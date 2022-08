Kuvittaja ja kirjailija Linda Bondestam on yksi Suomen kansainvälisesti arvostetuimpia lastenkirjantekijöitä. Hän kertoo, miten lastenkirjallisuus reagoi yhteiskunnan muutoksiin.

Hupsista, nyt kannattaa pitää kiinni jostakin!

Lastenkirjailija ja kuvittaja Linda Bondestam on selvästikin kuski, joka nauttii vauhdista. Kun siniseen kapteenin lakkiin sonnustautunut kirjailija kurvaa tutulle reitille kohti Tammisaaren saaristossa sijaitsevaa mökkiään, vettä pärskyy vanhan veneen kannelle asti.

Venekyydistä pitää myös Bondestamin Amos-koira, nelivuotias labradoodle, joka seuraa omistajaansa kaikkialle ja myös suhtautuu vieraisiin lauhkeammin, jos on päässyt mukaan heitä hakemaan.

Kun muu perhe on elokuussa palannut Helsinkiin töihin ja kouluihin, Amos on jäänyt mökkisaareen pitämään seuraa emännälleen. Bondestamilla on alkanut viimeinen tiukka rutistus, ennen kuin hänen syksyllä ilmestyvä kirjansa Hyvää huomenta avaruus on saatava painoon.

”Saari on minun woman caveni. Viimeiset viikot ennen dead linea piirrän aamusta iltaan enkä syö juuri muuta kuin Mama-nuudelia”, Bondestam kertoo.

Sama vaihe toistuu muutaman kerran vuodessa.

”On perheenikin kannalta parempi, etten silloin ole kotona. En nimittäin tee mitään muuta kuin istu työpöytäni ääressä enkä ole läsnä kenellekään.”

Bondestam on yksi Suomen kansainvälisesti arvostetuimpia lastenkirjantekijöitä. Hän on saanut muun muassa Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon ja ollut neljä kertaa ehdolla Finlandia-palkinnon ja kolme kertaa August-palkinnon saajaksi. Harva myöskään tietää, että suomalaisen Tua Forrströmin lisäksi myös Bondestam on jäsenenä Ruotsin Akatemiassa – tarkalleen ottaen Ruotsin lastenkirjallisuusakatemiassa, jossa hänen tuolinsa numero on 11.

Pian ilmestyvä Hyvää huomenta avaruus on Linda Bondestamin kolmas kokonaan yksi tehty kirja. Kuvituksia hän on tehnyt monien kirjailijoiden teksteihin.

Bondestamin teoksia on myös käännetty lukuisille kielille. Suomen ja Ruotsin lisäksi hänen kirjojaan on ilmestynyt muun muassa Italiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Ennen koronaepidemiaa kuvittaja reissasi 50 päivänä vuodessa maailman kirjallisuusfestareilla ja kirjamessuilla puhumassa, työpajoja pitämässä ja kollegoita tapaamassa.

Mutta nyt elokuun lopulla saaristo on hiljainen. Kun vene saapuu perille, Bondestam hyppää tottuneesti köyden kanssa laiturille.

Punamullalla maalattu vanha talo näyttää siltä kuin olisi aina seissyt tontilla. Yhtä suloisia ovat pihapiiriin kuuluvat muutkin rakennukset: venevaja, sauna sekä ylämökki.

Sisällä Bondestam kapuaa narisevat punaiset portaat työhuoneeseensa. Viiston katon alla työpöytä pursuaa kirjoja ja luonnoksia. Kaiken keskellä seisoo suuri näyttö, joka on nykykuvittajan tärkein työväline.

Ennen kuin Bondestam aloittaa työskentelyn tietokoneella, hän tekee kuitenkin aina luonnoksen paperille. Se on kuin minikokoinen teipattu kirja.

”Tämä on ihan kaamea. Minulla oli hienompikin, mutta annoin sen kustantajalle”, hän kertoo ja nauraa, kun selailee luonnosvihkoaan.

Jokainen sana pitää valita tarkkaan, jos niitä on vain muutama, kuten kuvakirjassa usein on, Linda Bondestam sanoo.

