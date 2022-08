Idän ja lännen lapset -draamasarja peilaa kahtia jaettua Saksaa.

Saksan lähihistoriasta ei viimeisen sadan vuoden aikana ole myllerrystä puuttunut. Sen ovat huomanneet myös television tekijät. Ja onhan se mukavaa, että iänikuisten poliisisarjojen rinnalla meilläkin on nähty viime vuosina paljon saksalaista, eri vuosikymmenten kuohuihin sukeltavaa draamaa.

Maailmansodat ovat varmasti ne ilmeisimmät, mutta eivät missään nimessä ainoat herkulliset ajanjaksot. Kylmän sodan vuodet ja kahtia jaettu maa ovat olleet useamman draamasarjan aiheena tai ainakin tarjonneet vähän erilaiset mausteet, hyvänä esimerkkinä vaikkapa mainio Deutschland-sarja.

Kahtia halkaistusta menneisyydestä ammentaa myös kuusiosainen Idän ja lännen lapset (Der Palast, 2022). Sarjan sisäänheitto on dramaattinen: utuisissa kuvissa vilahtelee vauvan kasvot, sitten joku vie pienokaisen autoon, ja kaasuttaa pois. Epätoivoinen nainen juoksee pois kaasuttavan auton perään huutaen. Mitä ihmettä tapahtuu?

Seuraavaksi hypätään ajassa eteenpäin 27 vuotta, vuoteen 1989 ja Berliinin muurin viimeisiin hetkiin. Idässä asuva Christine luo tanssijan uraa arvostetussa Friedrichstadt-Palastissa. Revyyteatteria kehutaan Euroopan suurimmaksi, ja sen näytökset ovat loppuunmyytyjä. Lippuja himoitsevat niin puolue-eliitti kuin tehtaiden ay-väki. Kulttuuriministeriö valvoo, että näytösten sisältö on linjassa ideologian kanssa.

Erääseen näytökseen saapuu sattumalta myös lännestä bisnesmatkalla oleva Marlene. Kesken esityksen hän huomaa estradilla kieppuvan Christinen olevan hänen ilmetty peilikuvansa. Epäuskottava sattuma käynnistää tapahtumaketjun, jonka seurauksena kumpikin naisista alkaa penkoa omaa menneisyyttään. Selviää, että Christine ja Marlene ovat identtisiä kaksosia: Christine on varttunut biologisen äitinsä, Marlene isänsä kanssa. Vähitellen kelataan myös vuosikymmenten takaisiin tapahtumiin ja siihen, miksi sisarusten kohtalot varhaislapsuudessa erosivat.

Rodica Döhnertin käsikirjoittamassa sarjassa hitaampikin hoksaa, mitä kaksosten traumaattinen menneisyys symboloi. Kahta sisarusta katsellessa sitä katsellaan tietysti kahta Saksaa. Omaa historiaansa tutkivat naiset tempautuvat myös eräänlaiseen identiteettipeliin, jossa he kokeilevat, millaista elämä olisi voinut olla. Jännityssarjaksi puettu draama on lopulta melko ilmeinen. Visuaalisuuteen on kuitenkin kiinnitetty selvästi erityishuomiota, ja jo avausjaksossa vilahtelee useita oivaltavia ja tunnelmallisia kuvia.

Marlenen ja Christinen roolit näyttelee Svenja Jung.

