Juliette Armanet’n Brûler le feu on häpeilemätöntä discoa ja Malik Djoudin Troie melankolisen hellepäivän soundtrack.

Olen viime aikoina kuunnellut paljon ranskalaista poppia. Vuoden 2021 lopulla julkaistu Juliette Armanet’n Brûler le feu -levy on hypännyt nopeasti suursuosikkeihini.

Levy on Armanet’n toinen ja aurinkoisempi kuin ensimmäinen. Kristallinkirkkaasta lauluäänestä tulee mieleen Kate Bush parhaimmillaan. Armanet laulaa yhä enimmäkseen sydänsuruista, haavoista, kuolemasta ja unelmista (sillä vain ne ovat totta), mutta nyt sävellykset ovat vahvasti orkestroituja ja sävellysgenre isossa osassa kappaleita häpeilemättömän retro soul ja disco.

Kuten levyn kansi ja nimi antavat ymmärtää: antaa palaa, poltetaan kaikki menemään! Ilman tanssia olisimme hukassa. Sen kertoo levyn ensimmäinen kappale ja vuosi sitten julkaistu single: Le Dernier Jour du Disco (Discon viimeinen päivä), joka etenee ensin yksinkertaisella pianomelodialla ennen kuin muuttuu täysimittaiseksi discoriehaksi, jota on lähes pakko tanssia. Kertosäkeessä Armanet laulaa, miten hän haluaa viettää tuon discon viimeisen päivän toisen ihoa vasten, punastua kuin unikko, kuulla ympäröivän musiikin stereona ja kertoa toiselle, ettei ole mitään kauniimpaa.

Mutta tästähän koko levy vasta alkaa! Disco ei kuole koskaan?

Ja kun levyn toisessa kappaleessa Qu’importe (Vähät siitä) Armanet laulaa ”Et si jamais ça m'embête / Si jamais ça m'rend bête / Si trop fort dans ma tête, tu es / J'me souviendrais, je t'ai cherché / J'me souviendrai, je t'ai laissé / J'me souviendrai qu'je t'ai aimé”, pop-haikailu menneen rakkauden perään kuulostaa paremmalta kuin mikään pitkään aikaan.

Puhumattakaan levyn kauneimmasta kappaleesta nimeltään Sauver Ma Vie (Pelasta elämäni), jossa Armanet’ta polttava tuli saavuttaa huippunsa. Sen voi hyvin kuunnella ymmärtämättä sanoista yhtään mitään. Uskot laulajaa silti.

Kitschin puolelle levy ei kaikesta retroilusta huolimatta vajoa kertaakaan, siitä niin Armanet kuin elektronisen musiikin tuottajina tavallisesti tunnetut Sebastian ja Yuksek pitävät huolen. Levy kuulostaa yhtä aikaa vanhalta ja uudelta, ja Armanet’n sanoitukset ovat ihailtavan monipuolisia ja monimielisiä. Niitä ei voi asettaa vain nyyhkygenreen.

Euroopassa on uusi laulaja-lauluntekijätähti.

Ääni, jonka tunnistaa välittömästi

Toinen uusi suosikkini Ranskasta: Malik Djoudi ja hänen viime vuonna julkaisemansa levy Troie, joka kannattaa kuunnella kuulokkeilla.

Djoudilla on ääni, jonka tunnistaa vaikka tuhannen muun joukosta välittömästi. Se kuulostaa hyvin hennolta, aivan kuin joku kuiskaisi korkealta ja katoaisi tuuleen. Troiella Djoudi jättää paljon instrumenteille, jotka puolestaan jättävät nekin kappaleisiin paljon tilaa.

Kaikki kuulostaa ilmavalta, kuin päiväunilta melankolisena kesäpäivänä. Aurinko lämmittää poskia, näen unta menneistä, ehkä myös tulevasta (yhden kappaleen nimi on 2080). Duetto Quelques mots (Muutamia sanoja) Isabelle Adjanin kanssa kuulostaa surulliselta viikonlopulta tyhjässä kaupungissa. Se rakentaa itseään kohti valtavaa huipennusta, jota ei koskaan tule.

Tämä on musiikkia vailla ylimääräistä kuorrutusta. Äänimaisemia, jotka eivät valehtele.

Saisipa Djoudin ensi vuonna Sidewaysiin.

Eniten uusia varauksia Helmet-kirjastoissa 27.7.–3.8. saaneet kirjat

Kaunokirjallisuus

1) Raija Oranen: Iso

2) Satu Rämö: Hildur

3) Elizabeth Strout: Voi William!

4) Kristina Ohlsson: Myrskynvartija

5) Nilla Kjellsdotter: Kivipuiston tyttö

6) Anders de la Motte, Måns Nilsson: Kuolema asuntonäytössä

Tietokirjat

1) Lea Pulkkinen: Tutkijan omakuva

2) Katariina Vuori: Merireittejä menneisyyteen

3) David Graeber & David Wengrow: The Dawn of Everything

4) Ujuni Ahmed: Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin

5) Sirpa Puhakka: Kari Uotila, telakan senaattori

6) Graeber, Wengrow: Alussa oli...