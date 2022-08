Napakan The Tower -sarjan tapahtumaketjun sysää alkuun yksi pieni valhe.

Lontooseen sijoittuvan The Towerin (2021) ensimmäisen jakson lopussa varmaa on vain se, että tornitalon kattoterassilta on syöksynyt kuolemaan kaksi ihmistä, toinen viisikymppinen miespoliisi ja toinen viisitoistavuotias tyttö.

Tosin tieto ei ole kolmen vartin mittaisen avausjakson jälkeen enää uutinen, sillä kolmiosainen The Tower alkaa juuri tästä tilanteesta – illansuussa, huhtikuussa.

Mutta sen verran vähitellen selviää, että monipolvisen ja takaumia hyödyntävän tarinan ytimessä on tahallinen valehtelu tai ainakin tietoinen epäilyttävä totuuden välttely. Ja syistä, joita tietysti pantataan lähes loppuratkaisuun saakka.

Mainosrahoitteisen ITV-yhtiön tilaama The Tower perustuu näyttelijäksi Pariisissa opiskelleen ja poliisina kahdeksan vuotta Lontoossa työskennelleen Kate Londonin ensimmäiseen rikosromaanin Post Mortem (2015).

Sen ja myös Londonin seuraavien kirjojen pääosissa on kaksi lontoolaista perheetöntä poliisia: nelikymppinen rikosylikonstaapeli Sarah Collins (Gemma Whelan) ja kolmekymppinen konstaapeli Lizzie Griffiths, jonka sukunimi on sarjassa vaihdettu Adamaksi.

Molemmat vaikuttavat hyvin vastuuntuntoisilta ”hyviltä poliiseilta”, mutta ajautuvat The Towerissa silti pian toisiaan vastaan, ja ennen kaikkea aloittelevan Lizzie Adaman (Tahirah Sharif) kokemattomuuden takia.

Adama oli kattoterassilta pudonneen poliisimiehen työpari ja joutui todistamaan paikan päällä myös putoamisen, mutta on haluton avaamaan siihen johtaneita syitä. Niiden selvittäminen jää erikoisosastolla työskentelevälle Collinsille ja hänen työparilleen, rikoskonstaapeli Steve Bradshaw’lle (Jimmy Akingbola).

Sanomattakin lienee selvää, että putoaminen ei ollut aivan puhdas onneton onnettomuus, vaikka sen tutkiminen on Collinsille periaatteessa rutiinitehtävä. Poliisin kuolema kuuluu aina korruption vastaiselle yksikölle, samankaltaiselle vieroksutulle kuin rikossarjassa Line of Duty.

Mutta nyt rutiinitehtävä on kaukana rutiinista, vaikka monimutkaisen tapahtumaketjun sysää oikeastaan vain yksi pieni valhe – poliisille sopimattomasta asenteellisesta, sinänsä tuomittavasta käytöksestä.

Tässä suhteessa The Towerin tarina tuntuu juonittua salaliittoa todenmukaisemmalta tai ainakin todennäköisemmältä. Mutta ehkä yhteensattumia ja tyypillisen ikäviä päällikköjä on silti pari liikaa.

Sopivan napakan tarinan kiinnostavin ja kokonaisin roolihahmo on Gemma Whelanin alleviivaamattomasti hahmottelema yksinäinen Sarah Collins – määrätietoinen ja myötätuntoinen sekä tarpeen vaatiessa asenteelliset miehet hiljentävä.

The Tower, HBO Max