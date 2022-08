“Kyllä!” ja naurut päälle.

Se on vastaus, kun käsikirjoittaja-tuottaja Sara Hessiltä ja tuottaja Jocelyn Diazilta on juuri kysytty, toivatko he naisten asemaa ja feminismiä enemmän esille kohta alkavassa House of the Dragon -sarjassa.

”Minua kiinnostaa kertoa tarinoita vahvoista naisista”, sanoo Hess, joka on kirjoittanut myös muun muassa Orange is the New Blackia.