Johnny Deppin ja Jeff Beckin väitetään lainanneen korvauksetta sanoituksia yhdelle 18-albuminsa kappaleista, kertoo The Guardian. Deppin ja Beckin edustajien mukaan kaksikko selvittää asiaa.

Väitökset koskevat 18-albumin kappaletta Sad Motherfuckin’ Parade. Väitteiden mukaan kappaleen sanoituksessa on useita säkeitä yhdysvaltalaisen runoilijaspeudonyymin Slim Wilsonin teoksesta Hobo Ben.

Kyseessä on vanha Yhdysvaltain mustan suullisen kansanrunouden teos. Runona ja lauluna esitetty teos on julkaistu folkloristi ja dokumentaristi Bruce Jacksonin kirjassa Get Your Ass in the Water and Swim Like Me. Kirja on kokoelma mustan amerikkalaisen kansanrunouden teoksista.

Jackson tapasi Slim Wilsonin Missourin osavaltion vankilassa vuonna 1964 dokumentoidessaan kansanperinteen runoutta kirjaansa varten. Kirjan ensipainos julkaistiin vuonna 1974. Myöhemmin kirjan runoista julkaistiin myös albumi, jolla muiden muassa Slim Wilson esittää runonsa lauluna.

New Yorkin osavaltion Buffalon yliopistossa työskentelevän Jacksonin mukaan Deppin ja Beckin kappaleella olisi vain kaksi säettä, jotka eivät vaikuta olevan peräisin Slim Wilsonin runosta. Muutoin kappaleen sanoitukset ovat yhtäläiset runon kanssa. Jackson pitää tapausta ainutlaatuisena ja röyhkeänä lainana.

18-Albumin tekijätietojen mukaan Depp ja Beck ovat kirjoittaneet kappaleen itse.

Koska Hobo Ben on osa suullista kansanperinnettä, sen alkuperäistä kirjoittajaa voi olla mahdotonta jäljittää. Täten myös tekijänoikeuksien osoittaminen oikealle henkilölle on hankalaa.

Aihetta on kommentoinut myös Bruce Jacksonin poika, Michael Lee Jackson, jonka mukaan he tutkivat mahdollisia oikeudellisia vaihtoehtoja tapauksen selvittämiseen.

Michael Lee Jacksonin mukaan vaikuttaa epätodennäköiseltä, että Depp tai Beck olisivat onnistuneet kirjoittamaan näin yhteneväisen kappaleen lukematta hänen isänsä kirjaa tai kuulematta kirjan pohjalta tehtyä äänitettä.

Kirjan kirjoittajana Bruce Jackson omistaa tekijänoikeuden runojen litterointeihin, joka Yhdysvaltain lain mukaan asettaa hänet kirjoittajaa vastaavaan asemaan.

Tapausta tutkineiden yhdysvaltalaisasianajajien mukaan kyse on ennemmin eettisestä pulmasta kuin oikeudellisesta asiasta.

Bruce Jackson kommentoi Rolling Stone -lehdelle, että tekijänoikeuksista saatavien korvausten tulisi Deppin sijaan kenties mennä tahoille, jotka ovat osallistuneet mustan kansanperinteen kulttuurin tuottamiseen.

Jeff Beck ja Johnny Depp esiintyivät kesäkuussa Helsingin Kaisaniemen puistossa.

