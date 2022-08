Vetävä sairaalasarja perustuu alaa vaihtaneen entisen lääkärin omaelämäkerralliseen kirjaan.

Ben Whishaw näyttelee lääkäri Adam Kayta, jonka omaelämäkerralliseen kirjaan This is Going to Hurt -sarja perustuu.

Adam Kay selittää työtään synnytys- ja naistentautien osaston lääkärinä merenkäyntivertauksella: se on kuin seilaisi palavaa laivaa ilman purjehdusoppia. Kun sarjaa This is Going to Hurt on katsonut muutaman jakson, vertaus ei tunnu yliampuvalta.

Kay (Ben Whishaw) tekee vuorotyötä NHS:n palveluksessa eli Britannian terveydenhuollon julkisella puolella. Laivavertaus osuukin juuri NHS:ään. Rahaa ei ole tarpeeksi, eikä henkilökuntaakaan. Kay on niin väsynyt, että nukahtaa työvuoron jälkeen autoonsa.

Seitsemänosaisen draaman on omaelämäkerrallisen kirjansa pohjalta luonut Adam Kay, päähenkilön tosivastine. Ei ole vaikea arvata, miksi hän vaihtoi alaa.

Jo ensimmäinen jakso esittelee olosuhteet, joissa virheitä väistämättä tapahtuu. Kun Kayn osastolla tehdään väärä arvio, seuraukset ovat vakavat niin potilaiden terveydelle kuin lääkärin omalletunnolle.

This is Going to Hurt edustaa puoliksi julkisrahoitteista toimintaa itsekin. Se on Britannian yleisradioyhtiö BBC:n ja yhdysvaltalaisen AMC+:n yhteistuotanto. Vaikka BBC-tuotantojenkin laatu vaihtelee, laatu niihin kuitenkin edelleen liitetään.

Ja nyt se on myös perusteltua. Sairaalamiljöön kauheat olosuhteet saavat rinnalleen kolkon naurun, joka ilmenee välillä vinona tilannehuumorina mutta usein myös päähenkilön kommentteina suoraan kameralle ja katsojalle.

Yksi Kayn sutkautuksista on ”samaa paskaa, eri emätin”. Sarjaa onkin syytetty potilaiden esittämisestä pelkkinä ruumiinosina ja traumoilla naurattamisesta. Omia synnytystraumoja kantaville sitä ei voi ainakaan varoittamatta suositella.

This is Going to Hurt, HBO Max. (K16)