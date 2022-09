Ohjaaja Charlotte Brandström sai vuonna 2019 niin sanotusti ison keikan. Ranskanruotsalaisesta tuli yksi kaikkien aikojen kalleimman tv-sarjan ensimmäisen kauden kolmesta ohjaajasta. Taru sormusten herrasta: Mahtisormukset on jo nyt arvioitu budjetiltaan miljardin dollarin sarjaksi. Sarja tapahtuu tuhansia vuosia ennen Taru sormusten herrasta -teosta ja kertoo muun muassa siitä, miten ne suuret sormukset oikein tehtiin.

Tähän asti Brandström on tehnyt pääasiassa henkilövetoista draamaa, Wallanderia ja juuri ennen Keski-Maahan astumistaan Olof Palmen murhasta kertovan sarjan Epätodennäköinen epäilty.

Morfydd Clark näyttelee sarjassa Galadriel-haltiaa.

Mahtisormukset-sarjaa esitetään yksinoikeudella Amazonin Prime video -palvelussa. Yhtiö tilasi sarjaa suoraan viisi kautta, mikä on poikkeuksellista.

Tekijöillä on melkoiset paineet. Niskassa ei ole ainoastaan jättimäinen budjetti, vaan 1900-luvun rakastetuimmaksi kirjaksi kutsutun Tarun sormusten herrasta kirjoittajan J. R. R. Tolkienin perintö ja vielä Peter Jacksonin vuosituhannen vaihteessa ilmestyneiden onnistuneiden elokuvaversioiden painolasti.

Fantasia jyrää nyt kovaa suoratoistopalveluissa. Vain pari viikkoa sitten kisa kiihtyi, kun Game of Thronesin esiosa House of the Dragon alkoi HBO-palvelussa.

Brandström ei ole ensi kertaa lajia tekemässä. Hän on ohjannut myös Netflixin suositun Noituri-sarjan jaksoja.

Tolkien on ollut 63-vuotiaalle Brandströmille tuttu jo pitkään.

”Olin nuorena kova Tolkien-fani. Sain Tarun sormusten herrasta vanhemmiltani joululahjaksi 15-vuotiaana. Pidin myös Peter Jacksonin elokuvista”, Brandström sanoo etähaastattelussa.

Owain Arthur nähdään prinssi Durin IV:n roolissa.

Jacksonin elokuvat ovat uuden sarjan tekijöille toisaalta voimavara, toisaalta ongelma. Tv-sarjan tekijät ovat toistaneet joka puolella maailman mediaa sitä, kuinka he eivät ole tekemässä jatkoa Jacksonin elokuville.

”Meidän sarjamme on erilainen kuin Jacksonin elokuvat. Sarja tapahtuu 3 000 vuotta ennen elokuvia. Teimme jotain täysin erilaista. Tämä ei ole jatko-osa, esiosa, kierrätystä tai nostalgiaa”, toistaa myös Brandström.

Tosiasiassa tekijöiden suhde Jacksonin elokuviin on paljon monisyisempi. Mukana on paljon samoja tekijöitä, näkyvimpänä visuaalinen suunnittelija, kuvittaja John Howe. Maailman halutaan tuntuvan samalta kuin elokuvien maailma, sillä tv-sarja todennäköisesti asettuu katsojien mielikuvituksessa osaksi olemassa olevaa jatkumoa.

Elrond ja Galadriel ovat selkeimmät hahmot, jotka tulivat katsojille tutuiksi Sormusten herran myötä ja jotka nyt nähdään tuhansia vuosia nuorempina. He kun ovat haltioita.

Esimerkiksi tältä näyttävät sarjan örkit.

Kirjat ja elokuvat loivat Brandströmin mielestä enemmän painetta käsikirjoittajille kuin ohjaajille. Kirjoittajien työ on ohjaajan työn perusta. Kirjoittajatiimissä on mukana muun muassa Gennifer Hutchison, joka on kirjoittanut sarjoja Better Call Saul ja Breaking Bad.

Ohjaajalle riitti silti kotiläksyjä, sillä Tolkienissa on luettavaa.