Siitä käy kuitenkin hyvin ilmi, mitä tekijä tarkoittaa, kun sanoo, että kirjasta tulee interaktiivinen: lapsi voi lisätä tai vaihtaa vaatekerroksia ja muuttaa kasvojen ilmeitä. Yhdelle kirjan aukeamalle tulee reikä, toiselle ovi. Yhdellä muotoon leikatulla sivulla näyttäisi luikertelevan käärmeitä, mutta seuraavalla sivulle muoto onkin muuttunut pyrstöksi.

Sen jälkeen kun Bondestam on piirtänyt paperille joka ikisen kirjaan tulevan kupin, haarukan ja hahmon, hän skannaa kuvat. Koska hän pitää mahdollisimman vapaasta viivasta, luonnokset päätyvät usein myös lopulliseen kirjaan.

Tuttu kollaasimainen tyyli taas syntyy erilaisia pintoja, esimerkiksi marmoroituja kirjankansia tai vesiväripintoja skannaamalla. Yhtä kuvaa varten hänellä saattaa olla yli 200 layeria eli kuvakerrosta, joista hän rakentaa kuvan.

”Se on vähän kuin palapeli. Minusta on kiva, että asioita voi siirtää, jos jokin menee pieleen. Tietokoneella voin piirtää myös vaikka vain silmät uudestaan, jos en ole niihin tyytyväinen.”

Rankinta kuvittajan työssä on istuminen, sanoo Linda Bondestam, joka tekee dead linen lähestyessä 12-tuntisia työpäiviä. Hauskinta taas on erilaisten hahmojen piirtäminen.

Noin 30 teosta yhdessä eri kirjailijoiden kanssa julkaissut Bondestam on viime vuosina alkanut tehdä kirjoja myös yksin.

Hyvää huomenta avaruus on hänen kolmas kokonaan oma kirjansa ja jatkoa neljä vuotta sitten suomeksi ilmestyneelle Hyvää yötä maa -kirjalle.

Idea Hyvää yötä maa -teokseen syntyi omasta elämästä.

”Minulla on kolme lasta ja heidän nukuttamisensa oli minulle aina äärettömän vaikeaa. En tiedä miksi en ensimmäisestä oppinut, mutta olen käyttänyt tuntikausia lukien heille iltasatuja”, Bondestam muistelee ja nauraa.

Hyvää yötä maa -teoksessa avaruusolennot tarkkailivat maan asukkaiden iltarutiineja, mutta tulevassa kirjassa katse on käännetty maapallolta taivaalle. Tarinassa lapsi herää aikaisin aamulla, ottaa esiin vessapaperirullasta askartelemansa kiikarin ja alkaa tarkkailla avaruuden outoja asukkaita.

”Samaan aikaan vanhemmat heräävät, ja äiti on tosi tosi väsynyt. Se on huumoria lapsiperheille”, Bondestam sanoo.

Bondestam on tehnyt töitä muun muassa Sinikka ja Tiina Nopolan, Annika Sandelinin, Malin Kivelän ja Ulf Starkin kanssa. Kirjailijoiden tekstejä kuvittaessaan Bondestam kertoo saavansa aika vapaat kädet.

”Kuuntelen tietenkin aina kirjailijoita, mutta minulle on tosi tärkeää, että saan kertoa kuvilla tarinan, joka ei pelkästään vahvista kirjailijan kertomusta, vaan kertoo myös jotain ihan muuta. Kun lukija lukee kirjan näiden tasojen päälle syntyy hänen mielessään vielä jotain lisää.”

Amos-koira pitää kuvittaja Linda Bondestamille seuraa, kun muu perhe on elokuussa jo palannut mökkisaaresta kaupunkiin.

Vaikka Bondestamin tulevan kuvakirjan aihe kumpuaa arkisesta tilanteesta, hän muistuttaa, että lastenkirjallisuus on laji, joka pystyy reagoimaan nopeasti yhteiskunnan muutoksiin. Viime vuonna hän esimerkiksi kuvitti Frank Furun kirjoittaman kirjan Mutta te ette ole äiti, joka kertoo somalitytöstä, joka tulee Suomeen ilman vanhempiaan. Elämäni pohjalla -kirjassa hän käsitteli ilmastonmuutosta sukupuuttoon kuolevan aksolotlin kautta. Jo nyt on ilmestynyt lastenkirjoja Ukrainan sodasta ja koronaepidemiasta.

”Mikään aihe ei ole liian vaikea käsiteltäväksi lastenkirjallisuudessa, mutta tarinassa pitää aina olla toivoa”, hän sanoo.

