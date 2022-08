Olisiko Justin Bieberin pitänyt pitää pidempi sairausloma, kysyvät kulttuuritoimittajat Hilla Körkkö ja Juho Kankaanpää yhteiskritiikissään.

Justin Bieber tiistaina Helsingin Kaisaniemessä

Juho Kankaanpää: Oliko tämä Vattenfallin vesivoimamainos? Videolla siilitukkainen mies vaeltelee ikimetsässä animoitujen näytönsäästäjäperhosten keskellä ja puhuu suureellisista teemoista: vaikeuksista, vahvuudesta, jumalasta, kauneudesta. Sitten on merta ja vuoristoa.

Puhuja on Justin Bieber, yksi maailman suurimmista poptähdistä.

Tiistai-iltana kanadalaislaulaja Justin Bieberin Justice World Tour -kiertueen avausvideota seurasi Helsingin Kaisaniemessä ennakkoarvioiden mukaan noin 20 000 katsojaa. Viidelle mantereelle levittäytyvä kiertue on nimetty Bieberin viime vuonna ilmestyneen Justice-albumin mukaan.

Hilla Körkkö: Aloitusvideon nöyrän pojan sijaan lavalle pomppi itsevarma vaaleanpunainen poppari. Pinkeät nahkahousut ja toppi, vauhdikkaat valkosankaiset aurinkolasit ja purkkapalloja muistuttava helmikaulakoru saivat Bieberin ainakin näyttämään aikamme kuumimmalta poptähdeltä.

Keikka toteutui, vaikka kiertuetta jouduttiin siirtämään ensin koronaviruspandemian ja sitten sairausloman takia. Bieber kertoi kesäkuussa sairastavansa Ramsay Huntin oireyhtymää. Harvinaisen viruksen aiheuttama tauti halvaannutti toisen puolen popparin kasvoista.

Oli se sitten sairauden syytä tai ei, Bieberin kasvoilla ei Helsingin keikan aikana näkynyt juuri tunteita. Siitä huolimatta yleisö vaikutti hullaantuvan. Pienetkin asiat, kuten se, että poppari riisui aurinkolasinsa kolmannen kappaleen jälkeen, saivat aikaan säpinää.

“Sen silmät näkyy”, yleisön keskellä huudettiin.

Vaan eivätpä ne juuri näkyneet. Bieber esiintyi lähes koko kaksituntisen katse lavan lattiassa vaellellen tai silmät kiinni.

JK: Bieber lauloi ja tanssi autopilotilla niin kuin solmisi kengännauhoja. Itsevarma laulaja olisi täyttänyt ison lavan vaivattomasti ilman taustamuusikoita. Se on tärkeä taito supertähdelle.

Yleisölle Bieber puhui lähinnä kappaleiden välissä näytetyillä videoilla ja niissäkin uskostaan.

Kontaktia Bieber ei ottanut myöskään arkisesti pukeutuneisiin taustatanssijoihin tai raskassoutuisia sähkökitarasooloja tiluttelevaan taustabändiinsä, vaan vaikutti olevan lavalla omassa kuvussaan. Kupu piti huolta siitä, ettei konsertissa ollut tilaa yllätyksille tai sattumille.

Kuvustaan Bieber poistui vain hetkeksi, ja siihenkin tarvittiin joukko lavan yli lentäviä lintuja. Kanadanhanhia, kanadalaislaulaja tulkitsi.

“Olen melko varma, että tuo on merkki”, Bieber vitsaili.

Yleisölle supertähti puhui myös, kun tarvitsi vakuutteluja koko esiintymisen mielekkyydestä. “Are you still with me?” Bieber kysyi viidennen kappaleen jälkeen ja vaikutti todella kaipaavan vastausta.

HK: Ensimmäisinä kappaleinaan Bieber esitti Somebodyn ja Hold Onin, kaksi helposti pureksittavaa popkappaletta viimeisimmältä levyltään. Popparin pehmeä ääni oli hurmaava, mutta tunnelma muuttui varsin nopeasti liki sentimentaaliseksi. Ensimmäiset balladit laulettiin jo ennen kuin aurinko oli edes ehtinyt laskea. Valinta oli hätäinen.

Bieber istahti balladeita varten tuolilleen lavan etuosaan ja vaikutti siltä, ettei oikeastaan jaksaisi tai ainakaan välittäisi enää nousta pomppimaan.

Kanadalaislaulaja Justin Bieberin kiertue levittäytyy viidelle eri mantereelle. Justice World Tour -kiertue on nimetty viime vuonna ilmestyneen Justice-levyn mukaan.

Where Are You Know’n ja Yummyn aikana hän kuitenkin jaksoi tampata lavaa edestakaisin.

Balladeihin palattiin myöhemmin. Nuoren menestyjän yksinäisestä elämästä kertova Lonely oli kenties keikan ainoa pilkahdus rehellisestä Bieberistä.

“Olen niin yksinäinen, olen niin yksinäinen”, Bieber tunnelmoi ja kuulosti murheelliselta.

JK: Parhaimmillaan ja eloisimmillaan Bieber oli esittäessään kevyttä ja kuplivaa musiikkia ilman suureellisia nostatuksia ja elämää suurempia kertosäkeitä. Leikkisä rakkausbiisi Intentions kulki vaivattomasti, ja tulevalta levyltä poimitun Honestin vänkä hiphop-biitti näytti hetkeksi piristävän pitkästyneen oloista laulajaa.

Sen sijaan uran alkuvaiheen kappaleet vaikuttivat olevan megatähdelle lähinnä teiniajoista muistuttava taakka, vaikka fanit olivat asiasta toista mieltä.

Kun Bieber esitti keikan loppupuolella 18-vuotiaana levyttämänsä Boyfriendin, hänen olemuksensa vaikutti alistuneelta. Babyn aikana lavan taustalle projisoitiin värikkäitä graffitilogoja, jollaisia näkee koulurepuissa ja sisäleikkipuistojen seinillä. Lapsenomaiset logot alleviivasivat, että Baby kuului toiseen, jo päättyneeseen aikakauteen.

HK: Loppupuolella paidaton Bieber katosi pianon taakse pimputtelemaan niin kuin Ruotsin-laivan ravintolapianisti. Välijammailu tuntui tilantäytteeltä, mutta taidokas bändi onnistui pitämään yleisön otteessaan.

JK: “Tämä on yksi elämäni parhaista illoista”, Justin Bieber kiitti lopussa.

Sitä eivät uskoneet edes kanadanhanhet.

Olisiko supertähden pitänyt pitää pidempi sairausloma?

Justin Bieber oli kuin kuka tahansa pitkää päivää tekevä iltavuorolainen, joka hoitaa työnsä moitteettomasti, mutta vailla intoa.

Tällä kertaa työvuoro oli Helsingissä. Lopulta poptähti halusi vain leimata kellokorttinsa ja mennä nukkumaan.