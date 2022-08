Tekijät toivovat, että Juhlaviikkojen Sun & Sea -teoksen kepeät laulut maailmanlopusta jäävät pyörimään alitajuntaasi.

Ensin oli hiekka – tai oikeastaan sitä ei ollut. Kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa Kaapelitehtaalle ajettiin trukilla 50 tonnia kainuulaista hiekkaa tuhannen kilon säkeissä, ja seitsemän lapioijaa levitti keinotekoiseksi rannaksi.

Nyt neljänä iltana viikossa rannalla loikoillaan ja esitetään Sun & Sea -oopperaa, joka saapui tällä viikolla Helsinkiin. Sun & Sea on Kiasman Ars22-näyttelyn muutenkin komean esitysohjelmiston tähti, ja muun muassa New York Timesin kriitikko kutsui sitä yhdeksi performanssitaiteen suurimmista saavutuksista viime vuosikymmenellä.

Alun perin Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė ja Lina Lapelytė yllättyivät, kun heidän ”tee-se-itse-oopperansa” valittiin Liettuan edustajaksi Venetsian biennaaliin. Kaupungin laidalla esitettyyn teokseen eksyi kävijöitä harvakseltaan, ja kun yleisöä ei ollut, esiintyjät vetivät takit niskaan ja joivat kuumaa teetä. ”Sitten joku huusi ovelta, että nyt joku tulee, ja esiintyjät alkoivat taas laulaa”, kertoo Grainytė.

Kun teos palkittiin Kultaisella Leijonalla, alkoi katsojatulva, joka venytti jonot tuntien mittaisiksi. Esityskertoja yritettiin lisätä joukkorahoituskampanjan avulla.

Nyt menestysteos on kiertänyt jo parissakymmenessä kaupungissa. Ranta on joka kaupungissa vähän erilainen, kertoo Barzdžiukaitė, lähtien siitä mitä pelejä rannalla pelataan, siihen, miten kovaäänisiä lapset ovat. ”Huomasimme, että Helsingin esityksessä rannalla on paljon rauhallisempaa kuin Etelä-Euroopassa”, hän naurahtaa.

Maailmanlopun ooppera Sun & Sea on Lina Lapelytėn, Rugilė Barzdžiukaitėn ja Vaiva Grainytėn teos.

Ooppera valikoitui teoksen muodoksi siksi, että se antoi tekijöiden yhdistää voimansa: Barzdžiukaitė on elokuvantekijä, Grainytė kirjailija ja Lapelytė kuvataiteilija–säveltäjä. He olivat myös tyytymättömiä siihen, mitä näyttelemällä saa aikaan. Laulaminen etäännyttää tekstin vakavuudesta.

Se onkin Sun & Sean herkullisuuden ytimessä. Teos ei saarnaa, vaan se on vähäeleinen, surrealistisen hauska ja siksi kauhistuttava. Sun & Sean nähtyään on helppo olla vakuuttunut siitä, että ilmasto pelastetaan itse asiassa tehokkaimmin pop-oopperan keinoin.

Erityisen arkaan paikkaan kepeät maailmanlopun laulut osuvat täällä pohjoisessa, josta rantalomille lennetään toiselle puolelle maailmaa. Taiteilijat eivät kuitenkaan halua esiintyä aktivisteina tai osallistua paneelikeskusteluihin.

”Jos olisimme aktivisteja, asuisimme metsässä emmekä kiertäisi maailmaa teoksen kanssa”, Grainytė sanoo.

Mutta tekijät toivovat teoksen ”aktivoivan” jotain, ja niin se tekee.

Laulut ylellisestä elämäntavastamme luikertelevat alitajuntaan tarttuvien melodioiden siivellä. Matkalla kotiin kävijä huomaa hyräilevänsä meren rehevöitymisestä: ”This year the sea is as green as a forest: eutrophication!”