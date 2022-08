Auto-onnettomuudessa pahoin palanut näyttelijä Anne Heche on yhä koomassa

Näyttelijä Anne Heche menetti autonsa hallinnan ja törmäsi kovalla vauhdilla taloon, jonka seurauksena hänen autonsa syttyi tuleen.

Anne Heche on 53-vuotias Hollywood-näyttelijä.

Viime viikolla auto-onnettomuuteen joutunut yhdysvaltalainen näyttelijä Anne Heche, 53, on yhä kriittisessä tilassa, uutisoivat useat kansainväliset mediat. Hechen tiedottajan mukaan vakavia palovammoja saanut näyttelijä on ollut useita päiviä koomassa ja kytkettynä hengityskoneeseen.

Onnettomuus tapahtui Los Angelesissa Westsiden kaupunginosassa myöhään viime perjantaina. Heche menetti autonsa hallinnan ja törmäsi kovalla vauhdilla taloon, jonka seurauksena hänen autonsa syttyi tuleen.

Viidenkymmenenyhdeksän palomiehen kerrotaan osallistuneen sammutustöihin. Deadlinen mukaan palomiehillä kesti yli tunnin saada saada liekit sammumaan, jonka jälkeen Heche saatiin vedettyä turvallisesti ulos autosta. Näyttelijän kerrotaan pystyneen tuolloin vielä kommunikoimaan, mutta menettäneen tajuntansa pian sen jälkeen.

”Tällä hetkellä Anne on äärimmäisen kriittisessä tilassa. Hänellä on merkittävä keuhkovaurio, joka vaatii mekaanista ventilaatiota, ja palovammoja, jotka vaativat kirurgista toimenpidettä”, Hechen tiedottaja kertoo.

Los Angelesin poliisilaitoksen tiedottaja sanoi maanantaina, että turman syytä ja olosuhteita tutkitaan edelleen.

Lukuisia elokuva- ja tv-sarjarooleja 1980-luvun lähtien tehnyt Anne Heche tuli tunnetuksi yhdysvaltalaisesta television saippuasarjasta Another World.

Hänet muistetaan myös muun muassa sarjoista Ally McBeal, Everwood, Men in Trees, Hung ja Aftermath. Hän on näytellyt elokuvissa kuten Wag the Dog ja Cedar Rapids.