Arkeologi Howard Carterin on pitkään epäilty ottaneen itselleen aarteita vuonna 1922 löytämästään faarao Tutankhamonin haudasta. Ennen julkaisematon kirje näyttää osoittavan väitteet todeksi.

sata vuotta sitten, marraskuussa vuonna 1922, brittiläinen arkeologi ja egyptologi Howard Carter teki historiaa. Hän löysi poikkeuksellisen hyvin säilyneen faarao Tutankhamonin haudan, josta tuli egyptologian historian ensimmäinen lähes koskemattomana löydetty kuninkaallinen hauta.

Löydöstä asti kierrelleet huhut siitä, että Carter olisi ottanut haudasta aarteita itselleen ennen holvin avaamista tarkemmille tutkimuksille, näyttävät saavan nyt pohjaa, uutisoi The Guardian.

Ennen julkaisemattomassa kirjeessä philologi Sir Alan Gardnerilta Carterille käy ilmi, että erityinen ”whm-amuletti”, jonka Carter oli lahjoittanut Gardnerille, oli sittenkin peräsin haudasta.

Gardner oli esitellyt amuletin silloiselle Kairon egyptiläisen museon brittijohtajalle, Rex Engelbachille. Engelbach osoitti, että amuletti oli tehty samasta muotista kuin muut haudasta löydetyt esineet. Se oli siis kiistatta saman aikakauden ja paikan esine.

Kirje julkaistaan nyt Oxford University Pressin kirjassa Tutankhamun and the Tomb that Changed the World.

”Whm-amuletti, jonka näytit minulle, on kiistattomasti varastettu Tutankhamonin haudasta”, Gardner kirjoittaa.

”On hyvin epämiellyttävää tulla asetetuksi näin kiusalliseen asemaan. Luonnollisesti en kuitenkaan kertonut Engelbachille, että sain amuletin sinulta”, hän jatkaa.

Howard Carter ja lordi Carnarvon Tutankhamonin haudan suulla vuonna 1922.

Nyt julkaistavan kirjan kirjoittaja, egyptologi Bob Brier, kertoo Observer-lehdelle, ettei Carterin varkaudesta ole enää ”epäilystäkään”.

Osa egyptologeista on esittänyt, etteivät Carterin väitteet Tutankhamonin hautaan tehdyistä aikaisemmista murroista pitäisi paikkaansa, vaan olisivat jopa peitetarina. Vuonna 1947 eräs Carterin työntekijöistä kertoi kairolaiselle tiedelehdelle Carterin avanneen haudan, ryöstäneen sieltä esineitä ja sitten peittäneen jälkensä ennen haudan avaamista tutkimuksille.

Haudan tutkimuksiin Carterin aikana osallistuneet egyptiläiset kertoivat tuolloin löytäneensä haudan kammioista useita esineitä, joita Carter ei ollut luetteloinut, kuten puisen Tutankhamonin pään.

Tutankhamonin muumio.

Gardnerin kirjeen kaltaisia todisteita ryöstöstä ei ole aiemmin ollut. Uutta on kirjeen aikalaiskuvaus, jossa Carteria vastaan todistaa tutkimuksiin itse osallistunut muinaisesineistön asiantuntija.

Ryöstettyä esineistöä on palautettu alkuperäisille paikoilleen. Esimerkiksi New Yorkin Metropolitan-museo lähetti vuonna 2010 Egyptiin 19 esinettään, joiden se sanoo varmuudella olevan peräisin Tutankhamonin haudasta.