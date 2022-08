Viehko lukuromaani perhesalaisuuksista 1700-luvun Hollannissa.

Romaani

Jessie Burton: Onnen talo (The House of Fortune). Suom. Juha Ahokas. Otava. 427 s.

Brittiläinen Jessie Burton kirjoittaa viehättäviä lukuromaaneja siirtomaa-ajan Amsterdamista.

Onnen talo on itsenäinen jatko-osa Nukkekaappi-romaanille. Pääosassa on 18-vuotias Thea, joka haluaa maistaa ensimmäistä kertaa rakkautta. Tarina seuraa myös edellisestä osasta tuttua Nellaa, joka on nyt menneisyyden riivaama ja ahdistunut keski-ikäinen.

Onnen talo on ovela nimi romaanille, sillä tarinan ytimessä on kaksi surkeaa taloa. Toinen lukaaleista sijaitsee Amsterdamin hienoimmalla alueella. Asukkaat ovat joutuneet myymään rahapulassa huonekalut ja taulut. Elämä on pysähtynyttä ja ankeaa.

Vielä kammottavampi on Nellan lapsuudenkoti, hylätty maatila Assendelftissä. Ikkunat on laudoitettu umpeen, katto on romahtanut ja puutarha villiintynyt.

Amstardamin talossa on sentään jonkinlaista elämää. Kodissa asuu omalaatuinen ystäväkolmikko: Nella, Otto ja palvelijatar Cornelia. Heillä on kasvatettavanaan suloinen, äiditön Thea-tyttö.

Thea elää piilossa ja suojeltuna, sillä Nella pelkää, että tyttö joutuisi vaikeuksiin tumman ihonsa vuoksi. Perhe kuuluu periaatteessa Amsterdamin hienostoon, mutta suvun epäilyttävä maine estää siltä pääsyn parhaisiin seurapiireihin.

Thea pitäisi kuitenkin saada hyviin naimisiin. Kun tyttö tulee naimaikään, koti naamioidaan vauraan näköiseksi, jotta oikeanlaiset kosijat innostuisivat.

Thealla on muut suunnitelmat: hän haaveilee vapaudesta, teatterista ja suuresta rakkaudesta, eikä häntä kiinnosta joutua rikkaan porvarin koriste-esineeksi.

Onnen talo muistuttaa aluksi Bridgertonin tyyliä, romanttista satua, jossa naimaikäinen neito etsii oikeaa ja on vähällä haksahtaa väärään.

Burton vie tarinan kuitenkin toiseen suuntaan. Romaani kuvaa naisten heikkoja mahdollisuuksia yhteisössä, jossa hyvä maine, nöyrä luonne ja kauneus ovat tyttöjen tärkeintä valuuttaa.

Burton esittää myös tarkkoja huomioita rahan vallasta. Porvareilla on liikaakin mammonaa, tavallinen kansa elää niukasti ja rikkaita palvellen.

Parasta on mielenkiintoinen miljöön ja aikakauden kuvaus. 1700-luvun alun Amsterdam herää upeasti henkiin. Ylellisiä juhlia, teatterin kuhinaa, ruokia, pukuja ja maalauksia kuvataan tarkasti ja viehättävästi. Kohtaus, jossa hollantilaiset tutustuvat ensimmäistä kertaa ananakseen, on suorastaan söpö.

Heikointa antia on juonenkuljetus. Tarinan lähtökohdat ovat kiinnostavat, mutta tapahtumat etenevät usein antiklimaattisesti ja kömpelösti. Kuljetus tuo mieleen hätäisesti käsikirjoitetun saippuaoopperan, jossa hahmot ovat ensin pontevasti yhtä mieltä, kunnes yhtäkkiä ilman mitään syytä muuttavat kantansa – ja ilmoittavat asiasta kiivaalla puheella.

Kielikin on melko latteaa. Sitä määritelmä ”lukuromaani” taitaa useimmiten tarkoittaa: aiheeltaan kiinnostavaa, mutta tylsähkösti kerrottua tarinaa.

Jessie Burtonin kirjoilla on kuitenkin paljon ystäviä. Nukkekaapista on tehty näyttävä BBC-sarjakin.