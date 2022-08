Salman Rushdie on paljon muutakin kuin Saatanalliset säkeet – Kirjailijan puukotus järkytti ympäri maailman

Sananvapauden soihdunkantajana tunnettu kirjailija Salman Rushdie ei ole vain romaaninsa Saatanalliset säkeet. Historiallista fiktiota maagisella realismilla ja ilkikurisilla sävyillä uudistanut Rushdie on kirjalliselta merkitykseltään ohittamaton.

Luentotilaisuudessaan perjantaina New Yorkissa puukotettu kirjailija Salman Rushdie on yhä sairaalassa hengityskoneessa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Kirjailija on kykenemätön puhumaan ja saattaa menettää toisen silmänsä.

Saatanalliset säkeet julkaistiin Arto Häilän suomentamana ja WSOY:n kustantamana vuonna 1989 ja se sai uusintapainoksen vuonna 2010.

Neljännestä romaanistaan Saatanalliset säkeet (The Satanic Verses, 1988; suom. Arto Häilä 1989) asti vainottuun Rushdieen kohdistunut hyökkäys ei ollut ensimmäinen. Kirjailija on joutunut pakoilemaan väkivaltaa siitä asti, kun Iranin uskonnollinen johto antoi hänestä tappomääräyksen, eli fatwan, vuonna 1989. Islamia herjaavaksi tulkittu Saatanalliset säkeet on tehnyt Rushdiesta kenties maailman kuuluisimman teostensa vuoksi vainotun kirjailijan.

Rushdie tunnetaankin ennen kaikkea taiteen sananvapauden airuena. Hän on saanut työstään useita tunnustuksia, kuten kansainvälisen kirjailijoiden sananvapausjärjestö Penin Britannian osaston kultaisen tunnustuksen vuonna 2010 sekä Penin Pinter-palkinnon vuonna 2014.

Perjantaisen hyökkäyksen jälkeen Pen on ottanut kantaa Rushdien puolesta.

”Pen International tuomitsee jyrkästi Salman Rushdieen kohdistuneen brutaalin hyökkäyksen”, kirjoittaa Pen Internationalin puheenjohtaja Burhan Sonmez uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Salman on kunnioitettu ja maineikas kirjailija sekä rakastettu Pen-yhteisön jäsen, joka on kohdannut uhkia työnsä vuoksi vuosia. Kenenkään ei pitäisi joutua uhatuksi, hyökkäyksestä puhumattakaan, rauhanomaisesti ilmaisemiensa mielipiteiden vuoksi.”

Amerikan Penin toimitusjohtaja Suzanne Nossel.

Myös Yhdysvaltain Penin toimitusjohtaja Suzanne Nossel on ilmaissut huolensa ja tyrmistyksensä hyökkäyksen johdosta.

Vielä perjantaiaamuna Rushdie oli lähettänyt Nosselille sähköpostia liittyen ukrainalaisten kirjoittajien auttamiseen.

”Hän on auttanut haavoittuvia ja vainottuja väsymättömästi. Vaikka emme tiedä syitä hyökkäykselle, kaikki ne, jotka ovat ympäri maailmaa asettuneet väkivallalla sanoja vastaan tai kannustaneet siihen, ovat syyllisiä tämän hyökkäyksien legitimointiin”, Nossel kirjoittaa.

”Ajatuksemme ja myötätuntomme on nyt pelottoman Salmanimme luona. Toivomme hänelle täyttä ja nopeaa toipumista.”

Myös moni arvostettu kirjailija ja julkisuuden henkilö on esittänyt myötätuntonsa ja järkytyksensä puukotuksen jälkeen.

Kirjailija Ian McEvan.

Booker-palkittu kirjailija Ian McEvan kirjoittaa ”kauhistuttavan hyökkäyksen” olevan hyökkäys sanan- ja ajattelun vapautta vastaan. Hän sanoo ystävänsä Rushdien olevan väkevä sielu, jonka lahjakkuutta ja urheutta ei voi pysäyttää.

”Anna mennä, Salman Rushdie. Tarvitsemme sinua enemmän kuin koskaan”, sanoo intialainen ohjaaja-käsikirjoittaja Raja Sen.

Britannian pääministeri Boris Johnson kertoo olevansa tyrmistynyt hyökkäyksestä.

”Salman Rushdieta on puukotettu hänen harjoittaessaan oikeutta, jota meidän ei koskaan tulisi lakata puolustamasta. Ajatukseni ovat läheisten luona. Me kaikki toivomme, että hän on kunnossa.”

Myös muun muassa menestyskirjailijat Stephen King, J.K. Rowling ja Khaled Hosseini ovat ilmaisseet järkytyksensä.

Vaikka Saatanalliset säkeet on kiistatta Rushdien tunnetuin teos, on kirjailijan tuotanto ja merkitys kohukirjaa laajempi.

Intiasta Britanniaan ja sieltä Yhdysvaltoihin siirtyneen kirjailijan teokset ovat uudistaneet intialaista englanninkielistä kirjallisuutta radikaalisti. Läpimurtoromaanillaan Keskiyön lapset (1981) Rushdie toi intialaiseen englanninkieliseen kirjallisuuteen maagisen realismin ja postmodernin leikillisyyden.

