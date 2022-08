Harry Potter -sarjasta tunnettu kirjailija osoitti Twitterissä tukensa puukotuksen uhriksi joutuneelle Salman Rushdielle ja sai vastauksena uhkauksen.

Viime perjantaisen kirjailija Salman Rushdien puukotuksen jälkeen moni kirjailija osoitti tukensa tekstiensä vuoksi vainotulle Rushdielle. Myös J. K. Rowling twiittasi voivansa tapauksen takia pahoin ja toivovansa Rushdielle pikaista toipumista.

Rowling sai twiittiinsä vastaukseksi uhkausviestin, jossa sanottiin ”älä huoli, sinä olet seuraava”, kertoo uutistoimisto Reuters.

Rowling vetosi Twitterin käyttösääntöihin ja pyysi sovellukselta tukea. Pian sen jälkeen hän kertoi Skotlannin poliisin tutkivan tapausta. Skotlannin poliisi vahvisti Reutersille tutkivansa nettiuhkausta.

Saatanalliset säkeet -romaaninsa vuoksi vuosikymmenten ajan vainottua Rushdieta, 75, puukotettiin perjantaina luentotilaisuudessa New Yorkissa. Rushdie loukkaantui vakavasti ja on yhä sairaalassa. Hän on päässyt pois hengityskoneesta ja pystyy taas puhumaan.

Rushdien puukottajaa epäillään murhan yrityksestä. Iranin edesmennyt ajatollah Ruhollah Khomeini antoi Rushdiesta vuonna 1989 fatwan eli määräyksen, jossa hän vaati Rushdien kuolemaa.