Kuvitusta Linda Bondestamin teoksen Elämäni pohjalla englanninkielisestä versiosta My Life at the Bottom.

Suurin ongelma lastenkirjallisuudessa on, että lukijat eivät löydä teoksia, koska niistä kirjoitetaan mediassa niin paljon vähemmän kuin aikuisten kirjallisuudesta. Lyhyiden esitelevien tekstien lisäksi oikeastaan vain Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittaja mahtuu lehtien palstoille.

”Se kertoo lasten asemasta yhteiskunnassamme laajemminkin, mikä on tosi surullista.”

Tekijänä hän myös pelkää, että vanhemmat haluavat lukea lapsilleen omia lapsuuden tärkeitä teoksiaan ja ostavat siksi usein klassikoita, vaikka olisi olemassa paljon hyviä kirjoja, jotka kertovat parhaillaan elämästämme ajasta ja nykymaailmasta.

”Se on harmi, sillä lapset ansaitsevat ja heillä on myös oikeus hyvään nykykirjallisuuteen.”

Linda Bondestam toivoo, että lastenkirjallisuudesta tehtäisiin juttuja ihan samalla tavalla kuin muustakin kirjallisuudesta.

Bondestam opiskeli kuvittajaksi arvostetussa Kingstonin yliopistossa vuosituhannen vaihteessa, mutta uran alku ei ollut tuntemattomalle tekijälle helppo. Sitten hän tapasi pienen Söderströms förlagetin Sara Enholm-Hielmin, jonka kanssa on tehnyt yhteistyötä jo 20 vuoden ajan.

”Kun on nuori, on tärkeää, että on edes yksi ihminen, joka luottaa ja uskoo sinuun, ja pääset oppimaan ja kehittymään.”

Hän arvelee, että pieni suomenruotsalainen kustantamo saattoi suoda nuorelle tekijälle enemmän vapautta, kuin mitä suuret kustantamot olisivat tehneet.

”Sain olla villimpi, kun raha ei ohjannut kaikkea. Nykyään suomenruotsalainen lastenkirjallisuus voi tosi hyvin ja kirjoja käännetään paljon eri kielille.”

”Joku voisi ajatella, että tekijöillä on hirveä kilpailu keskenään, mutta se ei pidä paikkaansa. Minulla ja hyvillä kollegoillani Sandelinilla, kuvittaja Jenny Lucanderilla ja kirjailija Lena Frölander-Ulfilla on pieni teatteriryhmä ja meillä on tosi hauskaa esiintyessämme”, Bondestam kertoo.

Teater Tapirin ohjelmistossa on kolme lastennäytelmää ja yksi esitys aikuisille katsojille. Se on late night show, jonka materiaalina kirjailijat käyttävät muun muassa Sandelinin ja edesmenneen Stella Parlandin kirjoittamia rohkeita runoja. Näytteleminen on Bondestamille tervetullutta vaihtelua yksinäiseen leipätyöhön, vaikka hän kertookin joka kerta ennen esitystä jännittävänsä paljon.

”Jotkut runot ottavat aika hauskalla tavalla kantaa #metoohon, jos sitä nyt voi ylipäätään hauskasti tehdä. Minulle näytteleminen on myös mahdollisuus olla villimpi kuin tavallisesti olen.”

Bondestam paljastaa, että valvoo ja hermoilee ennen kirjan painoon menoa erityisesti sitä, ehtiikö tehdä kaikki viime hetken korjauksensa.

”Huomaan yleensä aina vasta ihan työn loppuvaiheessa, jos jokin ei toimi ja otan äkkiä sakset esiin. Vielä viimeisenä päivänä saatan vaihtaa kuvien paikkaa, korjata hahmojen ilmeitä tai muuttaa juontakin, mutta ehkä tarvitsen vähän stressiä, sillä teen aina silloin parhaimmat ratkaisut.”

Rankinta työssä on kuitenkin loputon istuminen tietokoneen ääressä, minkä seurauksena Bondestam kärsii selkäkivuista. Onneksi Amos-koira pitää huolen tauoista, kun vaatii päästä ulos lenkille.

”Minulla on askelmittari ja yritän joka päivä saada kasaan 10 000 askelta.”

Mökillä se tarkoittaa, että kirjailijan on käveltävä saari ympäri kahdeksan kertaa.