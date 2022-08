Suomalaisversio brittisarjasta pelaa raskausajan ja vanhemmuuden peloilla.

Elisa Viihteen uusi minisarja Sijainen perustuu brittisarjaan The Replacement vuodelta 2017. Tv-sarjojen kierrätys fiktion puolella on kulkenut enemmän ulospäin, suomalaisia sarjoja on myyty ulkomaille sekä alkuperäisversioina että remake-oikeuksin.

Surullisin esimerkki yrityksestä versioida brittituotanto suomalaisiin kehyksiin lienee työpaikkakomedia Konttori, jonka esittäminen alkoi Elisa Viihteellä keväällä 2017. Sarjan paikallistaminen ei vain onnistunut.

Sijainenkin sijoittuu ainakin lähtöteemoiltaan työpaikalle ja paikallisväriä on selvästi etsitty onnistuneesti vähäeleisyydestä. Uraportaita ylöspäin kipuava arkkitehti Ella on jäämässä äitiyslomalle tähän asti suurimmasta projektistaan, kirjastotalo Ahjon suunnittelusta. Ellan tilalle projektia loppuun viemään palkataan sijainen, Paula, joka vaikuttaa aluksi nöyrältä puurtajalta.

Jyri Kähösen (mm. Sorjonen ja Ihon alla) ohjaama sarja alkaa hitchcockilaisena trillerinä, joka pelaa tehokkaasti raskausaikaan ja vanhemmuuteen liittyvien pelkojen kanssa. Kirjastotaloonkin viitataan Ellan ”lapsena”, josta tämä on sijaiselleen hyvin mustasukkainen. Sarjaa on kuvattu kirkkonummelaisessa Fyyri-kirjastossa.

Ella haluaa pitää projektin langat tiukasti käsissään myös lyhyen äitiysvapaansa aikana, mutta vähitellen Paula tuntuu omivan sekä Ellan työtä että lähipiiriä, kuten arkkitehtitoimiston pomopariskuntaa (Eero Saarinen ja Sara Paavolainen) vaikutuspiiriinsä. Myös Ellan raskaus kiinnostaa karmivuuteen asti sijaista, joka kertoo itse olevansa yksinhuoltaja.

Yrittääkö Paula omia Ellan projektin, vai ovatko kaikki epäilykset vain ylirasittuneen Ellan mielessä? Kuten Ellan mies (Olavi Uusivirta) avuliaasti huomauttaa, alkaa synnytyksen jälkeinen masennus usein jo ennen synnytystä. Onhan Ellalla menneisyydessäänkin psyykkinen romahdus äitinsä kuoleman takia.

Pääosanesittäjien, Ellan roolissa Maria Ylipää ja Paulana Pamela Tola, keskinäinen jännite toimii. Varsin pian tyylikkäänä psykologisena trillerinä alkanut sarja kuitenkin muuttuu epäuskottavaksi ja dramaattiseksi murhamysteeriksi.

Mikään Kaikki Eevasta Sijainen ei ole, Paulan motiivit tuntuvat olevan muualla kuin ammatillisella puolella ja niiden arvaileminen pitää katsojan jännityksessä hyvinkin kolmen jakson verran.

Sijainen, Elisa Viihde