Disney on ohittanut Netflixin suoratoistopalvelujen tilaajissa, korottaa hintojaan

Yhtiö aloittaa Yhdysvalloissa mainoksia näyttävän version suoratoistopalvelustaan.

Ms. Marvel on Disneyn tuoreita hittejä.

Walt Disney Co on ohittanut Netflix Incin tilaajamäärissä. Yhteensä Disneyn tilauspalveluilla Disney+:lla, Hululla ja ESPN+-palveluilla on nyt yhteensä 221,1 miljoonaa tilaajaa, Reuters kertoo. Netflixillä tilaajia oli heinäkuun lopussa 220,7 miljoonaa tilaajaa.

Disney on onnistunut houkuttelemaan tilaajia viime aikoina elokuva- ja supersankarihittejä jatkavilla sarjoilla, kuten Obi-Wan Kenobi ja Ms. Marvel.

Yhtiö aikoo korottaa Yhdysvalloissa mainoksettoman Disney+-palvelun hintaa 38 prosentilla 10,99 euroon kuukaudessa. Hintamuutos tapahtuu joulukuussa, kun yhtiö aikoo tarjota nykyhinnalla, 7,99 dollarilla, palvelun versiota, jossa on näytetään mainoksia.

Suomessa Disney+ maksaa 8,99 euroa kuukaudessa.

Suoratoistopalvelu julkistettiin syksyllä 2019. Palvelu levisi Pohjoismaihin vuotta myöhemmin.

Suoratoistopalvelujen ykkösenä vuosia pysynyt Netflix on viime aikoina kärsinyt tilaajamäärän laskusta ja yhtiö onkin käynnistänyt strategiamuutoksia.

Disney on alentanut kasvunäkymiään ja ennustaa saavansa 215–245 miljoonaa tilaajaa syksyyn 2024 mennessä. Syyksi muutaman kymmenen miljoonan vähennykseen ennustuksessa yhtiö kertoo Intiassa menetetyt kriketin esitysoikeudet.