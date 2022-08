Tuen osoituksena sotaa käyvälle Ukrainalle festivaali sallii ukrainalaiset elokuvat kilpailunsa ohjelmistoon ensimmäistä kertaa. Se tarjoaa ukrainalaisille elokuva-ammattilaisille myös töitä ja residenssiasumista.

Kaakkois-Euroopan suurin elokuvafestivaali, The Sarajevo Film Festival, sallii nyt ukrainalaiset elokuvat kilpaohjelmistoonsa ensimmäistä kertaa.

Sarajevossa vuodesta 1995 järjestetty festivaali perustettiin Bosnian sodan aikana kaupungin ollessa saarrettuna 43 kuukauden ajan.

”Ukrainan sodan käynnistyessä on tullut selväksi, että jotakin on tehtävä solidaarisuudesta elokuva-alan kollegoille Ukrainassa”, festivaalin johtaja Jovan Marjanovic kertoo uutistoimisto Reutersille.

Festivaali on tarjonnut ukrainalaisille elokuvantekijöille taiteilijan residenssistatuksen, jolla nämä voivat jatkaa elokuviensa työstämistä. Se tarjoaa myös töitä niille ukrainalaisille, jotka ovat aiemmin työskennelleet elokuvafestivaaleilla Kiovassa ja Odessassa, mutta joutuneet nyt jättämään kotinsa.

Käsikirjoittajat Marysia Nikitiuk ja Maria Stoyanova saapuivat Sarajevoon kuukausia sitten työstämään elokuviaan, jotka esitetään Cinelink-alustalla. Alustan on tarkoitus saattaa elokuvantekijöitä yhteen näytösten ohella.

Venäjän hyökkäys keskeytti Stoyanovan esikoiselokuvan tuotannon, kun rahoitus jäädytettiin, leikkaaja liittyi armeijaan, ja tuottajat ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi dokumentoimaan sotaa, Stoyanova kertoi Reutersille.

”Residenssi ja osallistuminen työpajoihin ovat olleet oleellinen tuki minulle taiteilijana”, hän sanoi. ”Mahdollisuus työskennellä ja ajatella auttaa parantamaan henkisiä haavoja.”

Nikitiuk puolestaan toivoi löytävänsä festivaalilta yhteistyökumppaneita elokuvaprojektilleen post-traumaattisesta stressihäiriöstä. Hän kertoi Reutersille inspiroituneensa pakolaisiksi joutuneista naisista ja lapsista, joita kohtasi sodan alussa piileskellessään ukrainalaisessa kylässä.

Festivaali alkoi perjantaina 12. elokuuta ja jatkuu perjantaihin 19. elokuuta saakka. Sen ohjelmistossa nähdään yhteensä 235 elokuvaa 62 maasta. Kilpasarjassa on mukana 51 elokuvaa.

Suomesta mukana on Hanna Bergholmin ohjaama ja Ilja Rautsin käsikirjoittama Pahanhautoja (2022) sekä oppilastöiden kategoriassa Samra Šabanovićin lyhytelokuva I need to tell you something.