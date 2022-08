Emmi Pesosen toisessa romaanissa pohditaan, voiko omiin muistoihinsa luottaa.

Emmi Pesonen: Taikurin tyttäret. Otava. 267 s.

Taikuus, muistaminen ja kehon muisti, haamusärky, mielen manipulointi, luottamus. Näiden teemojen ympärillä liikkuu Emmi Pesosen (s. 1977) romaani Taikurin tyttäret. Se kertoo siskoksista Lindasta ja Magdasta, joiden lääkäri- isä tekee taikuutta eli hypnotisoi työkseen ihmisiä. Tyttöjen äiti on näyttelijä, joka tarvitsee paljon huomiota itselleen niin työssä kuin kotona.

Vanhempien erottua Linda ja Magda joutuvat erilleen: nuorempi Magda muuttaa äidin kanssa uuteen kotiin, Linda jää asumaan isän kanssa. Äidillä on kuvioissa jo uusi mies. Isäkin löytää myöhemmin uuden puolison, Katariinan.

Äidin uusi mies ei saa tyttöjä riemusta kiljumaan. Äidin kanssa asuva Magda kokee, että uusi mies on itse pääpiru, syyllinen vanhempien eroon. Pesonen kuvaa tuota lapsen tuntemaa kauhua ja inhoa tarkasti ja tunnistettavasti. Äiti on uuden miehen kanssa kuin toinen ihminen, viekoitteleva naikkonen, vähemmän äiti.

Lindan naiseksi kasvamisessa kaksin isän kanssa on myös omat hämmentävät juttunsa. Linda kokee olevansa yksin muutostensa kanssa; erityisesti huolta aiheuttaa se, etteivät kuukautiset tunnu lainkaan alkavan.

Symbioottisesti eläneiden siskosten elämät lähtevät kulkemaan eri suuntiin ja varsin erilaisia latuja. Kumpikin oireilee erilleen joutumistaan ja sen aiheuttamaa surua omilla tavoillaan. Kumpikaan ei saa vanhemmaltaan kaikkea sitä turvaa ja huomiota, jota he tarvitsisivat. Sekä Linda että Magda kokevat menettäneensä toistensa lisäksi toisen vanhempansa. Toinen heistä kuitenkin selviää myllerryksistä vähemmin vaurioin.

Romaani alkaa seuraavan sukupolven äänellä nykyhetkestä. Minä-kertojana on Lindan arkeologina työskentelevä tytär Indhra. Heti alussa saamme tietää, että Indhra kärsii lonkka- ja lantiokivuista, joiden on kerrottu olevan synnynnäisiä. Indhran hypnoosia tehnyt isoisä on kuollut ja tyttärentytär on tullut nyt tapaamaan tämän puolisoa Katariinaa.

Isoisän jäämistöstä Indhra löytää jotain, joka alkaa järjestellä hänen menneisyytensä sirpaleita uuteen asentoon. Lopulta myös lukijalle selviää syy Indhran lantion alueen kipuihin. Ihmiseen kehoon jää jälkiä, joita mieli ei läheskään aina muista.

Käsikirjoittajana ja näyttelijänä työskentelevä Pesonen ammentaa erityisesti romaanin henkilöihin omasta lapsuudestaan. Hän on kertonut isoisänsä Claes Cedercreutzin tuoneen aikoinaan hypnoosin Suomeen. Pesonen on siis lapsesta asti kuullut aiheeseen liittyviä kiehtovia tarinoita, jotka ovat herättäneet kiinnostuksen ihmisen mielen kerroksellisuutta kohtaan.

Taikurin tyttäret hyödyntää teemojensa tarjoamaa mahdollisuutta railakkaisiin juonenkäänteisiin. Paikoin ne tuntuvat hiukan yliampuvilta, mutta kokonaisuus säilyy silti ehjänä.

Vuoroin Lindan, Magdan ja Indhran äänellä kerrotuista muistoista rakentuva romaani päättyy niin ikään Indhran ääneen ja jäljelle jää kysymys: muistanko oikein? Onko se, mitä muistan, totta?

