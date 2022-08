Dozier oli Brian ja Eddie Hollandin kanssa osa Holland-Dozier-Holland-kolmikkoa, joka loi hittejä hittien perään.

Kymmeniä kuolemattomia Motown-hittejä kirjoittanut yhdysvaltalainen lauluntekijä ja tuottaja Lamont Dozier on kuollut. Kuoleman vahvisti hänen poikansa Lamont Dozier Jr Instagramissa tiistaina.

Dozier oli syntynyt Detroitissa Michiganissa kesäkuussa 1941 ja kuoli Scottsdalessa Arizonassa maanantaina 8. elokuuta, The New York Times kertoo. Hän oli 81-vuotias.

Dozier oli Brian ja Eddie Hollandin kanssa osa Holland-Dozier-Holland-kolmikkoa, joka kirjoitti kappaleita kymmenille eri artisteille ja yhtyeille. He tapasivat vuonna 1962, kun Dozierin vaimo Ann esitteli heidät toisilleen. Dozier oli tuolloin 20-vuotias.

Vuosien 1963–1972 aikana kolmikko teki yli 80 kappaletta, jotka nousivat Yhdysvaltojen pop ja R&B-top-listoille. 15 kappaletta saavutti listojen ykkössijan. Kolmikko oli Motown-levy-yhtiön huippuaikojen jos ei tärkein niin ainakin tunnetuin luovuuden lähde, elimellinen osa legendaa.

Eddie Holland, Lamont Dozier ja Brian Holland kirjoittivat ja tuottivat Motown-levy-yhtiölle kymmeniä hittejä.

Dozier ja Hollandin veljekset lähtivät Motownilta vuonna 1967 raha- ja tekijänoikeuskiistojen takia ja perustivat kaksi omaa levy-yhtiötä.

Motownilla kolmikko teki yhteistyötä useimmiten Martha and the Vandellasin, The Four Topsin ja erityisesti valtavan suosion saavuttaneen The Supremesin kanssa.

Kolmikon käsialaa ovat muun muassa Can I Get a Witness (Marvin Gaye) Heat Wave ja Nowhere to Run (Martha and the Vandellas), I Can’t Help Myself ja Reach Out I’ll Be There (The Four Tops)

The Supremesille Holland-Dozier-Holland-kolmikko kirjoitti yhteensä kymmenen listakärkihittiä kuten You Can’t Hurry Love, Baby Love, Stop! ja In the Name of Love.

Esimerkiksi You Keep Me Hangin’ On -kappaleen välittömästi tunnistettava staccato-alku oli Dozierin keksintö. Kappaleesta ovat tehneet oman cover-versionsa niin Kim Wilde kuin Phil Collins. Hyvin tunnettuja You Keep Me Hangin’ On -covereita on tehty kymmeniä.

Dozier kirjoitti vuonna 2019 julkaistussa omaelämäkerrassaan, että hänellä ja Brian Hollandilla oli ihmeellinen kyky täydentää toisen musiikillisia ideoita, niin kuin joillain on kyky täydentää toistensa lauseita.

Brianin isoveli Eddie keskittyi sanoitusten tekemiseen sen jälkeen kun nuorempi Holland ja Dozier olivat kirjoittaneet musiikin ja nauhoittaneet instrumentaaliversion Motownin oman taustayhtyeen kanssa. Vokaaliosuuksien nauhoittamisessa Eddie Holland ohjeisti laulajaa ja Dozier taustalaulajia.

Vuoden 1973 jälkeen Dozier jatkoi teininä alkanutta uraa laulajana. Hän julkaisi yli kymmenen omaa albumia, muttei koskaan saavuttanut samanlaista menestystä kuin lauluntekijänä ja tuottajana.

Soolouran ohella Dozier jatkoi myös yhteistyötä muiden artistien kanssa. Esimerkiksi Phil Collinsin vuoden 1989 hitti Two Hearts on puoliksi Dozierin käsialaa.