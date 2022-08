Kirjailija Salman Rushdien toipuminen puukotuksesta on alkanut, mutta vammat ovat vakavia

Perjantaina puukotuksen kohteeksi joutunut kirjailija Salman Rushdie on irrotettu hengityskoneesta, mutta paranemisessa on pitkä tie edessä.

Kirjailija Salman Rushdie vaikuttaa toipuvan puukotuksesta, joka tapahtui perjantaina luentotilaisuudessa Chautauquan paikkakunnalla New Yorkin osavaltiossa. Yleisön joukossa ollut mies ryntäsi lavalle ja puukotti Rushdieta juuri ennen kuin tämän oli määrä luennoida taiteellisesta vapaudesta.

Rushdien toipumisesta kertoivat sunnuntaina muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Rushdien agentti Andrew Wylie kertoi sunnuntaina viestissä kansainvälisille tiedotus­välineille, että kirjailija on irrotettu hengityskoneesta ja toipuminen on alkanut. Wylien mukaan Rushdiella on kuitenkin pitkä tie edessään.

”Vammat ovat vakavia, mutta hänen tilansa on kehittymässä oikeaan suuntaan.”

75-vuotiasta Rushdieta puukotettiin The New York Timesin mukaan noin kymmenen kertaa. Hänet kiidätettiin tapahtuneen jälkeen helikopterilla läheiseen sairaalaan hätäleikkaukseen, joka kesti tunteja. Tämän jälkeen häntä pidettiin hengityskoneessa.

Tuolloin Wylie sanoi, että Rushdie menettäisi todennäköisesti toisen silmänsä. Hän kertoi myös, että Rushdien maksa oli vaurioitunut ja kädessä olevat hermot olivat poikki.

Rushdie on ollut 1980-luvun lopulta lähtien jyrkän linjan muslimien hampaissa teoksestaan Saatanalliset säkeet, joka kiellettiin muun muassa Iranissa. Iranilainen uskonnollinen säätiö on luvannut Rushdien tappamisesta yli kolmen miljoonan euron arvoisen palkkion.

Rushdien poika Zafar Rushdie kertoi sunnuntaina Twitterissä, että Rushdie oli pystynyt puhumaan joitakin sanoja sen jälkeen, kun hänet oli irrotettu hengityskoneesta.

”Vaikka hänellä on elämää mullistavia vakavia vammoja, hänen tavanomainen sisukas ja uhmakas huumorintajunsa on tallella”, hän sanoi.

Rushdien tila on kuitenkin yhä kriittinen, ja hän pysyy sairaalahoidossa. Rushdien kimppuun hyökännyttä miestä syytetään toisen asteen murhan yrityksestä.