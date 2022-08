Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja rakastaa Helsinkiä ja haluaa luoda tapahtumia, jotka saavat ihmiset ihastumaan kaupunkiin yhä uudestaan.

Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtajalle Stuba Nikulalle elokuu Helsingissä on vuoden hienoin kuukausi. ”Yksi syy on Helsingin juhlaviikot, mutta erityisesti odotan taianomaista Taiteiden yötä.”

”Tänään ollaan ilon päivässä”, muotoilee Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula. Tähän asti töitä on tehty urakalla, mutta nyt voi jo hieman nojata taaksepäin ja nauttia.

Hetkeä aikaisemmin Marko Ahtisaari on leikannut nauhan ja avannut Helsingin juhlaviikot 2022. Nikula seuraa Huvilalle saapuvia ensimmäisiä asiakkaita. Odotukset ovat korkealla – ja syystä.

”Ohjelmistossa on bändejä, jotka oli bookattu jo vuoden 2020 juhlaviikoille. Nyt siis nähdään, kuullaan ja koetaan vähintään kolmen vuoden aikana synnytettyä taidetta”, Nikula kertoo.

Tämän vuoden juhlijoita on ajateltu monin eri uudistuksin, joista yksi on juuri Huvila-alueen merkittävä laajennus: Vanhan Huvilan Ympyrätalon puolelle on avattu maksuton Huvilanranta.

Muuttuvia tilanteita on matkalle mahtunut, mutta maaliskuusta asti hän on ollut luottavaisin mielin.

”Rokotukset ja tiede ovat hoitaneet tehtävänsä, joten en uskonut, että enää tulisi uusia rajoituksia. Myös valtiojohdon viesti oli selvä, koska tapahtumatakuulle ei tullut jatkokautta.”

NIKULA SANOO olevansa tapahtuma-alalla paluumuuttaja ja sielultaan tuottaja.

Työt alkoivat keikkaduunarina. Nikula on toiminut portsarina, autokuskina ja roudarina kunnes siirtyi jo ennen gradunsa valmistumista 1998 Elmu-Yhtiö Oy:n toimitusjohtajaksi ja tuottamaan Tuska-festivaalia.

Sen jälkeen hän onkin toiminut eri kulttuurialan tehtävissä toimitusjohtajana ja päällikkönä.

”Todennäköisesti olisin huono alainen, koska en tiedä miten olla alainen, paitsi hallituksen puheenjohtajalle”, Nikula sanoo ja naurahtaa.

Hän pohtii, että ehkä yli kahden vuosikymmenen kokemus saattaa tehdä ajattelusta ja näkökulmasta helikopterimaista.

”Detaljit ovat ilman muuta tärkeitä, mutta hyvä tapahtuma on niin paljon enemmän kuin hieno bändi, tanssi- tai kuvataide-esitys. Se on kokonaisvaltainen kokemus.”

”Niihin tullaan diggailun lisäksi hengailemaan, laumailemaan, tärkeilemään, pokailemaan ja dokailemaan. Nämä eri lähestymiskulmat pitää ottaa huomioon, ja se on kiinnostava asia.”

ELÄMÄNSÄ KÄÄNTEIDEN Nikula kertoo tapahtuneen ilman suunnittelua.

Armeijassa hän tajusi, että saisi viimeisen kuukauden käytännössä vapaaksi, jos pääsisi korkeakouluun. Niinpä hän haki Helsingin yliopistoon lukemaan tietojenkäsittelytiedettä ja matematiikkaa, ja pääsi.

”Luin itseni vahingossa maisteriksi ja sain myös matematiikan aineenopettajan pätevyyden. Myöhemmin olen onnitellut itseäni, koska kulttuurialalla on surullisen vähän numeroiden kanssa sinut olevia ihmisiä.”

Nikula sanoo ajattelevansa tuottamista aika teoreettisesti ja analyyttisesti, ja sitä tapahtuma-alan ammattimaistuminen myös vaatii. Nikula onkin opettanut kulttuurituottajille erityisesti matematiikkaa ja exceleitä.

”Tuottaminen on ennakoimista. On pantava aikajanan ja budjetin koordinaatistoon ihmisiä ja sisältöjä, ja vedettävä kokonaisuus läpi parhaimmalla mahdollisella tavalla.”

Ja koska tapahtuma-alalla tuotetaan asiakaskokemuksia, Nikula on suorittanut toisen tutkinnon palvelumuotoilusta.

TÄRKEIN KYSYMYS, joka Helsingin pitää osata Nikulan mielestä ratkaista kerta toisensa jälkeen, on tämä: miksi joku haluaa asua ahtaasti, mutta kiinnostavalla tavalla?

Yksi vastaus tähän on tapahtumat. Ennen sisällöt ja ihmiset kohtasivat torilla, nyt missä tahansa.

Tapahtumat ovat Nikulan mukaan poikkeustiloja kaupungissa ja kaupunkilaisille samaan tapaan kuin valtavat kaavoitukset. Poikkeustiloja luomalla tarjotaan mahdollisuus kokea kaupunki poikkeuksellisella – ja vain hetken kestävällä – tavalla.

”Poikkeustilanne ja juuri näkymä positiivisesta muutoksesta on kaupunkiasumisen keskeisintä ydintä. Tehdään yhdessä jotain, mikä sitten häviää”, Nikula sanoo.

”Keskeistä on taito synnyttää runsaudenpulan tuntu. Kaikkea ei ehdi kerralla, joten ihmiselle jää nälkä seuraavaan päivään ja vuoteen. Se ei ahdista, vaan on elämisen arvoista elämisen runsautta.”

EI TYÖ AINA helppoa ole ollut. Kun Kaapelitehdas ja Suvilahti Nikula toimitusjohtajakaudella yhdistyivät, hän kertoo potkineensa ulkona pieniä kiviä.

”Mietin mitä helvettiä olen mennyt tekemään, ja pystynkö toteuttamaan edes osan annetuista lupauksista”, Nikula muistelee.

Myöhemmin kulttuurijohtajana hän ei pitänyt itseään kulttuurin ”megakuluttajana”, vaan ihmisenä, jolla on analytiikka tuottaa se, mitä Helsinki ansaitsee ja mitä helsinkiläiset tarvitsevat.

Vahvuutenaan Nikula pitää sitä, ettei hän ole koskaan fanittanut omaa työtään.

”Tietty ulkopuolisuus on kaikessa hyvä. Silloin on utelias, katsoo asioita eri näkökulmista ja on rehellinen myös sen suhteen, mitä ei osaa ja mihin tarvitsee toisia.”