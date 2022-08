Circo Aereon uudessa esityksessä Optimismissa pääsee iloitsemaan fyysiselle komiikalle.

Nykysirkus

Circo Aereon Optimismi Stoassa 10.8. Esiintyjät Thom Monckton, Wes Peden ja Niko Votkin, ohjaus Sanna Silvennoinen.

Kuvittele täydellisen kirkkaankeltainen kesä tikkakisoineen ja absurdeja muotoja saavine pihapeleineen. Lisää maisemaan ripaus ajattoman tyylikästä neon-discoa. Sitten tuo paikalle jonglööri, fyysisen komiikan virtuoosi ja muusikko, joiden yhä monimutkaisemmiksi etenevät pyrkimykset ratkoa mitä kekseliäämpiä tehtäviä ja temppuja johtavat rakastettavaan, hallittuun kaaokseen. Lopuksi kuorruta tämä anarkistinen kakku maailmanluokan teknisellä osaamisella.

Tässä Circo Aereon uuden esityksen maailma pelkistettynä. Maailma, jossa yleisö pääsee nauramaan kyyneleet tulvien – mutta ei pilkallisesti, vaan lämpimästi sydämensä sisuksista.

Optimismi jatkaa pitkän linjan sirkustaiteilija ja -ohjaaja Sanna Silvennoisen ja syntyjään uusiseelantilaisen koomikko Thom Moncktonin välistä yhteistyötä. Monckton on esittänyt Silvennoisen ohjaamia, kansainvälisten kriitikoiden ylistämiä soolojaan The Pianist (2013) ja The Artist (2017) satoja kertoja Euroopassa, Kanadassa, Venäjällä, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvalloissa.

Ja Monckton tekee sen jälleen: hän on fyysisen teatterin ja komiikan nero. Letkeydessään särmä, sopivasti homssuinen kehonkieli yhdistettynä mehukkaisiin lainoihin kaikille tutuista mykkäelokuvaklassikoista luovat yhdistelmän, joka ei voi olla toimimatta.

Suvereeni Optimismi tuntuu hyvältä katsojan aivoissa.

Myös yhdysvaltalaissyntyinen, nykyisin Tukholmassa asuva huippujonglööri Wes Peden kiertää jatkuvasti maailman näyttämöillä: hän on esiintynyt yli 25 maassa. Kun Peden poimii suvereenisti pallot, keilat, renkaat, muoviputket ja sakset yläilmoihin levittyvästä, näennäisestä kaaoksesta, on kuin koko maailmankaikkeus menisi hetkeksi järjestykseen. Ja miten hyvältä se tuntuukaan katsojan aivoissa!

Monille nykyesityksille on luonteenomaista, että muusikon rooli laventuu sivussa säestämisestä aktiiviseksi osaksi esitystä. Optimismissa musiikki, komiikka ja jongleeraus kietoutuvat käsinkosketeltavan yhtenäiseksi vyyhdiksi.

Kun näyttämöllä nukketeatterin keinoin eloon herätetyt keltaiset kumihansikashahmot kinastelevat, muusikko Niko Votkin loihtii äänet tunteikkaalle, kipakaksi yltyvälle kommunikoinnille narisuttelemalla ilmapalloa ihan mikrofonin lähellä. Niin yksinkertaista, kotoisaa – ja hienoa.

Votkinin livemusiikki ei myöskään ainoastaan rakenna tahtia näyttämön tapahtumille, vaan sirkukselle tyypillisesti päinvastoin: musiikki elää, fiilistelee ja temppuilee näyttämötapahtumien rinnalla. Se nappaa tahdin esimerkiksi svengaavaksi taiteiluksi yltyvästä Moncktonin ja Pedenin välisestä pingisottelusta. Lopulta rumpukapulat ja jopa rumpu saavat myös jongleerausvälineen roolin.

Optimismi törmäyttää mehevästi abstraktin, kompuroivan puuhastelun huimaan taituruuteen. Se on onnistumisten, mutta yhtä lailla myös häikäisevien epäonnistumisten ylistys.

Musiikki Niko Votkin, Äänisuunnittelu Atte Kantonen, valot ja lavastus Juho Rahijärvi, puvustus ja lavastus Nina Paakkunainen.