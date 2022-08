Ainakin nämä artistit kannattaa nähdä Flow’ssa

Aldous Harding, Black Tent pe 19.15

Festivaalin kaiketi kaukaisin vieras tulee Uudesta-Seelannista. Aldous Harding nousi esikoislevyllään Designer (2019) folk-diggareiden lemmikiksi.

Arppa, Black Tent pe 21.00

Arvaamaton Arppa voi lavalla olla koominen tai villi, mutta aina viihdyttävä ja hallittu. Omakustanteella aloittanut ohjus on ampaisemassa kiintotähdeksi.

Linda Fredriksson Juniper, Balloon 360 la 19.00

Juniper-levy on miellyttänyt monia muitakin kuin jazzin harrastajia niin paljon, että keikoille on ollut vaikea mahtua, ja pallolava on mainio esiintymispaikka.

Orchestra Baobab, Balloon 360 la 23.00

Lattarivaikutteita viljelevä senegalilainen Orchestra Baobab jatkaa Flow’n kunniakasta afrikkalaisen musiikin perinnettä. Juhlaviikkojen Huvila-teltan konsertti vuonna 2007 oli ikimuistoinen.

Black Midi, Red Arena su 18.00

Jokeri tuli pakkaan viime hetkellä peruuntuneen King Gizzardin tilalle. Omalaatuista ja monipuolista tyyliä on sanottu postpunkiksikin, mutta viime kuussa ilmestynyt Hellfire-levy jopa jazzahtaa.

Nick Cave, Main Stage su 21.00

Kiertuekuulumisten mukaan luvassa on klassinen Bad Seeds -bändikeikka. Toukokuisesta perhetragediasta huolimatta Cave on ilmeisesti pystynyt esiintymään täysipainoisesti.