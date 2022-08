”Onnellinen!” Näin kuvaa Seppo Seitsalo lopputulosta, kun veistospuisto avattiin Kirurgisen sairaalan puistossa Helsingissä kesän alussa. ”Veistokset ovat hienolla paikalla, aikaisempaa helpommin saavutettavissa ja nähtävissä.”

Vuosi sitten tilanne ei vaikuttanut näin onnelliselta. Veistospuisto oli kauempana keskustasta, Ruskeasuolla, sodan aikana rakennetun Invalidisäätiön sairaalan ja kuntoutuskeskuksen puistossa. Terveydenhoidon myllerryksissä sairaala oli muuttanut nimensä Ortoniksi ja lopulta rakennuskin myyty varainhoitoyhtiö eQ:lle. Viime vuoden keväällä uusi omistaja eQ ilmoitti, että veistokset on siirrettävä pois. Puistoon rakennetaan vanhusten palveluasuntoja.

Matti Peltokankaan Merkillinen sade viime yönä (2007) koostuu useista elementeistä.

Apuun tuli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin taidetoimikunta, jonka jäsen Seitsalo oli jo pitkään ollut. Husilla oli ennestään Naistenklinikan veistospuisto, mutta sinne ei lisää teoksia mahtunut. ”Heti kun käytiin vanhalla Kirralla, niin nähtiin, että tässä se paikka on”, kertoo Seitsalo, Ortonin sairaalan eläkkeellä oleva ylilääkäri.

Ossi Somman Globalisaatio (2006) piileksii keskellä vihreyttä.

Uusi veistospuisto on loistava. Se on jotakin sellaista, mitä Helsingistä taidekaupunkina on puuttunut. Paikka on keskellä eteläistä Helsinkiä, Kasarmikadun ja Tähtitorninkadun kulmauksessa. Vanhojen puiden reunustama lehtevä rinne on rauhoittava tila kokea taidetta.

Matti Nurmisen veistos Rajalla on vuodelta 1988.

Tekijöinä on suomalaisen modernin kuvanveiston huippua, muun muassa Matti Peltokangas, Pirkko Nukari, Ukri Merikanto, Kaisu Koivisto, Ossi Somma, Veikko Nuutinen ja Barbara Tieaho. Uusiakin teoksia voidaan hankkia, mutta harkitusti, Seitsalo toteaa.

Matti Peltokankaan La Strada (2012) luikertelee kivien pinnalla.

Barbara Tieaho: Ammoiset ajat (1990).

Ortonin sairaalassa taide alkoi galleriasta. Se perustettiin vuonna 2001, vuosi sen jälkeen, kun Seitsalosta oli tullut ylilääkäri. Muutaman vuoden kuluttua syntyi kuvanveistäjien aloitteesta veistospuisto. Kulttuurin tervehdyttävästä vaikutuksesta on paljon tieteellistäkin tutkimusta, Seitsalo perustelee innostustaan taiteeseen.

Pirkko Nukari: Sepelkyyhkyn vesipaikka (2002).

Nykyiseltä nimeltään Galleria Liven toiminta sairaalassa päättyi tänä keväänä, kun eQ irtisanoi näyttelytilan vuokrasopimuksen. Uutta tilaa gallerialle ei vielä ole löytynyt.

Kirurgisen sairaalan puisto, Kasarmikatu 11–13.

Sympaattinen Vyötiäinen on yksi pikkulapsille suunnatun puiston teoksista Pikku Huopalahdessa.

Vauvojen veistospuisto typistyy

Taidemuseo tai galleria on edelleenkin monelle outo ja vaikeasti lähestyttävä paikka. Veistospuisto on helpompi. Taide tulee vastaan kävelylenkillä.

Taidetta voi tehdä tutuksi myös aivan pienille, alle kolmevuotiaille vauvoille. Tämä oli tavoitteena kansainvälisessä EU-projektissa 2000-luvun alussa. Suomen osuuteen kuului Elämän kukka -taideleikkipuisto. ”Tai leikkitaidepuisto” naurahtaa taiteilija Sanna Karlsson-Sutisna, idean äiti ja hankkeen vetäjä. ”Tärkeää on toiminnallisuus, että vauvat saavat leikkiä. Taide tulee näin osaksi arkipäivää.”

Vauvojen veistospuisto avattiin vuonna 2005 Tilkanniityllä Haaganpuron varrella Helsingin Pikku Huopalahdessa. Siellä oli koskettamaan houkuttavia pyöreitä muotoja, veikeitä eläinhahmoja vyötiäisestä kenguruemoon poikasineen ja rapsutusta kaipaava koiranpentu. Tekijöinä olivat Karlsson-Sutisnan lisäksi Jan-Erik Anderson, Erkki Pitkäranta ja Johanna Häiväoja.

Sanna Karlsson-Sutisna tunnetaan lahonneisiin ja kaatuneisiin puihin veistämistään ihmishahmoista. Ne yllättävät kulkijan Helsingin ja muidenkin kaupunkien puistoissa. Samaa yllätyksellisyyttä on myös Elämän kukka -veistospuistossa. ”Jo useampi vauvasukupolvi on siellä kasvanut taiteeseen”, toteaa Karlsson-Sutisna.

Helsingin kaupunki ja kaupunkilaiset saivat EU:n tuella toteutetut taideteokset ilmaiseksi. Kaupungin organisaation ulkopuolelta tullut hanke on sittemmin aiheuttanut kitkaakin toimijoiden välillä.

Parhaillaan kaupunki kunnostaa ensi kesään jatkuvalla urakalla koko Haaganpuron alajuoksun aluetta. Kunnostustöiden yhteydessä osa veistospuiston teoksista poistetaan. Sanna Karlsson-Sutisnasta on sääli, että puisto ei säily alkuperäisenä kokonaisuutena, mutta uskoo että tulevatkin vauvasukupolvet saavat veistoksista vielä iloa.

Pikku Huopalahden puisto: Tilkanniitty, Pikku Huopalahti.

