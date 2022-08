The Timesin mukaan yliopistot sensuroivat kirjoja, tosiasiassa lähteet ovat heikot ja kulttuurisota ihan jossain muualla

Oikea sensuuri ja kulttuurisota on ihan jossain muualla kuin yliopistoissa, toimittaja Pekka Torvinen kirjoittaa.

The Times -sanomalehti julkaisi keskiviikkona laajan selvityksen Britannian yliopistojen sensuurista ja sisältövaroituksista. Itse jutun sisältö oli kuitenkin ohutta.

Keskiviikkona brittiläinen The Times -sanomalehti julkaisi laajan jutun maan yliopistojen ”sensuurista”. Jutun alun mukaan yliopistot poistavat kirjoja kurssien lukulistoilta ”haastavan” sisällön takia ja yli tuhanteen tekstiin, jopa William Shakespearen ja Jane Austenin teoksiin, on lisätty sisältövaroituksia.

Esimerkiksi Colson Whiteheadin Maanalainen rautatie oli The Timesin mukaan poistettu ”pysyvästi” Essexin yliopiston kurssilta, koska kirjassa on raakaa ja yksityiskohtaista väkivallan ja orjakaupan kuvausta.

Toinen havainto oli, että August Strindbergin klassikkonäytelmä Neiti Julie oli poistettu sekin lehden mukaan pysyvästi Sussexin yliopiston kurssilta, koska näytelmässä käsitellään itsemurhaa.

Strindbergin ”kieltäminen” aiheutti pienimuotoisen skandaalin kirjailijan kotimaassa Ruotsissa. Esimerkiksi Expressen-lehden kulttuuritoimituksen esihenkilö Victor Malm pöyristyi.

Pöyristymistä riitti myös britti-Twitterissä. Kamalaa! Missä sananvapaus!? Yliopistot on valloittanut woke-kulkutauti ja vasemmistolainen ryhmäajattelu! Tehkää jotain!

Kaikki täysin ennalta-arvattavaa. Niin ennalta-arvattavaa, että jutun voisi epäillä tulleen tehdyksi juuri noiden reaktioiden takia.

The Times lähetti kieltämättä vaikuttavan määrän eli lähes 300 tietopyyntöä Britannian 140 yliopistolle. Lehden mukaan selvitys tehtiin, koska julkisuudessa on esitetty huolestuneita puheenvuoroja yliopistojen itsesensuurista, etteivät opiskelijat vain järkyttyisi tai loukkaantuisi.

Aina hyvä selvittää! Selvitys on kuitenkin tuossa yllä.

Kyllä, 300 tietopyynnöllä The Times sai selville, että kokonaiset kaksi kirjaa on poistettu kurssien lukulistoilta. Juttu on kuitenkin kehystetty ja konservatiivipoliitikoita haastateltu niin kuin lehti olisi löytänyt todisteita valtavasta ongelmasta.

Lisäksi jutun puolivälillä ääneen pääsevät yliopistot sanovat, että heitä on siteerattu väärin. Maanalainen rautatie on poistettu yhden kurssin lukulistalta, koska toisen kirjan katsottiin sopivan kurssille paremmin. Whiteheadin kirja on yhä tarjolla yliopiston kirjastossa ja sitä voidaan käyttää vapaasti muilla kursseilla.

Neiti Julie -näytelmää puolestaan ei ole poistettu ”pysyvästi” vaan hetkellisesti opiskelijoiden toiveesta, kun heidän opiskelutoverinsa tekivät itsemurhat. Näytelmä on tulossa kurssille todennäköisesti takaisin ensi vuonna ja se on ollut koko ajan tarjolla yliopiston kirjastossa.

Eli ensin The Times ei löytänyt juuri mitään oman kehystyksensä tueksi, ja lopulta nuo pienet löydöksetkin olivat jotain muuta kuin mitä lehti antoi jutun alussa ymmärtää.

Entä sisältövaroitukset, kuulen jo kysyttävän. Mitä niistä? Mitä pahaa on kertoa kirjaa lukemaan alkavalle, että se saattaa järkyttää tämän tai tuon kamalan asian yksityiskohtauksen kuvauksen takia?

