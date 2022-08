Twin Peaksin Bobia muistuttava hahmo pelastaa brittitrillerin.

Brittitrilleri Haamu menneisyydestä (The Sister, 2020) vie päähenkilönsä syyllisyyden sovittamisen varsin pitkälle. Jokamies Nathan, roolissa muun muassa Years and Years -sarjasta tuttu sympaattinen Russell Tovey, on viettänyt menneisyydessään kohtalokkaita uudenvuoden juhlia. Juhlinta on johtanut naisen, Elisen (Simone Ashley) kuolemaan. Myöhemmin syyllisyyden raastama Nathan on päätynyt naimisiin Elisen surevan siskon Hollyn (Amrita Acharia) kanssa. Vaimo on täydellisen tietämätön kuolleen siskonsa ja miehensä yhteydestä.

Neil Cross on sovittanut kauhun kanssa flirttailevan psykologisen trillerin kirjastaan Burial (2009). Cross on aiemmin luonut muun muassa rikosdraama Lutherin (2010-2019).

Sarja leikittelee varsinkin alussa nautittavasti yliluonnollisen kanssa, valitettavasti aihio jätetään sittemmin huolimattomasti oman onnensa nojaan. Samoin syyllisyyden ja surun teemojen maaperä jää syvemmälti tutkimatta. Synkällä metsämaastolla kuvitettu sarja on kaunis, mutta tiheä hyppely eri aikatasoissa rasittaa rakennetta.

Yksi hahmo pelastaa paljon. Selkäpiitä värisyttäviä tehoja kauhulle antaa Nathanin tuttava menneisyydestä, sateisena iltana tämän ovelle yllättäen ilmestyvä Bob (Bertie Carvel), joka haluaa kirjaimellisesti kaivaa haudastaan haamun menneisyydestä. Pitkätukkainen, paranormaaleihin ilmiöihin erikoistunut Bob muistuttaa erehdyttävästi Twin Peaksin samannimistä demonista hahmoa.

Juuri Bobin hahmon mukanaan tuomat teemat ja takautumina näytetyt paljastukset menneisyydestä tekevät sarjasta katsomisen arvoisen. Carvelin kurkkuäänellä esittämä rooli on nautittavan camp.

Syyllisyydessään rypevän, spanielinkatseisen Nathanin hahmon ratkaisut taas eivät ole kovin uskottavia, eikä yksioikoinen hahmo antaudu yliluonnollisen mahdollisuuteen, saati oikein kehity.

Haamu menneisyydestä tarjoilee neljään tunnin jaksoon juuri ja juuri riittävästi jännitystä, kun menneisyyden tapahtumien todelliset taustat alkavat hiljalleen paljastua.

Haamu menneisyydestä, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena