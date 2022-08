Poliisi tutkii useita seksuaalisen ahdistelun epäilyjä Wagner-festivaalilla, myös johtajaa on ahdisteltu

Useat työntekijät ja festivaalin johtaja Katharina Wagner kertovat joutuneensa seksuaalisen ahdistelun kohteeksi Bayreuthin musiikkijuhlilla.

Saksassa poliisi on käynnistänyt tutkinnan seksuaalirikoksista, joiden epäillään tapahtuneen klassisen musiikin ja oopperan suurtapahtumassa Bayreuthin musiikkijuhlilla Baijerissa. Richard Wagnerin musiikille omistettu festivaali on yksi maailman vanhimmista musiikkitapahtumista. Se käynnistyi viime viikolla.

Rikospoliisin mukaan seksuaalisen häirinnän kohteeksi on joutunut ”useita” naispuolisia työntekijöitä. Häirinnässä on ollut kyse muun muassa seksuaalisesta ahdistelusta, seksistisistä lausunnoista ja vihjailevista tekstiviesteistä. Asiasta on uutisoitu laajasti Saksan mediassa ja muun muassa tanskalaisessa Politiken-lehdessä.

Avajaisissa pidetyssä virallisessa lehdistötilaisuudessa festivaalin johtaja, 44-vuotias Katharina Wagner kertoi olevansa yksi uhreista. Süddeutche Zeitungin mukaan häntä on lähennelty fyysisesti. Katharina Wagnerin isoisoisä on maailmankuulu saksalainen säveltäjä Richard Wagner.

”Ahdistelu ei välttämättä vahingoita minua festivaalijohtajana, mutta se vaikuttaa minuun ohjaajana ja ihmisenä kyllä”, sanoo Wagner ja kertoo osanneensa puolustautua ahdistelijan hyökkäykseltä.

Wagner rohkaisee kaikkia naispuolisia työntekijöitä ottamaan häneen yhteyttä, jos he ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä. Hän lupaa, että kaikki tapaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Wagner on toiminut Bayreuthin festivaalin johtajana vuodesta 2008.

Skandaali on ravistellut Saksan kulttuurieliittiä, jolla on tapana kerääntyä Bayreuthin musiikkijuhlille joka kesä. Tämän vuoden tapahtuma oli odotettu, sillä koronan takia festivaalia ei ole voitu järjestää kahteen vuoteen. Avajaisissa oli mukana muun muassa tapahtuman suuri fani, entinen liittokansleri Angela Merkel.

Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel (keskellä) saapumassa avajaisseremoniaan yhdessä puolisonsa Joachim Sauerin kanssa. Kuvassa myös Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder (vas.) ja hänen vaimonsa Karin sekä ylipormestari Thomas Ebersberger (oik.)

"Olen varma, että Bayreuthin musiikkijuhlien johto tutkii epäillyt rikokset perusteellisesti ja ryhtyy tarvittaviin toimiin. Seksuaalista hyväksikäyttöä ei missään tapauksessa voida hyväksyä eivätkä tapaukset saa jäädä rankaisematta, olipa kyse sitten sanallisesta tai fyysisestä ahdistelusta", sanoo Saksan kulttuuriministeri Claudia Roth Nordbayerische Kurierille antamassaan lausunnossa.

Bayreuthin musiikkijuhlat on perustanut keskuksen, joka auttaa mahdollisten rikosten uhreja ja jonka puoleen voi kääntyä myös nimettömänä.

Yksi seksismistä syytetyistä on tunnettu saksalainen kapellimestari ja orkesterinjohtaja Christian Thielemann, joka johtaa tämän vuoden festivaaleilla Wagnerin oopperan Lohrengrin. Thielemannin väitetään kirjoittaneen sisäisessä sähköpostiviestissä, että hän olisi toivonut nähneensä orkesterissa kahden naispuolisen kontrabasistin sijaan hänelle tutut miesmuusikot.

”En vaihtanut kumpaakaan naista. He ovat molemmat erinomaisia muusikoita”, festivaalijohtaja Katharina Wagner sanoo.

Myös kapellimestarin kerrotaan päässeen yli vaikeudesta johtaa hänelle uusia muusikoita. Kumpikin muusikoista on vakuuttanut Thielemannin kohdelleen heitä asiallisesti.

Seksismin ja ahdistelun lisäksi Bayreuthin festivaalin työntekijät ovat valittaneet tuotannoissa käytetystä äänensävystä. Wagnerin mukaan tapauksia on selvitetty välittömästi, kun niitä on tullut johdon tietoon.