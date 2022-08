Artistit Beyoncé ja Lizzo ovat molemmat käyttäneet kappaleissaan sanaa, jonka on sanottu halventavan vammaisia. Kappaleista kuullaan jatkossa uudet versiot.

Yhdysvaltalainen laulaja Beyoncé poistaa uudesta Heated-kappaleestaan sanan spaz, koska sitä on pidetty sosiaalisessa mediassa vammaisia halventavana. Asiasta on uutisoinut muun muassa uutistoimisto AFP.

Alun perin poptähti laulaa kappaleessa ”Spazzin' on that ass, spazz on that ass”. Puhekielessä spaz-sanaa käytetään kuvaamaan tilapäistä hallinnan menettämistä tai epävakaata käytöstä.

Slangi-ilmaus on johdettu sanasta spastinen. Sillä tarkoitetaan keskushermoston vauriosta johtuvaa lihasjänteyden lisääntymistä, joka voi ilmetä muun muassa raajojen tahattomina liikkeinä, hallitsemattomana lihasten nykimisenä ja kramppeina. Suomeksi spasmi eli kouristus tarkoittaa lihaksen voimakasta supistustilaa.

Useat vammaisten oikeuksia ajavat henkilöt ovat ilmaisseet sosiaalisessa mediassa Beyoncén sanoituksen olleen loukkaava.

Nyt Beyoncé äänittää uudestaan kappaleen, jonka hän on kirjoittanut yhdessä kanadalaisen räppäri Draken kanssa.

”Sana, jota ei käytetty tarkoituksella halventavasti, korvataan”, Beyoncén tiedottaja kertoi AFP:lle sähköpostitse.

Spaz-sanan käyttöä on puitu myös kesäkuussa, kun yhdysvaltalaisen laulaja-räppäri Lizzon sanoitukseen kiinnitettiin huomiota. Lizzo oli käyttänyt Grrrls-kappaleessaan sanaa spaz, mitä hän pyysi jälkeenpäin anteeksi. Myös Lizzo muokkasi sanoituksiaan uusiksi.

Australialainen vammaisaktivisti Hannah Diviney twiittasi, että Beyoncén sanoitus ”tuntuu iskulta vasten minun ja vammaisten yhteisön kasvoja sekä vasten sitä edistystä, jota yritimme saavuttaa Lizzon kanssa”.

Lizzo esiintymässä Outside Lands Music Festival -tapahtumassa San Franciscossa vuonna 2021.

”On erittäin vaikea uskoa, että Beyoncé tai kukaan hänen tiiminsä jäsenistä ei tunnistanut loukkausta, vaikka Lizzo teki julkisesti saman virheen kuukausi sitten (ja korjasi sen ystävällisesti),” twiittasi toimittaja ja kirjailija Frances Ryan.

Ryan on tullut tunnetuksi teoksestaan Crippled, jossa hän tutki Britannian hallinnon vammaisiin kohdistamien säästöjen vaikutuksia.

Beyoncén odotettu seitsemäs albumi Renaissance julkaistiin viime viikolla, ja se on kerännyt pääasiassa myönteisiä arvosteluja. Helsingin Sanomien arviossa Aleksi Kinnunen kirjoittaa levyn punaisen langan johtavan riemastuttavan linjakkaasti menneiden vuosikymmenten klubimusiikkiin.

”Sisäänpäin kääntyneen terapoinnin sijaan Beyoncé tekijätiimeineen on löytänyt rajoitusajan keskeltä tanssikulttuurin riemun, mikä kuulostaa parhaalta mahdolliselta siirrolta”, Kinnunen kiittelee.