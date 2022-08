Eurooppalaisten rabbien neuvosto on tuominnut Bieberin natsitervehdystä muistuttavan elehtimisen.

Kanadalaislaulaja Justin Bieber esiintyi Helsingin Kaisaniemessä tiistaina. HS:n arvio kuvaili kesäkuisesta halvauksesta toipuvan tähden keikkaa itsevarmaksi mutta sisäänpäin kääntyneeksi.

Bieberin Helsingin konsertin aikana esittämät tanssiliikkeet ovat aiheuttaneet yllättävän kohun.

Video Bieberin tamppaamisesta lavaa pitkin Helsingissä on lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa, ja sen on tulkittu muistuttavan natsien sotilasmarssia. Bieberin käsivarsi on videossa nostettuna natsitervehdyksen kaltaiseen kulmaan.

Videota on jakanut Twitterissä esimerkiksi The Times of Israel -uutismedian toimittaja Judah Ari Gross.

”Aikooko hän toistaa tämän esityksen, kun hän esiintyy Israelissa tänä syksynä?”, Gross ihmettelee. Bieber esiintyy Tel Avivissa lokakuun 13. päivä.

Bieberin tanssikohusta on uutisoinut myös amerikanjuutalaiselle lukijakunnalle suunnattu Forward-uutismedia.

Eurooppalaisten rabbien neuvosto on tuominnut Bieberin käsi ojossa marssimisen.

”Kun kuuluisa laulaja päätti esittää natsipuolueen aatetta ilmentävän Sieg Heil -tervehdyksen, niin hän löi samalla kasvoille miljoonia juutalaisia ympäri maailman”, sanoi eurooppalaisten rabbien neuvoston puheenjohtaja, rabbi Pinchas Goldschmidt.

Rabbi Goldschmidt on vaatinut Bieberin Israelin konsertin peruuttamista.

Bieberin Israelin konsertin järjestävä yhtiö on kiistänyt, että Bieber olisi esittänyt natsitervehdyksen. Bieber on esittänyt vastaavan, leikiksi lyötyä sotilasmarssia muistuttavan tanssin muissakin konserteissaan.

”Ne ovat hänen tanssiliikkeitään, niiden on tarkoitus viihdyttää. Kaikessa ei aina ole kyse meistä juutalaisista”, sanoo keikanjärjestäjän edustaja The Times of Israelille.

Justin Bieber on aiemminkin ollut antisemitismiä koskevien kohujen keskellä.

Keväällä 2015 Bieber haastettiin oikeuteen hänen turvamiehensä käyttämän juutalaisvastaisen kielenkäytön takia.

Kanteen nostanut mies oli pyytänyt hänen naapurissaan asuvaa Bieberiä lopettamaan vaarallisen autoilla huristelun naapurustossa. Bieberin turvamies oli tuolloin kutsunut juutalaista miestä ”pikku juutalaispojaksi” ja kysynyt, mitä ”pikku juutalaispoika” aikoo asialle tehdä.

Vuonna 2013 tuolloin 19-vuotias Bieber aiheutti närkästystä kirjoittamalla holokaustissa kuolleen Anne Frankin museotalon vieraskirjaan, että ”toivottavasti [Frank] olisi ollut belieber”, eli Bieberin fani.

Anne Frankin museon edustaja sanoi tuolloin, ettei kirjoitus ollut erityisen järkevä, mutta Bieber ei tarkoittanut pahaa.