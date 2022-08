Brittiläisen tieteis­kirjallisuuden suurimpiin nimiin kuuluva Alastair Reynolds kirjoitti jotain aivan muuta kuin häneltä on totuttu lukemaan

Uusi Alastair Reynolds -suomennos on kiehtova kudelma toisiinsa viittaavia tarinoita.

Romaani

Alastair Reynolds: Noidankehä (Eversion). Suom. Hannu Tervaharju. Like. 310 s.

Walesilainen Alastair Reynolds on yksi modernin brittiläisen tieteis­kirjallisuuden suurimpia nimiä. Suomeksi häneltä on julkaistu jo parikymmentä teosta. Niistä pääosa on goottilaisesta kauhusta vaikutteita ammentavia avaruus­oopperoita.

Tuoreeltaan käännetty Noidankehä on jotain aivan muuta.

Romaani käynnistyy vanhanajan meriseikkailuna. Demeter-niminen purjelaiva seilaa pitkin Norjan rannikkoa etsien reittiä salaperäisen mausoleumin luo. Paukkuvien purjeiden ja natisevien kansilautojen keskellä tarinan päähenkilö, tohtori Silas Coade, kärsii merisairaudesta ja ahdistavista painajaisista. Hän on ensi kertaa merillä eikä toivo muuta kuin tutkimusretken pikaista päätöstä.

Painajaisissaan tohtori hoipertelee lähes pilkkopimeässä kivitunnelissa, kunnes kohtaa karkean peilipinnan, joka paljastaa hänen kuolleet, pääkallomaiset kasvonsa.

Seuraavaksi tapaamme Coaden höyrylaivalla, joka matkaa pohjoiseen Etelä-Amerikan Tyynenmeren puoleista rannikkoa pitkin. Myös tämä alus on etsimässä tietä mystisen mausoleumin luo.

Samaista rakennelmaa metsästetään jatkossa myös ilmalaivalla ja avaruusaluksella. Mukana matkalla ovat aina tohtori Coade ja hänen kumppaninsa. Kerta kerralta edetään syvemmälle arvoituksellisen mausoleumin salaisuuksien uumeniin.

Jokaisella kierroksella Coaden persoonallisuus syvenee ja hänen luonteensa saa uusia piirteitä. Myös hänen suhteensa retkikunnan muihin henkilöihin käy entistä vahvemmaksi ja moniulotteisemmaksi.

Lähes kaikissa inkarnaatioissaan Coade kirjoittaa tulevaisuuteen sijoittuvaa, Kivinen krypta -nimistä seikkailuromaania, jolla on yllättäviä yhtymäkohtia tutkimusretken käänteiden kanssa.

Noidankehä on taitavasti rakennettu mysteerikertomus, jossa yksityiskohdat kertautuvat, lomittuvat, vuotavat ja viittaavat toisiinsa. Totuus kuoriutuu vähitellen esiin tarinoiden alta, ja jännite säilyy koko matkan ajan. Mitä pidemmälle teos etenee, sitä kiehtovampia pohdintoja kirjailija esittää.

Lopulta ollaan moraaliin, identiteettiin ja inhimillisyyteen kytkeytyvien peruskysymysten äärellä. Nämä esitetään tavoilla, jotka viistovalaisevat teemoja raikkaista näkökulmista.

Reynolds hyödyntää hienosti kuhunkin tarinajaksoon sopivia tyylilajeja. Niinpä 1900-luvun alkuun sijoittuvassa osuudessa matkataan onton maapallon sisuksiin monien aikakautensa romaanien tapaan. Kaukaisen tulevaisuuden osiossa yhdistellään pilke silmäkulmassa Star Trek -televisiosarjasta ja pulp-tieteiskirjallisuudesta tuttuja kliseitä.

Vaikka kirjailija ei nyt leiki goottilaisen kauhun metaforilla, kauhutunnelmaa ei ole unohdettu. Tällä kertaa vierautta ja käsittämättömyyttä huokuvat ahdistavat visiot tuovat kuitenkin mieleen H. P. Lovecraftin tuotannon sanoinkuvaamattomat kauhut.