Nyt se on selvillä: paras ulkomainen tv-sarjan tunnusmusiikki.

Helsingin Sanomat kysyi kesäkuussa lukijoilta, missä kotimaisessa ja ulkomaisessa tv-sarjassa on paras tunnusmusiikki. Kotimaisten tunnarien voittaja paljastettiin elokuun alussa, ykköseksi nousi poliisisarja Raidin alkumusiikki.

Parhaaksi ulkomaiseksi tunnusmusiikiksi äänestykseen vastanneet yli 600 ihmistä valitsivat Twin Peaksin tunnarin.

Twin Peaks alkaa ruumislöydöstä: rannalta löytyy nuoren naisen, Laura Palmerin, ruumis.

David Lynchin ja Mark Frostin kulttimaineeseen nousseen sarjan ensimmäinen tuotantokausi esitettiin Yhdysvalloissa 1990, Suomessa se nähtiin vuotta myöhemmin.

Vuonna 2017 sarjasta esitettiin kolmas tuotantokausi. Monia eri television tyylilajeja yhdistänyt ja taiteellisesti kunnianhimoisena pidetty sarja kertoo FBI-agentti Dale Cooperista, joka saapuu pikkukaupunkiin tutkimaan Laura Palmerin murhaa.

Ohjaaja David Lynch, laulaja Julee Cruise ja säveltäjä Angelo Badalamenti.

Lynchin luottosäveltäjän Angelo Badalamentin musiikki yhdistelee omalaatuisesti ambient-, jazz- ja dream pop -elementtejä. Eräs lukija kuvailee sarjan musiikkia ”nostalgiseksi, kauniiksi, mystiseksi”.

Twin Peaksin ikoninen alkutunnus koostuu pahaenteisen viipyilevästä, samplerilla soitetusta sähkökitarasaundista, muovisista jousitaustoista ja DX-7:n sähköpianosoundista.

”Harvoja introja, joita en koskaan skippaa”, toinen lukija kirjoittaa.

Badalamentin säveltämä alkutunnus on instrumentaaliversio Lynchin sanoittamasta Falling-kappaleesta, jonka sarjassa laulaa vahvasti kaiutettuna dream pop -laulaja Julee Cruise. Helsingin Sanomat kertoi Cruisen kuolemasta kesäkuussa.

Alkutunnusmusiikki sai vuonna 1991 parhaan pop-instrumentaalin Grammy-palkinnon. Sarjan kappaleet ovat myös inspiroineet lukemattomia yhtyeitä ja muusikoita, ja niitä on myös coveroitu ja sämplätty.

Toiselle sijalle lukijat äänestivät fantasiasarja Game of Thronesissa kuultavan, Ramin Djawadin säveltämän mahtipontisen orkesterisovituksen.

Kolmanneksi eniten ääniä sai klassikkopoliisisarja Hill Street Bluesin kasari-instrumentaali. Mike Postin säveltämä toiveikas tunnusmusiikki pärjäsi 1980-luvun alkuvuosina jonkin aikaa myös singlelistoilla.

Hill Streetin kuvitteellisen poliisiaseman elämää kuvaavaa Hill Street Blues -sarjaa esitettiin Yhdysvalloissa vuosina 1981–1987.

Kasariralleista äänestyksessä menestyi myös toimintasarja Ihmemies MacGyverin syntikkapop-tunnus, joka äänestettiin neljänneksi. Viidenneksi äänestettiin mafiaperheestä kertova Sopranos, jonka tunnuskappaleena käytetään brittiyhtye Alabama 3:n blues-perinteitä mukailevaa kappaletta Woke Up This Morning.

Ihmemiehenä nähtiin tv-sarjassa Richard Dean Anderson.

Yksi HS:n äänestykseen osallistuneista oli Ville Vanhatalo, joka ilmoittautuu suoranaiseksi tunnusmusiikkifaniksi.

Vanhatalo toteutti tammikuussa 2012 ystävänsä kanssa pitkään suunnittelemansa idean. Ystävät varasivat Tampereelta lauantai-illaksi juhlatilan, johon he kutsuivat parikymmentä tunnus­musiikki­taiteen ystävää.

Ilta aloitettiin tunnusmusiikkikaraokella. Vieraat saivat soittaa Youtubesta lempitunnusmusiikkejaan, mainosten, tv-sarjojen ja elokuvien tunnuskappaleita.

”Siihen päälle halukas joko lauloi tai hyräili, koska siellä esitettiin myös instrumentaalitunnareita”, Ville Vanhatalo selventää.

Vanhatalon bravuureja ovat ainakin Popsin nakkimainos ja huonekaluliike Askon mainosjingle. Joskus illoissa on esitetty yhdessä myös Broadcasters-tuotantoyhtiön tunnusnauru.

Gaalailta huipentui tunnaridiskoon.

Ville Vanhatalo kotipihallaan Espoossa Megavisa-rekvisiitan kanssa.

