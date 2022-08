Vuonna 2013 valmistunut The Great Train Robbery kertoo junaryöstöstä, jonka ennätyssaalis pakotti poliisit ottamaan ovelan koplan kiinni.

Englannissa elokuussa 1963 tehty postijunan ryöstö oli kuin elokuvasta: odottamaton, ovelasti toteutettu, lähes väkivallaton ja ennätysmäisellä saaliilla. Skotlannista lähteneen yöjunan Lontoon lähellä pysäyttäneet naamiomiehet saivat käytettyinä seteleinä nykyrahassa noin 60 miljoonaa puntaa eli noin 70 miljoonaa euroa.

Suuri saalis oli myös yksi ryhmän ”virheistä”, sillä johtavat poliitikot ja poliisi eivät voineet jättää ryöstöä selvittämättä mistään hinnasta. Tämän aavistaa BBC:n minisarjassa The Great Train Robbery (2013) myös operaation pääsuunnittelija Bruce Reynolds (Luke Evans), jolle olisi omien sanojen mukaan riittänyt vähempi kuin etusivuille päätynyt ”vuosisadan rikos”.

Aikaa myöten lähes myyttiseksi muuttuneesta Suuresta junaryöstöstä on julkaistu kymmeniä kirjoja sekä tehty sarjoja, elokuvia ja pelejä. Kahdesta puolentoista tunnin televisioelokuvasta koostuva The Great Train Robbery ei varsinaisesti lisää mitään, ei tarjoa uutta tulkintaa.

Palkitun Broadchurch-sarjan luoneen ja kirjoittaneen Chris Chibnallin napakassa, sujuvassa ja paikoin jännittävässä tiivistyksessä on silti puolensa – tai pikemmin kaksi. Ensimmäinen tosipohjainen elokuva A Robber’s Tale kertoo ryöstön suunnittelusta ja toteutuksesta, toinen A Copper’s Tale ryöstön tahmeasti alkaneesta, paineenalaisesta rikostutkinnasta.

Roolihenkilöitä on molemmilla puolilla paljon, mutta Chibnall keskittyy viisaasti pääosin kahteen, herrasmiesmäiseen Reynoldsiin ja rikosylitarkastaja Tommy Butleriin (Jim Broadbent). He toimivat lain eri puolilla, mutta ovat määrätietoisia, kokoamiensa erikoisjoukkojen pikkutarkkoja johtajia.

Todellisuudessa ryöstön myöhempi tähti oli vankilasta 1965 paennut Ronald Biggs, joka pakoili julkisuudessa paistatellen ulkomailla 36 vuotta ja muun muassa lauloi kaksi kappaletta punkyhtye Sex Pistolsista kertovassa elokuvassa The Great Rock ’n’ Roll Swindle.

Biggsin rooli ryöstössä oli silti vähäinen ja niin on myös Robber’s Talessa. Tosin hän yritti jättää senkin vielä varjoonsa, sillä kuoli elokuvan ensiesityspäivänä joulukuussa 2013.

The Great Train Robbery, C More