Ulla Heikkilän hallittu esikoisohjaus nostaa esiin ajattelemisen arvoisia peruskysymyksiä.

Eden

Suomi 2020 ★★★

TV2 klo 21.00 ja Yle Areena (K7)

Jos rippileiri olisi amerikkalainen keksintö, maailma olisi taatusti pullollaan riparielokuvia, valtaosa pikkutuhmia teinikomedioita.

Ulla Heikkilän esikoisohjaus, rippileirille sijoittuva draama Eden (2020) taitaa kuitenkin olla lajissaan ensimmäinen. On yllättävää, ettei aiheeseen ja ympäristöön ole isketty aiemmin. Rippileiriin kun liittyy niin monia pieniä ja suuria teemoja, joita nuorisoelokuvissa on tapana käsitellä. On ihastumista, itsenäistymistä, oman maailmankatsomuksen pohdintaa ja niin edelleen.

Pohjimmiltaan Eden onkin tyylipuhdas nuorisoelokuva. Asetelma on monista teinikuvauksista tuttu: joukko toisilleen enemmän tai vähemmän tuntemattomia nuoria muodostaa hetken ajan yhteisön, joka on irrallaan tutuista ympyröistä, kodista ja perheestä. Nuoret astuvat esiin omina itsenään. Edenissä tämä tapahtuu konkreettisesti, kun porukka pakkautuu leirisaarelle vievään veneeseen. Keskiöön nousevat erityisesti kaiken kyseenalaistava Alisa (Aamu Milonoff), suosittu Jenna (Linnea Skog) ja hiljaisempi Panu (Bruno Baer).

Nuorten lisäksi leirille osallistuvat tietysti seurakunnan aikuiset, leiriä vetävä pappi Juhani (Tommi Korpela), apuna häärivä Sari (Irina Pulkka) ja nuori mutta sitäkin innokkaampi Tiina (Satu Tuuli Karhu).

Varsinkin Tiinalla on vaikeuksia asettua porukkaan ja samalle aaltopituudelle teinien kanssa. Nuoren ikänsä vuoksi hänelle naureskellaan, ja niin hän asettuu puolustusasemiin. Tiina löytää siis turvaa perinteistä ja kurinpidosta, kun taas rennolla meiningillä ja miesnutturalla liikkeellä oleva Juhani iskee silmään kaverivaihteen. Heidän hahmoissaan vastakkain hankautuvat traditioon tarrautuva ja niistä luopuva.

Heikkilän käsikirjoituksessa viikonpäivien mukaan etenevä tarina ei aivan ime mukaansa, ja siellä täällä on tyhjäkäyntiä. Hallittu draama nostaa kuitenkin esiin ajattelemisen arvoisia peruskysymyksiä paitsi kirkosta ja uskosta myös siitä, miten me ihmiset oikein olemme yhdessä.

Osuvana yksityiskohtana mukana on myös tapakristittyjen vanhempien asettamat odotukset rippileiriläisille. Myös erilaiset rippikouluun liittyvät rituaalit nostattavat kulmakarvoja.

Näyttelijäkaarti onnistuu kautta linjan, erityisesti nuori pääosakolmikko. Skog, Milonoff ja Baer pitävät kohtaukset elossa hiljaisinakin hetkinä.