Kuokkasen maalauksissa asiat yhdistyvät toisiinsa unen logiikalla mutta tuntuvat mahanpohjassa asti.

Essi Kuokkanen: Going Through Changes, 2022, öljy kankaalle.

Maalaukset

Essi Kuokkanen Shapeshifter Dreaming 4.9. saakka Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Avoinna ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Essi Kuokkanen (s. 1991) on ehdottomasti yksi Suomen kiinnostavimpia nuoria taidemaalareita. Tällä hetkellä hänen teoksiaan voi nähdä osana Ars22-näyttelyä Nykytaiteen museo Kiasmassa sekä yksityisnäyttelyssä Galerie Anhavassa.

Kuokkasen ilmaisullisesti vahvoissa ja tunnistettavissa maalauksissa kohtaavat usein alitajunta ja kehollisuus: asiat yhdistyvät toisiinsa unen logiikalla mutta tuntuvat mahanpohjassa asti. Tunteet, kuten häpeä, ahdistus tai pelko, ovat samanaikaisesti epämääräisiä ja vihlaisevan kirkkaita.

Anhavassa esillä olevan Shapeshifter Dreaming -näyttelyn keskiössä ovat lisäksi jatkuva liike ja muutokset, kun elottomat esineet saavat tunnistettavat kasvot ja tunnetilat visuaalisen muodon. Usein myös sama aihe toistuu ja muuntuu teoksesta toiseen.

Esimerkiksi maalaus Together in a Storm (2022) ja värikynäpiirros Protecting, Supporting (2022) tarkastelevat samaa aihetta ja samoja asentoja. Molemmissa suurempi ja pienempi ihmishahmo ovat nelinkontin, ensimmäinen asettuneena toisen yläpuolelle, toinen alapuolelle. Piirrosversion nimi kiteyttää sen, miten molemmat ovat tärkeässä tehtävässä, suojaamassa ja tukemassa toisiaan. Sinisävyisessä maalauksessa myrsky on yltynyt niin, että hahmot miltei hukkuvat sen pyörteisiin ja sen voima tempaa mukaansa katsojankin.

Together in a Storm, 2022, öljy kankaalle.

Pirteät ja pastelliset sävyt ovat vaihtuneet Kuokkasen uusissa maalauksissa tummemmiksi ja täyteläisemmiksi, ja selkeät väripinnat jännitteisiksi, eläviksi ja epävakaiksi. Yhdessä näyttelyn harvoista isokokoisemmista maalauksista, For You I Will Give My Everything (2022), ihmishahmo, sen ympärillä loikkivat koirat ja koko maisema ovat kuin kuhisevaa liikettä ja levotonta viivaa.

Koirat ovat toistuva elementti Kuokkasen tuotannossa. Ne ovat ihmisen parhaita ystäviä, joiden vuoksi annetaan vaikka irti revitty oma käsi kepiksi, jos koirat sellaista haluavat.

Kuokkanen kuvaa tarkasti ja lämpimästi sitä, miten toisinaan on vaikeaa vetää rajoja oman itsen ja maailman tai tunteiden ja todellisuuden välille. Myrskyt ja erilaiset pyörteet ovat sekä ulkoisia että sisäisiä. Swirl of Insecurities (2022) kuvaa niistä jälkimmäisiä. Siinä epävarmuudet muuttuvat mukaansa imaisevaksi spiraalimaiseksi pyörteeksi – tai suojaavaksi etanan kuoreksi, jonka sisään piiloutua maailmalta niin että vain varpaat pilkistävät.