”Kaikki riippuu valmistelusta ja siitä, että oppii tuntemaan legendariumin yhä paremmin.”

Brandström mainitsee haastattelun aikana monta kertaa sanan ”legendarium”. Se on termi, jota käytetään kuvaamaan J. R. R. Tolkienin kirjoitusten kokonaisuutta, valtavaa kaunokirjallis-mytologista taustaa, jonka hän kirjoitti Tarulle sormusten herrasta ja Hobitille. Autenttisuus ja uskollisuus ovat olleet sarjan tekijöiden ohjenuora.

”Kirjoittajat pysyivät erittäin uskollisina Tolkienille, legendariumille, maailman historiallisille tapahtumille ja säännöille”, Brandström luettelee tottuneesti. ”Tolkien loi paljon kieliä, kansakuntia, paljon kaikkea. Koetimme pitää kaiken aitona.”

Esimerkiksi númenorilaiset ihmiset, örkit ja ja haltiat kaikki taistelevat sarjassa eri tavoin.

Isildur (Maxim Baldry) ja Miriel (Cynthia Addai-Robinson) johtavat sotajoukkoa.

Valtaosa Tolkienin työstä on julkaistu vasta hänen kuolemansa jälkeen erilaisissa teoksissa, jotka kirjailijan poika Christopher Tolkien editoi. Christopherin vanhin poika Simon Tolkien, eli J.R.R. Tolkienin pojanpoika, on toiminut Mahtisormusten vetäjäkaksikon JD Paynen ja Patrick McKayn konsulttina.

Silti uudessa tv-sarjassa on väistämättä paljon sellaista, mitä Tolkien ei kirjoittanut. Tolkienin maailmansa muinaisuudesta kirjoittamat tarinat ovat myyttisten tai historiallisten tekstien kaltaisia, eivätkä niinkään dialogivetoista draamaa. Sarja on siis monella tavalla uusien kirjoittajien luomus, enemmän kuin pelkkä dramatisointi.

Tolkienin ystävien silmissä sarjan isoin kysymys on, miten hyvin tekijöiden itse kirjoittama materiaali toimii.

Thusitha Jayasundera, Lenny Henry ja Sara Zwangobani ovat hobittien esi-isiä.

Yksi esimerkki siitä, miten tekijät ovat kaivaneet Tolkienin teksteistä siemeniä ja kasvattaneet niistä keskeisiä osia sarjaan, ovat hobittien esi-isät. Aivan Taru sormusten herrasta alussa, Hobiteista-luvussa, Tolkien kirjoittaa hobittien olevan hyvin vanha kansa ja että yksi hobittien esi-isien haara karvajalat olivat ruskeita ja pieniä. Tämän perusteella sarjassa esiintyy näitä esihobitteja.

Tolkienin maailman viehättävimpiä puolia on juuri sen syvyys. Aina riittää löydettävää. Siksi myös uuden tv-sarjan mittakaava on valtava. Brandströmin mukaan se oli ällistyttävää.

”Se on varmaan pisimmälle viety lajissaan”, hän sanoo. ”En ole koskaan nähnyt tällaista mittakaavaa tai mitään näin eeppistä. Rakastan eeppistä ja spektaakkelimaista.”

Parikymmentä vuotta sitten Peter Jackson antoi työryhmälleen ohjeen, että he ovat tekemässä dokumentaarista elokuvaa todellisesta maailmasta. Kaiken pitää tuntua siltä, että se on elänyt ennen kuvaushetkeä ja että kameran rajauksen ulkopuolella maailma jatkuu. Sama jatkuu Mahtisormuksissa, joka kuvattiin elokuvien tapaan Uudessa-Seelannissa.

Charles Edwards näyttelee Celebrimboria ja Robert Aramayo Taru Sormusten Herrasta -elokuvistakin tuttua Elrondia.

Kaikki, kokonaisista kaupungeista jokaiseen kippoon ja kuppiin, on tehty taustatutkimuksen perusteella aidon oloisiksi.

”Númenor ja Keski-Maassa sijaitseva kylä oli rakennettu kokonaan. Pienet yksityiskohdat saivat kaiken tuntumaan aidolta. Kaikki työ ja intohimo, tähän on laitettu niin paljon työtä. Ja he kunnioittivat legendariumia.”