Vanhatalon mukaan tanssilattioiden ehdottomia hittejä ovat Dallasin ja Hittimittarin tunnussävelet sekä tv-kanava Nelosen vanha kanavamainos Kellarihumppa. Sitten on tietysti klassikkovisa Kymppitonnin veikeä sähköurkumainen tunnus.

”Siinä on se ongelma, että kesto on vain runsaat 10 sekuntia, mutta he, ketkä sen aikana ehtivät tanssilattialle, varmasti siitä tykkäävät.”

Lyhyen kestonsa takia Kymppitonnin jingleä on soitettu tunnaridiskoissa useita kertoja saman illan aikana.

Yksi Vanhatalon suosikeista on 1980-luvun amerikkalainen draamasarja Falcon Crest ja sen mahtipontinen marssi-instrumentaali. Vanhatalolla on kappaleeseen erityinen suhde, sillä se soi Vanhatalon ja hänen vaimonsa häämarssina.

”Se on diskoissa ehdoton floorfilleri.”

Myös kymmenen vuoden takaisessa tunnaridiskossa äänestettiin parhaat sävelmät. Tulokset poikkesivat Helsingin Sanomien äänestyksestä.

Tampereella voittajaksi selviytyi Ihmemies MacGyver, Vanhatalon mukaan ”odotetusti ja toivotusti”. Toiselle sijalle äänestettiin saksalaisen saippuaoopperan Marienhofin tunnusmusiikki Es wird viel passieren, S.O.S. -bändin deutschrock vuodelta 1996. Kolmantena oli Dallas.

”Se tuli vähän puskista, mutta siitä pidettiin kovasti”, Vanhatalo muistelee.

Viikko tammikuisen tunnusmusiikki-illan Vanhataloa odotti yllätys. MTV3:n hittiohjelma Putouksen kolmannella tuotantokaudella esitettiin sketsi Tunnariharrastajat ry:n toiminnasta.

”En tiedä, oliko se telepatiaa vai oliko se jotakin kautta voinut kantautua”, Vanhatalo sanoo.

Viikkokatsauksen uutisinserttiparodiassa Jaakko Saariluoman esittämä toimittaja vieraili liikuntasalissa, jossa harrastajaryhmä harjoitteli tanssiliikkeitä eri tv-sarjojen tunnusmusiikkeihin: Mission: Impossibleen, Muumilaakson tarinoihin, Dallasiin, Ihmemies MacGyveriin.

”Vielä nyt tunnaritanssi saattaa olla hyvin pieni juttu, mutta vuonna 2021 tästä tulee isompi juttu kuin jalkapallosta”, näyttelijä Riku Niemisen esittämä vakavailmeinen harrastaja ennusti.

Ennustus meni pieleen. Edes Vanhatalo ei ole enää järjestänyt tunnaridiskoja viime vuosina. Tunnariäänestyskin jäi ainutkertaiseksi tapahtumaksi tuttujen useista pyynnöistä huolimatta.

Joitakin tunnaridiskoja sentään järjestettiin alkuvuosina vaihtelevalla ohjelmistolla: yhdessä esiintyi Tytöt tykkää -kesähitistään tunnettu laulaja Tea Hiilloste, toisessa pelattiin MTV3:n 1990-luvulla esittämää visailuohjelmaa Megavisaa ja kolmannessa yhteislaulettiin. Yhteislauluosuus oli nimetty Tunnarkosken sillaksi.

Helsingin Sanomien tunnus­musiikki­kyselyssä Vanhatalo äänesti kotimaisten sarjojen kategoriassa Megavisaa.

”En ole löytänyt sille sielunkumppaneita, että kukaan sitä kauheasti fanittaisi.”

Ulkomaisista tunnuksista hän valitsi 1990-luvulla pyörineen Beverly Hills 90210 -sarjan sähkökitaratunnarin.

Twin Peaksin voittoa Vanhatalo ei pidä yllättävänä. Hän on valintaan jopa hieman pettynyt. Vanhatalon mukaan Twin Peaksin tunnuskappale on kyllä ”loistava ja laadukas”, mutta sen diskokelpoisuus on heikkoa. Miten Twin Peaksin rauhallisesti läpättävän sähkökitaran tahdissa voisi edes tanssia?

”Veikkaan, että se olisi aika vahvoilla, jos etsittäisiin illan viimeistä hidasta.”

Eniten ääniä saaneet ulkomaiset sarjat 1. Twin Peaks. Säv. Angelo Badalamenti. 2. Game of Thrones. Säv. Ramin Djawadi. 3. Hill Street Blues. Säv. Mike Post. 4. Ihmemies MacGyver. Säv. Randy Edelman. 5. Sopranos: Woke Up This Morning. Esittää Alabama 3. 6. True Detective: Far from Any Road. Esittää The Handsome Family. 7. Dallas. Säv. Jerrold Immel. 8. Silta: Hollow Talk. Esittää Choir of Young Believers.

Game of Thronesin tunnus valittiin toiseksi parhaaksi HS:n ulkomaisia tv-tunnusmusiikkeja ruotineessa äänestyksessä.

