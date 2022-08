Kulttuurivaikuttajat ja viihdetaiteilijat esittävät surunvalittelunsa sosiaalisessa mediassa Vesa-Matti Loirin kuoleman johdosta. Loiri kuoli pitkäaikaiseen sairauteen keskiviikkona.

Suomalaisten rakastaman taiteilijan Vesa-Matti Loirin kuolema nostatti suruvalittelujen ryöpyn sosiaalisessa mediassa.

Loiri kuoli pitkäaikaiseen sairauteen keskiviikkona. Hän oli syntynyt Helsingissä 4. tammikuuta 1945. Hän oli Suomen kaikkien aikojen tunnetuimpia ja menestyneimpiä viihdetaiteilijoita.

Suomalaiset kulttuurivaikuttajat ja viihdetaiteilijat jakoivat keskiviikkona sosiaalisessa mediassa osanottonsa ja muistonsa Loirista.

Runoilija Jenni Haukio yhtyi puolisonsa, tasavallan presidentti Sauli Niinistön surunvalitteluihin Twitterissä.

”Kosketit meitä, suomalaista sielua niin syvältä. Hyvää matkaa tuntemattomahan tupaan rakas ystävä”, Haukio kirjoitti Twitter-tilillään.

Kirjailija Jari Tervo julkaisi Twitterissä Loirista kuvan, jonka hän oli ottanut elokuussa vuonna 2018.

”Kuljimme hänen poika-aikojensa paikoissa ja muistoissa. Se oli hieno päivä”, Tervo muistelee Twitterissä.

Laulaja Robin Packalen julkaisi pian suru-uutisen tultua Instagramissa yhteiskuvan Loirin kanssa.

”Rest in peace. Oli äärettömän suuri kunnia saada tuntea sinut Vesku. Tulet aina olemaan mulle suurin syy, miksi elämästä pitää ottaa kaikki irti! See you later”, Packalen kirjoitti kuvan yhteydessä.

Myös muusikko Michael Monroe jakoi yhteiskuvan Loirin kanssa.

”Lepää rauhassa Vesku, rakas ihana ystäväni”, Monroe kirjoitti.

Muusikko Paula Vesala julkaisi Instagramissa kuvia Loirin kanssa vuosien varrelta.

”Hyvää matkaa ystävä. Raskas päivä meille, kevyempi sinulle”, Vesala kirjoitti kuvien alle.

Myös muusikko Juha Tapio jakoi oman yhteiskuvansa edesmenneen laulajan kanssa ja kiitti Loiria yhdessä koetuista hetkistä.

”Hyvää matkaa mestari. Kiitos unohtumattomista kohtaamisista ja kaikesta mitä meille annoit. Olit lahja tälle kansalle. Lauletaan kun tavataan”, Tapio kirjoitti Instagramissa jakamansa kuvan alle.

Näyttelijä Mikko Leppilampi muisteli tunteikkaasti Loiria Instagram-julkaisussaan.

”Välillä irroteltiin arjesta ja toisinaan taas syvennyttiin pohtimaan elämän tarkoitusta – molempia aina huolella. Viisautta, huumoria ja empatiaa riitti aina ja loppuun asti. Kiitos viihteestä ja taiteesta. Oot mun idoli.”

Muusikko Elastinen eli Kimmo Laiho jakoi Instagramissa yhteiskuvansa tekstein ”Oli onni päästä tuntemaan ja viettää kanssasi aikaa. Suuret on suuria.”

Oman suruvalittelunsa esitti myös laulaja Antti Tuisku.

”Lepää rauhassa Vesku. Olit minulle ja niin monille muille niin paljon enemmän kuin yksi suurimmista viihdetaiteilijoista ikinä”, Tuiskun Instagram-päivityksessä sanotaan.

Televisioesiintymisistään tunnettu ammattitaikuri Pete Poskiparta kertoi Twitterissä Loirin työn olleen hänelle ”suuri inspiraation lähde”.

”Hänen monipuolisuutensa viihteen ja kulttuurin tekijänä oli omaa luokkaansa”, Poskiparta kirjoitti julkaisussaan.

Myös historiantutkija Laura Kolbe ilmaisi Twitterissä osanottonsa Loirin kuolemaan.

”Hän antoi Suomelle kasvot. Räävittömät, hassut, hauskat. Kipeät ja koskettavat. Nyt tunne, että yksi eppookki [aikakausi] loppuu.”