Jo 1981 julkaistu Keskiyön lapset (Midnight's Children, suom. Arto Häilä 1982) aiheutti kiistaa Intiassa, sillä sen katsottiin irvailevan maan entiselle pääministerille Indira Gandhille ja tämän rajusti Intian demokratiaa rajaaville toimille vuosina 1975–1977. Rushdie haastettiin Intiassa oikeuteen herjaamisesta. Pian hän kuitenkin voitti romaanillaan arvostetun Booker-palkinnon.

Vielä vuonna 2012, kun Keskiyön lapsista tehtiin elokuvasovitus, elokuvalle oli vaikea löytää Intiassa levittäjää. Maassa julkaistu kritiikki kuvaili elokuvan esittävän pääministeri Gandhin Harry Potter -sarjan pahan velhon Voldemortin kaltaisena. Elokuvaa ei edes yritetty tehdä Intiassa, vaan se kuvattiin Sri Lankassa. Iranin hallituksen yritykset keskeyttää tuotanto pysäyttivät kuvaukset päiviksi.

Välillä yritykset nujertaa Rushdie ovat saaneet suorastaan koomisia ulottuvuuksia. Haastattelussa New Yorker -lehdelle 1995 kirjailija kertoi saavansa joka ystävänpäivä Iranista uhkauskortin, jossa kerrotaan, ettei häntä ole unohdettu. Vuonna 1990 ilmestyi pakistanilainen elokuva International Guerillas, joka esittää Rushdien viekkaana pahishahmona.

Samaan aikaan jo edesmenneen Iranin ajatollah Ruhollah Khomeinin asettama tappomääräys on johtanut jo lukuisiin uhreihin – niin sivullisiin kuin Rushdieta kääntäneisiin ja julkaisseisiin ihmisiin.

Myös norjalainen kustantaja William Nygaard, joka haavoittui vakavasti ampumisessa vuonna 1993 julkaistuaan Rushdieta, kommentoi tuoretta puukotusta.

"Rushdie on maksanut kovan hinnan. Hän on johtava kirjailija, joka on merkinnyt todella paljon kirjallisuudelle, ja hän oli löytänyt hyvän elämän Yhdysvalloista.”

Keskiyön lapset on teos, josta kaikki alkoi. Se on allegorinen romaani taikavoimaisesta pojasta, joka syntyy Intian itsenäistymisen hetkellä 1947. Teos käy läpi 30 vuotta sosiaalista historiaa Intian kasvaessa ulos siirtomaavallan ahtaudesta, mutta ei tartu aiheeseensa realismin, vaan ilkikurisen fantasian keinoin.

Keskiyön lapset on Rushdien toinen romaani, jolla kirjailija nousi maailmanlaajuiseen suosioon. Romaani voitti Pulizer-palkinnon pian ilmestymisensä jälkeen.

Yksi syy Rushdieen kohdistuvaan vihaan voikin olla liian kirjaimellisessa lukutavassa. Kirjailija uudisti historiasta kertomisen perinnettä tavalla, joka on ollut konservatiivisten voimien näkökulmasta vaikeaa sulattaa.

Vaikka Rushdie Saatanallisten säkeiden julkaisun jälkeen jopa ylisti profeetta Muhammedia aikansa nerona, ei mitään ollut enää tehtävissä, sillä Rushdie kirjoitti myös profeetan olleen epätäydellinen, siis ihminen.

Rushdien tuotannossa keskeistä on ollut erilaisten allegorioiden, ironian, postmodernien muotokokeiluiden ja maagisten elementtien yhdistäminen koettuun historiaan ja kulttuuriin. Hän on käsitellyt synnyinmaataan Intiaa ja kulttuurien kohtaamista sekä vastustanut ajatusta kulttuurien puhtaudesta tai erillisyydestä.

Salman Rushdieta hoidetaan luentotilaisuudessa New Yorkissa tapahtuneen iskun jälkeen 12. elokuuta.

Salman Rushdie on vastustanut avoimesti synnyinmaansa Intian hindunationalistien toteuttamaa sortoa maan muslimivähemmistöä kohtaan, mutta vaatinut myös islamilta uudistumista. Muslimiperheeseen syntynyt Rushdie on omien sanojensa mukaan ateisti ja humanisti. Hän puolustaa poliittista satiiria ja seisoi ranskalaisen Charlie Hedbo -lehden takana, kun lehden toimitukseen tehtiin islamistinen isku vuonna 2015.

Lukuisten romaaniensa lisäksi Rushdie on julkaissut esseitä ja kritiikkejä, lastenkirjallisuutta sekä muistelmateoksen vuonna 2013. Seuraava teos, romaani Victory City, julkaistaan Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa helmikuussa 2023.

Hänen tuotantoonsa perustuen on tehty kirjallisuudentutkimusta 30 kirjan ja yli 700 artikkelin verran.

Vuonna 2007 Rushdie sai Britanniassa ritarin arvonimen ansioistaan kirjallisuudessa.

Kun BBC:n radiokanava 4 haastatteli Rushdieta pian fatwan langettamisen jälkeen, tämä kiisti kirjoittaneensa erityisen kriittisen teoksen.

”Rehellisesti sanottuna toivon, että olisin kirjoittanut kriittisemmän kirjan”, Rushdie sanoi tuolloin. Myöhemmin hän kirjoitti, että uskonto, jonka johtajat käyttäytyvät näin, voisi hyötyäkin hienoisesta kritiikistä.