Näin tehty vaikka kuinka kauan tv-sarjojen ja elokuvien kohdalla. Suositeltu ikäraja on sisältövaroitus, samoin sisältösymbolit. Hämähäkki, voi aiheuttaa ahdistusta. Neula, sisältää päihteiden käyttöä.

Onpa perin kummallista, ettei näistä koskaan synny mitään haloota.

Opetustavat myös muuttuvat. Aikoinaan Helsingin yliopistolla oli oma putka, jonne huonosti käyttäytyvät opiskelijat pantiin. Ei ole enää. Todennäköisesti aika kauan jonkun mielestä olisi pitänyt olla, ehkä yhä. Mutta miksi tuon jonkun pöyristymistä moderneista hömpötyksistä pitäisi kuunnella?

The Timesin juttu menee jo epärehellisestä journalismista, ja se on todellinen kulttuurisotien vitsaus. Väitteet korkeakouluopiskelijoiden yliherkkyydestä, yliopistojen itsesensuurista ja poliittisesta korrektiudesta ovat hyvää otsikkomateriaalia. Näitä on näkynyt Suomessakin.

Klikkaa, lue ja pöyristy, jotta polarisaatiomoottori pysyy käynnissä. Mitä väliä sillä, että Yhdysvalloissa nimenomaan oikeistolaiset keksivät itselleen vihollisen ja antoivat sille nimeksi poliittinen korrektius. Sieltä sama olkiukko levisi ympäri läntistä maailmaa.

Mitä väliä sillä, että oikeistolaisten uusi lempivihollinen eli ”kriittinen rotuteoria” on sekin tappelu, jonka yksi konservatiiviaktivisti kehitti? Akateeminen teoria, mutta ah, miten pahalta se kuulostaa, kun sitä toistaa tietämättömille. Jolla on korvat, se kuulkoon!

Joskus yliopistomaailmassa lähdetään laukalle ja jokin teoria tai puhetapa voi saada ylivertaisen aseman. Akateemiseen keskusteluun kuitenkin kuuluu, että lopulta joku tai jotkut haastavat vallitsevat teoriat. Mikään ei ole ikuista.

Entä poliittisuus? Suomen valtion idea kehitettiin Helsingin yliopistossa.

Toistuvat ja yleensä lähes täysin perusteettomat väitteet yliopistojen itsensuurista kuulostavat siltä, että jossain päin yhteiskuntaa ei ole sisäistetty käsitystä akateemisesta vapaudesta. Näyttää olevan liian vaikeaa tajuta, että kurssien lukulistat voivat vaihdella merkittävästi vuodesta toiseen. Yhtenä vuonna siellä on Strindbergin kirjoituksia itsemurhasta, toisena ei.

Toisaalta akateemista vapautta ei varmasti edes haluta sisäistää. Olisi mukavampaa saada määrittää ulkopuolelta, mitä yliopistojen pitää tehdä.

Samaan aikaan ainakin Yhdysvalloissa on todellinen kirjakielto-ongelma. Se ei vain ole vasemmistolaisten yliopistopiirien luoma, vaan konservatiivipoliitikkojen. Konservatiivivetoisten osavaltioiden kouluista halutaan poistaa erityisesti kirjoja seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä.

Floridan osavaltiossa läpi meni ”Don’t Say Gay” -lainsäädäntö, joka kieltää puhumasta seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä peruskouluissa.

Niin, missähän se todellinen sensuuri on?

Ruotsin Strindberg-sensuuripöyristymisen keskellä julkaistiin myös loistava antiikin kulttuurin professorin Ida Östenbergin kolumni Dagens Nyheterissä. Siinä Östenberg pääsi todelliseen ongelmaan eli humanististen tieteiden alasajoon. Puhuttaisiinko mieluummin siitä kuin poliittisesta korrektiudesta, Östenberg kysyy.

Humanistiset tieteet ovat rahoituspulassa niin Britanniassa, Ruotsissa kuin Suomessa. Mitä hyötyä mistään lukulistoista on, jos itse luentokursseja ei ole, on vain itsenäistä lukemista ja tenttejä?