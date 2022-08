Viimeksi Franco on näytellyt elokuvissa ja televisiossa vuonna 2019. Väärinkäytössyytökset ovat pitäneet Francon poissa tuotannoista.

James Franco näyttelee Fidel Castroa uudessa elokuvassa Alina of Cuba. Elokuva keskittyy Castron tyttäreen Alina Fernándeziin, josta tuli Castron hallinnon näkyvä arvostelija.

Häirintä- ja petossyytteissä ryvettynyt näyttelijä James Franco on kiinnitetty esittämään Kuuban vallankumousjohtajaa Fidel Castroa uudessa elokuvassa. Asiasta kertoi elokuvateollisuusuutissivusto Deadline torstaina.

Elokuvan nimi on Alina of Cuba ja se kertaa Castron tyttären Alina Fernándezin elämää. Fernández sai tietää noin kymmenvuotiaana, että hänen isänsä on Castro. Myöhemmin tyttärestä tuli Castron hallinnon kärkäs arvostelija, jonka poistuminen Kuubasta kiellettiin. Vuonna 1993 hän onnistui vihdoin loikkaamaan Espanjaan ja sieltä Yhdysvaltoihin Miamiin.

Fernándezia näyttelee Ana Villafañe ja tämän äitiä, kuubalaista seurapiirijulkkista Natalia Revueltaa Mía Maestro.

Uutinen Francon Castro-roolista tuli vajaa kuukausi sen jälkeen, kun Francon kerrottiin palaavan näyttelemiseen. Heinäkuussa paljastettiin, että Franco näyttelee yhden päärooleista 1950-luvun Italian Ischiaan sijoittuvassa elokuvassa Me, You.

Viimeksi Franco on näytellyt elokuvissa ja televisiossa vuonna 2019, jolloin ilmestyi sekä hänen oma draamakomediaohjauksensa Zeroville että The Deuce -tv-sarjan viimeinen kausi.

Noin vuosi sitten Franco sovitteli kaksi häntä vastaan nostettua oikeusjuttua ja maksoi korvauksia yli 2,2 miljoonaa dollaria (tuolloin noin 1,9 miljoonaa euroa).

Francoa vastaan nostettiin oikeuskanne lokakuussa 2019. Kaksi naista syytti näyttelijää vale-elokuvakoulun perustamisesta. Syytteen mukaan sen varjolla nuoria naisia houkuteltiin seksuaalisiin tekoihin.

Syytösten kohteena oli Francon lisäksi kaksi muuta tämän tuotantoyhtiön ja elokuvakoulun työtekijää. Naiset syyttivät kolmikkoa muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja syrjinnästä, petoksesta ja muista väärinkäytöksistä.

Toinen oikeusjuttu oli myös opiskelijoiden nostama. Opiskelijoiden mukaan he olivat maksaneet oppitunneista Francon elokuvakoulussa, mutta kokivat koulun huijaukseksi.

Opiskelijat kertovat uskoneensa, että seksuaalisiin tekoihin osallistuminen takaisi roolin Francon elokuvassa.

Ensimmäiset väärinkäytössyytökset Francoa vastaan olivat tulleet julkisuuteen jo vuonna 2014, ja lisää epäilyjä nousi esiin vuonna 2018.

Viime vuoden lopulla Franco myönsi harrastaneensa seksiä näyttelijäkoulun oppilaidensa kanssa.

43-vuotiaan näyttelijän mukaan hän ei ymmärtänyt aikanaan, että vaikka seksi oli suostumuksellista, se ei ollut soveliasta.

”En ollut silloin kirkasjärkinen.”

Joulukuussa Franco sanoi, että pysyi syytösten aikaan hiljaa ja halusi kuunnella ihmisiä, jotka olivat hänelle vihaisia. Hänestä nopea anteeksipyyntö ei olisi ratkaissut tilannetta, jossa hän oli ”sokea itselleen”.

Francon paluu näyttelemiseen on puhuttanut ei vain Francon väärinkäytösten vaan Castro-roolin kohdalla myös representaation takia. Francolla ei ole kuubalaisia juuria, ja Castro on jo valmiiksi kiistelty historiallinen hahmo.

Kovinta ääntä on pitänyt Kolumbiasta kotoisin oleva näyttelijä-tuottaja John Leguizamo.

”Kuinka tätä tapahtuu yhä? Kuinka Hollywood voi yhä sulkea meidät pois mutta samalla varastaa narratiivimme? Ei enää omimista, Hollywood ja suoratoistot! Boikotoi! Tämä on perseestä. Lisäksi tarina on aidosti vaikea kertoa ilman suurentelua ja se olisi väärin! Minulla ei ole mitään Francoa vastaan mutta hän ei ole latino!” Leguizamo sanoi Instagramissa.

Myöhemmin hän jatkoi selittämällä, että hän kasvoi ja työskenteli Hollywoodissa samalla kun Charlton Heston ja Eli Wallach esittivät meksikolaisia, Al Pacino kuubalaista ja puertoricolaista, ”jossa Ben Affleck jopa Argossa esitti latinoa ja Marisa Tomei esitti latinonaisia”. Leguizamo muistutti myös brownfacesta esimerkiksi West Side Storyssa.

Alina of Cuban tuottaja ja elokuvaa vuosia kehitellyt John Martinez O'Felan ei paljon perustanut Leguizamon kommenteista. Hän sanoi Deadline-sivuston saamassa lausunnossa, että Leguizamon kommentit ”edustavat Hollywoodin sekaannusta ja identiteettikriisiä” Yhdysvaltojen latinalaisamerikkalaisen yhteisön kanssa.

”Maa-alue ei määrittele ihmisen sukujuuria. – – ’Latinalainen’ tarkoittaa espanjalaista, portugalilaista, italialaista tai latinalaisamerikkalaista perintöä ja juuria, ja kaikki nuo juuret ovat ’latinalaisia’.”

Francolla on portugalilaisia sukujuuria.

Martinez O’Felanin mukaan Leguizamo hyökkää häntä ja hänen työtään vastaan väärillä tiedoilla. Martinez O’Felan ei ole Hollywoodin kermaa vaan sivullinen, jolla on alkuperäistä meksikolaista ja iberialaista sukutaustaa. Lisäksi elokuvan päähenkilöä Fernandezia näyttelevällä Ana Villafañella on kuubalaista sukutaustaa, niin kuin alusta asti haluttiin.

Franco puolestaan muistuttaa ulkonäöltään niin paljon Castroa, että hänet valittiin tekijöiden mukaan siksi. Lisäksi Alina Fernández tukee valintaa.

”James Francon taitojen ja karisman lisäksi hänellä on ilmiselvä fyysinen yhdennäköisyys Fidel Castron kanssa”, Castron tytär Fernández sanoi Deadlinelle.

Fidel Castron isä oli kotoisin Espanjan Galiciasta, ja hänen äidillään oli kanarialaisia sukujuuria.