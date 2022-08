Kautta aikain parhaassa lääkkeessä veljekset väittävät rakastavansa toisiaan, vaan eivät oikeasti osaa ollenkaan.

Ihmisissä on jotakin vikaa. He ahmivat televisiosarjoja, pahimmillaan kokonaisia tuotantokausia yhtä soittoa pitkälle yöhön. Sairautta.

Minä olen pysytellyt terveenä.

Kunnes iski kevyt kesälomakorona. Sen verran kuitenkin kuumetta, tukkoisuutta ja eristyksen yksinäisyyttä, ettei muuta ollut tehtävissä kuin lojua ja tuijottaa syliin mahtuvaa ruutua.

Kipeimpänä päivänä mulahti nyt tässäkin osoitteessa menemään koko tuotantokausi. Siis kymmenen liki tunnin jaksoa.

Enpä olisi ikinä uskonut.

Suoratoistolääkkeeni keskittyy ihmiseen, jossa on... tietysti jotakin vikaa. Petollisuutta. Mutta jaloutta ja hurmaavuutta myös. Hän on sielultaan selvittämättömän ja kiehtovan sekarotuinen jeppe, joka vetää maton alta juuri silloin, kun olen varma, että ketään häntä vilpittömämpää ei ole.

Hänen kaikessa etevämpi ja aukottoman johdonmukainen isoveljensä sen sijaan jättää kylmäksi. Suoraviivaisuutta on vaikea sietää.

Veljekset, lakimiehiä molemmat, väittävät rakastavansa toisiaan, vaan eivät käytännössä osaa ollenkaan.

Yhden kerran heidän välilleen syntyy kaunis yhteys. Aikamiespojat vetävät kimpassa Abban kappaleen The Winner Takes It All karaokessa, hymyilevät ja halailevat. Aaah, elämä on kaunis.

Sitten isoveljen briljantti suoritus muistuttaa, että pikkuveli pystyy parhaimmillaankin vain rukkaseksi. Heidän nimensä eivät ole Kain ja Abel, mutta ne voisivat olla.

Vince Gilliganin ja Peter Gouldin sarja Better Call Saul löytyi, kun teinipoikani vinkkasi, että harvakseltaan yhdessä katsomamme Breaking Bad -sarjassa vilahtelevalle, törkeälle huijarijuristille Saul Goodmanille on tehty myös aivan oma sarjansa.

Tarinallisesti se sijoittuu varhaisempaan aikaan kuin Breaking Bad. Itsensä ironisesti Goodmaniksi, kaiken järjestäväksi mieheksi nimittänyt päähenkilö on vielä Jimmy McGill, entinen pikkukonna, joka lakimieheksi noustessaan tursuaa ajoittain moraalia vaikka muille jakaa.

Hahmon näyttelijä Bob Odenkirk pystyisi myymään minulle kuun taivaalta.

Neljännen kauden musertavassa päätöskohtauksessa McGill liukuu Goodmaniksi naisystävänsä Kim Wexlerin (Rhea Seehorn) silmien edessä. JekyllHyde-otustaan monesti oman etunsa vastaisesti auttanut nainen joutuu viimeinkin tunnustamaan itselleen tosiasian: kun rakastettu turmelee kaiken arvokkaan, hänessä asuu hirviö.

Tämän koronan aikana ehdin katsoa neljä tuotantokautta.

Kaksi kautta jäi vielä: kuudennen kauden ja samalla koko sarjan viimeinen jakso julkaistiin Netflixissä tiistaiaamuna Suomen aikaa.

Älä tule paha korona.