa aivan erityisesti albumillaan Mother Nature (2021), jolla vierailee sekä esittäjinä että tekijöinä toistakymmentä häntä selvästi nuorempaa muusikkoa muun muassa Beninistä, Malista, Nigeriasta, Sambiasta ja Zimbabwesta.

Huvilan konsertin ytimessä olikin kahdeksan Mother Naturen kappaletta – kolmestatoista mahdollisesta – mutta nuorempien tekijöiden tuoreuttavat kulttuuriset ja musiikilliset vaikutukset jäivät pelkän tiedon sekä kuvittelun varaan. Käytännössä ne eivät kuuluneet lainkaan.

On tietysti liikaa vaadittu, että live ja levy vastaisivat toisiaan varsinkaan silloin, kun studioalbumille on koottu suuri määrä eriparisia vierailijoita. Nyt kävi vain niin, että laulujen moninaisista soitinnuksista ja sovituksista ei ollut jäljellä juuri mitään, puhumattakaan monitasoisista vokaaliosuuksista.

Angélique Kidjon esiintymisessä keskeistä oli valloittava laulu ja energia.

Kidjon ranskalainen kvartetti – kosketinsoittaja, basisti, lyömäsoittaja, rumpali – takoi kaikki kappaleet samankaltaisiksi ja olisi kuulostanut ilman suurenmoista solistiaan sekä persoonattomalta että puuduttavalta. Ja pidemmän päälle kuulostikin, kuten kolme vuotta sitten Pori Jazzissa.

Ero perjantaina Flow-festivaalilla esiintyneeseen nigerialaiseen Burna Boyhin – yksi Mother Naturen vierailijoista – oli tässä suhteessa päivänselvä. Hänellä oli Suvilahden päälavalla normaalin kompin lisäksi ainakin viisi taustalaulajaa sekä kolme puhaltajaa.

Voi tietysti olla, että Kidjo suuntaan pääasiallisen musiikillisen kunnianhimonsa muualle, kuten suuresta Yemandja-teatteriteoksesta (2022) ja uusimmista levyjulkaisuista voi vähän päätellä.

Toinen niistä on seitsenosainen, Kidjon jorubaksi laulama Queen of Sheba (2022), jonka hän teki Libanonissa syntyneen trumpetisti Ibrahim Maaloufin kanssa. Ja toinen on Philip Glassin säveltämä, David Bowien Lodger-levyyn perustuva Symphony No. 12 (Lodger) (2022), jossa Kidjo on niin ikään ainoa laulaja.

Ja se tuttu lauluhan jäi myös Huvilasta käteen – sekä tietysti valloittava ja valaiseva energia, jonka taso ei todellakaan notkahtanut kertaakaan. Angélique Kidjo oli lavalla ilman väliaikoja puolitoista tuntia, ja siitä suuren osan liikkeessä.