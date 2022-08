”Parasta on, kun näkee, miten mallit kehittyvät”, sanoo yli kolmekymmentä vuotta omaa mallitoimistoaan johtanut Marjo Sjöroos.

”Kun katson muotinäytöstä, unohdan kaiken muun. Katson jokaisen mallin kävelytekniikan, miten he astuvat, meneekö polvi koukkuun, miten he kantavat asun, miten ottavat yleisön”, sanoo Marjo Sjöroos.

”Kauhea stressi päällä, elät ja palat, näet muotinäytöksestä unta.”

Maineikkaan mallitoimisto Fashion Teamin toimitusjohtaja Marjo Sjöroos istuu työpöytänsä takana, ja elää kaikesta päätellen kiireisiä päiviä. Syntymäpäivähaastattelun aikanakin mielessä pyörii suuri hyväntekeväisyysmuotinäytös, jota hän on työstänyt viimeisen kuukauden ajan.

”Olen haalinut mukaan 30 yritystä, 65 mallia, suunnittelen lavan ja musiikin, kerään 300 asua…”, hän listaa.

Valmista pitäisi olla ensi torstaina, kun Turussa vietetään Taiteiden yötä. Silloin Sjöroosin valitsemat mallit kävelevät Turun kaupunginteatterin edustalle pystytetyllä lavalla. Tapahtuman tuotot menevät Ukrainan sodan uhreille. Hyväntekeväisyystyö on ollut pitkään lähellä sydäntä, Sjöroos sanoo. Varmaan siksi kiireen ja paineen kestää.

”Mutta kyllä tässä hommaa riittää.”

Yleensä vastaavan työ on useamman henkilön ponnistus, mutta Sjöroos tekee kaiken yksin.

”Minulla on aina ollut se, että haluan sanoa oman sanan. Yritän pitää kaikki narut omissa käsissä.”

Näytöksetkin syntyvät omassa päässä, pala palalta.

”Kuuntelen maailman top 50 biisejä ja näen mielessäni, mikä asu sopii johonkin biisiin. Alan kävellä sen tahtiin kotona, teen koreografiaa. Ja mieheni Rane kattoo ja ajattelee: ’mamma mia’!”

Stressistä huolimatta nauru raikuu tuon tuosta Fashion Teamin toimistossa Turun keskustassa. Aina niin ei ole ollut.

Sjöroos aloitti oman mallitoimistonsa vuonna 1989. Sitä ennen hän oli kerännyt kokemusta muotimaailmasta muun muassa toimimalla itsekin mallina. Omassa elämässä oli riittänyt murhetta: ensimmäinen puoliso oli menehtynyt liikenneonnettomuudessa ja Sjöroos oli jäänyt nuoren pojan yksinhuoltajaksi.

Oikeastaan oman mallitoimiston pyörittäminen oli ainoa todellinen vaihtoehto uraksi, hän pohtii nyt.

”Minulle ei olisi ikinä sopinut, että olisin opiskellut jotain. Ystävät kouluajoilta kertovat, että olin jo silloin sanonut, että haluan olla missien kouluttaja.”

Miten kukaan nuori tyttö voi sellaista edes haaveilla, ystävät ovat jälkeenpäin nauraneet. Mutta Sjöroosille asia oli harvinaisen selvää. Oman mallinurankin aikana hänelle sanottiin tavan takaa, mikset laittaisi omaa mallikoulua pystyyn, kun kerran koko ajan olet korjaamassa toisten mallien kävelyä.

”Ajattelin sitten, että voisko se olla mun juttu. Soitin TPS:n pomolle – mieheni oli siellä töissä – ja kysyin, lainaisivatko he keittiötään, että voisin ottaa siellä kerran viikossa malleja vastaan.”

Keittiö oli pieni ja vaatimaton, mutta vau, mitä tyyppejä sinne asteli. Tulijoiden joukossa oli Nina Björkfelt, joka voitti sittemmin muun muassa Miss Turku, Suomen Neito ja Miss Skandinavia -kilpailut ja joka sijoittui viiden parhaan joukkoon Miss Maailma -kilpailussa.

Sjöroosin siipien suojaan löysivät myös esimerkiksi Tanja Vienonen ja Minna Kuukka. Menestyminen missikilpailuissa ja mallimaailmassa toivat lisää menestystä ja lahjakkaita malli- ja missikandidaatteja. Pian lehdet jo kirjoittivat Sjöroosin tiimistä missimafiana ja -akatemiana.

Menestys toi myös työpaineita, joiden seurauksia Sjöroos kantaa osin edelleen.

”Kun järjestin Miss Suomi- ja Suomen Neito -kilpailuja ja mulla oli mallitoimisto Helsingissäkin, ajoin itseni loppuun. Silloin allergiani pahenivat. Olin vuoden kokonaan pois töistä, koska olin niin loppuun palanut.”

90-luvun lopulla iskeneen burnoutin jälkeen elämän tärkeysjärjestys kirkastui. Samoihin aikoihin Sjöroos tuli uskoon.

Hän kertoo oppineensa ottamaan vuosien aikana hieman kevyemmin. Perhe on tärkein asia maailmassa, vasta sen jälkeen tulee työ ja kaikki muu.

”Olen onnellinen, kun rinnallani on ihana aviomies, pojistani ja ihanista lapsenlapsistani.”

Allergioiden ja tuoksuherkkyyden vuoksi esimerkiksi juhliin ja edustustilaisuuksiin osallistumista on harkittava todella tarkkaan.

”En oikeastaan käy enää missään.”

Mikä sitten saa jatkamaan työtä, joka on pahimmillaan vienyt terveyden?

Työ on intohimo, Sjöroos sanoo.

”Mutta rahan vuoksi en ole koskaan tätä tehnyt.”

Yksi tärkeimmistä syistä on toimiston ulkopuolella. Kesken haastattelun oveen koputetaan. Sjöroos käy vaihtamassa pari sanaa: ovella odottaa äitinsä kanssa nuori tyttö, joka haluaisi päästä Sjöroosin koulutettavaksi.

”Näistä mä elän ja palan”, Sjöroos sanoo hetkeä myöhemmin.

Mallintyöstä haaveilevia nuoria osallistuu vuodesta toiseen Sjöroosin kursseille. Nuorten kanssa työskentely pitää omankin mielen virkeänä. Itseään ei tunne lainkaan seitsemänkymppiseksi, Sjöroos sanoo ja nauraa.

”Olen tottunut tekemään nuorten kanssa töitä. Mieleltäni olen samanikäinen kuin oppilaani.”

”Parasta on, kun näkee miten mallit kehittyvät. Kun he astuvat ensimmäisen kerran tosta ovesta, ja katson, että vau, onpa upeita tyyppejä. Ja heitä saan alkaa kouluttamaan. Sitten näen, miten he alkavat kehittyä, tulevat itsevarmemmiksi.”