Bändikaverit Leo Pignol (vas.), Johannes Ahlbeck, Tommi Husa, Niklas Järvi ja Jussi Ojansuu luottavat pukeutumisessaan second hand -löytöihin sekä itse tehtyihin ja kavereilta lainattuihin vaatteisiin. He hakevat tyyliinsä inspiraatiota muun muassa aiemmilta vuosikymmeniltä. Pignol on lainannut osan festariasustaan Ojansuulta, kun taas Husa on lainannut raidallisen T-paidan tyttöystävältään. Ahlbeckillä ja Ojansuulla on päällään löytöjä eri kierrätyskeskuksista, Uffeista ja kirpputoreilta. Järvi on itse tehnyt päällään olevan paidan ja housut. ”Teen jonkun verran itse vaatteita, sillä silloin saa helpommin omantyylistä asua”, Järvi kertoo.