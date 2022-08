Herndonin musiikissa on aina ollut vaikutteita kuoromusiikista, ja kuoro-osuuksista vastasi Helsingin-konsertissa naiskuoro Philomela, jonka osuudet olivat konsertin musiikillisesti nautittavinta antia, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Nykymusiikki

Holly Herndon: IP. Holly Herndon, Holly+ ja Philomela-kuoro Tanssin talossa perjantaina 26. elokuuta. Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa.

Kaksi kuumaa sanaa viime vuosilta: identiteetti ja omaelämäkerrallisuus. Niitä molempia oli tarjolla Holly Herndonin gospelkantria, kuoromusiikkia ja digitaalista kikkailua sisältävässä Identity Play -teoksessa, joka sai kantaesityksensä perjantaina Tanssin talossa Helsingissä.

Herndon on yhdysvaltalainen säveltäjä, joka on asettunut Berliiniin. Herndon on väitellyt tohtoriksi Stanfordin yliopistosta, ja tutkimusintressit leimaavat myös hänen musiikkiaan, joka on kokeellista ja poikkitaiteellista. Herndon hyödyntää musiikissaan esimerkiksi tekoälyä ja koneoppimista. Toistaiseksi albumi Proto (2019) on ollut tästä voimakkain tyylinäyte ja myös hänen lopullinen läpimurtonsa.

Omaa lauludataansa käyttäen Herndon on luonut itselleen eräänlaisen digitaalisen kaksosen, jolle hän on antanut nimen Holly+. Herndonin suunnitelmana on antaa jossain vaiheessa Holly+ avoimeen käyttöön.

Herndon ei itse soittanut Tanssin talon konsertissa mitään. Hänen roolinsa oli olla parvella kuin juontaja ja rytmittää esitystä selittävillä välispiikeillä. Katsojana saa yleensä olla huolestunut siinä vaiheessa, kun tekijä selittää kesken teoksen auki siihen liittyvää tematiikkaa. Siitä syntyy vaikutelma, että edes tekijä ei luota teoksen kantavan itsenäisesti.

Säveltäjä Holly Herndon toimi uuden teoksensa kertojana.

Teoksessa ja sen teemoissa ei ollut edes mitään vaikeasti avautuvaa. Herndon on kotoisin Tennesseestä, ja hänen lapsuutensa kuulosti olevan hyvin tyypillinen uskonnollisen etelävaltion kasvatille. Isä oli saarnamies ja kirkossa sai laulaa kuorossa hurmoksessa. Dolly Parton soi kotona, joten luonnollisesti Jolene oli myös yksi esityksen kappaleista.

Etelän meininki näkyi konsertissa myös siten, että säestyksestä vastanneet kaksi kitaristia olivat pukeutuneet cowboy-vermeisiin. Heistä laulaja-lauluntekijä Sam Fuller-Smith otti päävastuun laulusta.

Herndonin musiikissa on aina ollut vaikutteita kuoromusiikista, ja kuoro-osuuksista vastasi Helsingin-konsertissa naiskuoro Philomela, jonka osuudet olivat konsertin musiikillisesti nautittavinta antia.

Fuller-Smith veivasi kitaristikaverinsa kanssa gospelkantria. Sinänsä ihan nättiä, mutta myös kovin geneeristä. Fuller-Smithillä oli kaksi mikrofonia, joista toisessa oli niin sanottu Holly+, joka suodatti hänen laulunsa kone-Herndonin ääneksi.

Visuaaliset elementit olivat konsertissa isossa osassa. Herndonin lapsuusmaisemia kuvaavissa aiheissa seikkaili myös digitaalinen-Holly, joka yhdistyi manipuloituihin kuviin soittajista. Visuaalinen estetiikka oli lämmintä nostalgiaa 90-luvun lopun videopeleistä, joissa sai aikaan mielettömiä häiriöitä vain liikkumalla seinän vieressä.

Konsertin oli tarkoitus olla osallistava gospelin hengessä ja kutsua yleisö kutsu ja vastaus -lauluhurmokseen. Hurmosta ei kuitenkaan syntynyt. Yleisö seurasi esitystä kunnioittavan hiljaa ja ujosti.

Aiheina identiteetti ja omaelämäkerrallisuus ovat leimanneet taidetta kirjallisuudesta nykymusiikkiin, ja ne olivat vahvasti läsnä tänä kesänä esimerkiksi Viitasaaren nykymusiikkifestivaali Musiikin ajan teoksissa. Myös teatterin elementit ovat nykymusiikissa paljon käytettyjä, ja Herndonin juonnot ja visuaaliset aiheet tuntuivat kytkevän esityksen vahvasti nykymusiikin trendeihin.

Myös popmusiikin puolella omaelämäkerralliset, teatteria ja musiikkia yhdistävät konsertit ovat olleet suosittuja tehokeinoja viime vuosina. Herndonin IP-teosta voisikin sanoa ajankuvaksi. IP on ensimmäinen osa kolmiosaisesta teossarjasta.

Epäilemättä teoksen tarkoituksena oli leikkiä kurantin teknologian ja vanhan, maanläheisen mutta taivaisiin kurottavan musiikin kontrastilla. Identiteetti kytkeytyi niin henkilöhistoriaan kuin digitaaliseen roolileikkiin.

Nykymusiikki toimii usein hitti vai huti -periaatteella. Genren kirjoittamaton sääntö on kehitys ja uusien tekotapojen tutkiminen, ja välillä riskinotto tuottaa vähemmän muistettavia teoksia.

Tekoäly jäi kuriositeetiksi ja Herndonin IP osui tällä kertaa huti-kategoriaan, vaikka tuore teos tulee – tai ainakin toivottavasti tulee – elämään vielä ensimmäisen esityskautensa aikana. Kokonaisuus oli vielä jokseenkin kömpelö ja jähmeä.