Ohjaajana Brandström haluaa poimia yksityiskohtia, joihin hän voi kameran kanssa keskittyä.

”Molemmat jaksoni alkavat hyvin tiukalla lähikuvalla ja vasta sen jälkeen nähdään missä ollaan. Haluan saada katsojat koukkuun henkilöillä ja sen jälkeen selitän, missä he ovat.”

Tämä liittyy myös tv-sarjan kerrontatapaan. Sarjoissa ohjaajan täytyy Brandströmin mukaan pitää yllä jännitystä eri tavalla kuin elokuvissa. ”Sarjoissa katsojien huomio täytyy pitää koko ajan kiinni ruudussa, koska on niin paljon vaihtoehtoja, mitä voisi katsoa.”

Tv-sarjat ja elokuvat pelaavat nykyisin hyvin paljon yllätyksillä. Amazonin jättituotannosta on ollut monen sivun kansijuttuja isoissa viihdealan julkaisuissa. Silti hyvin paljon on vielä salaista. Brandströmkaan ei voi sanoa juuri mitään varsinaisista jaksoistaan.

Galadriel (Morfydd Clark) ja Halbrand (Charlie Vickers).

Brandström ohjasi sarjan kuudennen ja seitsemännen jakson. Hänen mukaansa jokainen jakso on kuin elokuva. ”Kuudennessa ohjaan... öö... isoja tapahtumia…”, hän hakee sanoja vain hetken, mutta hakee kuitenkin. ”Jokaisen jakson myötä sarja menee syvemmälle vaaraan ja pimeyteen. Kuudennessa on iso tapahtuma ja iso taistelu, ja seitsemäs käsittelee sen seurauksia.”

Tv-sarjoja tehdään nyt valtavasti ja niiden täytyy raivokkaasti erottautua toisistaan.

”Nyt sarjoissa on kyse henkilöistä, mutta myös visuaalisesta tyylistä”, Brandström luettelee. ”Sarja täytyy tehdä aina sarjan tyylin mukaan.”

Ohjaajalla ei ole tv-sarjassa samanlaista vapautta kuin elokuvassa. Sarjojen päätekijät ovat käsikirjoittajia. Mahtisormusten luojat JD Payne ja Patrick McKay olivat käytännössä aiemmin tuntemattomia tekijöitä. Samaan tapaan olivat Dan B. Weiss ja David Benioff, jotka kuitenkin tekivät maailman suurimman sarjan Game of Thrones.

Heti kun Mahtisormuksista alkoi ilmestyä ensimmäisiä kuvia, se herätti yleisössä myös vastenmielisiä reaktioita: rasistisia kommentteja siitä, että Keski-Maan pitäisi olla täysin valkoinen. ”En ole yllättynyt. Sellaisia ihmisiä on aina. He ovat väärässä”, Brandström sanoo.

Brandströmin mukaan valittajat eivät ole lukeneet Tolkieniaan kunnolla.

”Heidän kannattaisi palata Tolkienin pariin ja yrittää ymmärtää, mistä Tolkienissa ylipäätään oli kyse. Tolkien loi 15 eri kieltä legendariumiinsa. Monia kulttuureita, monia etnisyyksiä. Tolkienin teokset kertovat eri taustoista olevista ihmisistä, jotka liittävät voimansa ja taistelevat yhteisen asian eteen.”

Charlotte Brandström kertoo, että hän joutui luomaan jaksoihinsa maailman, joka näytti erilaiselta kuin sarjan muut jaksot.

Mistä tämä maailman kallein tv-sarja sitten lopulta kertoo?

”Se kertoo ystävyydestä ja vastoinkäymisten kohtaamisesta, lojaaliudesta ja sankaruudesta. Miten reagoit, kun menet pimeyteen. Mitä teet, kun asiat alkavat muuttua huonompaan suuntaan? Pysytkö lojaalina ystävillesi vai petätkö heidät?”

Mahtisormukset on katsottavissa Amazon Prime Video -palvelussa 2.9.2022.