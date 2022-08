Kokonaisen sarjan avaava teos sijoittuu Pohjanmaalle.

Romaani

Nilla Kjellsdotter: Kivipuiston tyttö (Flickan i Stenparken). Suom. Anna Heroja. Gummerus. 351 s.

Kivipuiston tyttö on alun perin kirjoitettu ruotsiksi ja ilmestynyt ensiksi Ruotsissa. Silti se on suomalainen dekkari, ruotsinkieliselle Pohjanmaalle Vaasan ympäristöön sijoittuva.

On kuitenkin helppo ymmärtää, miksi ruotsalaiskustantajat kilpailivat kirjasta ja miksi se julkaistiin ensiksi Ruotsissa. Oravaisissa asuva Nilla Kjellsdotter (s. 1987) on nimittäin lukenut tarkasti lahden takaisia ammattisisariaan ja tuntuu tietävän, millainen dekkari Ruotsissa vetää.

Päähenkilö saa mielellään olla nuorehko naispoliisi, jolla on traumaattinen menneisyys ja vaikeuksia ihmissuhteiden ylläpitämisessä. Ammatillisesti hänen tulee olla fiksu, pätevä ja peräänantamaton. Ja tutkittavalla rikoksella sopii olla yhtymäkohtia päähenkilön elämään.

Ympärillään poliisillamme on hyvä olla ymmärtäväisiä ja lojaaleja työtovereita ja ystäviä, jotka ovat häntä kiinteämmin jalat maassa ja sopusoinnussa ympäristönsä kanssa.

Kaikki tämä sopii Kjellsdotterin päähenkilöön, Vaasan poliisissa työskentelevään 36-vuotiaaseen Mija Wadöön.

Rikosjuoni alkaa siitä, kun ohuesti pukeutunut teinityttö löytyy henkitoreissaan talvi-iltana Oravaisten Kivipuistosta. Tyttö ei pysty itse kertomaan kuka on ja mitä hänelle on tapahtunut. Tai mistä hän on Kivipuistoon taivaltanut.

Pian hulppeasta omakotitalosta löytyy surmattuna maineikas diabetestutkija David Heselius.

Kumpaankaan tapaukseen ei löydy kunnollisia johtolankoja, joten poliisit joutuvat pitkään hapuilemaan pimeässä. Kunnes muuan veteraanipoliisi löytää yhdistävän tekijän vuosia sitten sattuneesta katoamisesta.

David Heseliuksen Krister-veljen vaimo ja tytär olivat kadonneet, ja myöhemmin heiltä oli tullut viesti äkillisestä muutosta Espanjaan. Mutta olivatko he koskaan Espanjaan lähteneetkään?

Mija Wadö ja hänen työtoverinsa ryhtyvät kaivelemaan Heseliusten asioita tarkemmin. Pian he löytävät jotain niin karmeaa, että sitä on vaikea kuvitella.

Kivipuiston tyttö on esikoisdekkari ja Murhia Pohjanmaalla -sarjan aloitus, siis periaatteessa tuoretavaraa. Silti sitä rasittaa sama asia kuin monia nykypäivän ruotsalaisdekkareitakin.

Vaikka juoni kulkee sinänsä hyvin, kirja tuntuu rutiinilta, ikään kuin valmiin kaavan läpikäymiseltä. Rikos ja rikollinen ovat karmeita, mutta vähän kuin pelkän karmeuden vuoksi, vailla mitään syventävää näkökulmaa.

Tämä tekee Kivipuiston tytöstä sujuvaa keskitasoa, jossa syventämisen korvaa selittely, paikoin asioiden toistelukin. Romaanissa ei ole dekkarina varsinaista isompaa vikaa, mutta ei mitään erityisempääkään.

Rikosjuonen lomassa seurataan kauan sitten sattuneita asioita erään nimettömäksi jätetyn nuoren tytön elämässä. Ei kestä kuitenkaan kauan ennen kuin lukija keksii, kuka tyttö on.

Ehkä suomalaisia dekkarimarkkinoita alkaa vähitellen vaivata sama ongelma kuin ruotsalaisiakin. Kenttä on kohta jo niin täynnä sapluunaa, että todella innovatiiviset ja persoonalliset uutuudet rupeavat olemaan harvassa.