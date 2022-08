Festivaalijohtaja Tuomas Kallio uskoo, että koronapandemian vaikutukset näkyvät jatkossa nousevissa lipunhinnoissa.

Flow-festivaali teki kahden vuoden koronatauon jälkeen paluun Helsingin Suvilahteen.

Festivaali tiedotti maanantaina tehneensä kävijäennätyksen. Alueella vieraili kolmen päivän aikana yhteensä arviolta 90 000 kävijää, noin 30 000 kävijää päivässä. Myös alue oli tänä vuonna suurempi kuin aiemmin.

Tapahtuma oli kaikkina kolmena päivänä loppuunmyyty. Vuonna 2019 päivistä oli loppuunmyyty ainoastaan lauantai. Vuonna 2018 tapahtuma oli niin ikään loppuunmyyty, mutta silloin festivaalin kapasiteetti oli nykyistä hiukan pienempi.

”Sitä emme tarkkaan tiedä, kuinka moni heistä, joilla on kolmen päivän ranneke, todellisuudessa saapui paikalle. Esimerkiksi kutsuvieraissa saattaa olla jonkin verran sellaisia, jotka jättävät tulematta”, sanoo Flow-festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio.

Festivaali ei julkaise tietojaan siitä, kuinka suuri osa kävijöistä oli kutsuvieraita, tapahtumaan osallistuneita artisteja, vapaaehtoisia tai työntekijöitä.

Festivaalijärjestäjät iloitsevat, että tapahtuma saatiin poikkeusolojen jälkeen järjestettyä entiseen malliin.

Kallion mukaan Flow-festivaalilla oli tänä vuonna tuuria esimerkiksi siinä, ettei tapahtumaan tullut viime hetken suuria peruutuksia. Kaikki pääartistit pääsivät esiintymään aikaisempien suunnitelmien mukaisesti.

”Saatiin kansainvälisestikin vertailtuna tosi kilpailukykyinen ohjelma, eikä lopulta kärsitty juuri suurista peruutuksista. Sitä on nykyään enemmän kuin aikaisemmin, että artistit joutuvat syystä tai toisesta perumaan esiintymisensä aivan viime hetkellä.”

Suomalaiset festivaalit ovat kärsineet tänä vuonna viime hetken peruutuksista sekä kasvaneista kuljetuskustannuksista.

Lue lisää: Pian pitäisi alkaa kaikkien aikojen festivaalikesä, mutta nyt raportoidaan peruuntumisista: Tästä on kyse

Kävijätutkimus tämän vuoden osalta on vasta käynnistymässä, mutta aiempina vuosina suuri osa Flow-kävijöistä on Kallion mukaan ollut helsinkiläisiä tai lähialueilta saapuneita. Tapahtumakävijöiden keski-ikä on ollut Kallion mukaan tyypillisesti hiukan alle 30 vuotta.

Koronapandemia näkyy festivaaleilla Kallion mukaan yhä sekä kävijäkunnan muutoksina että alan toiminnassa laajemmin.

Aiempina vuosina Flow-festivaalin vieraista noin 10–15 prosenttia on saapunut paikalle ulkomailta. Eniten kansainvälisiä kävijöitä on Kallion mukaan saapunut Venäjältä ja Britanniasta. Tänä vuonna ulkomaisia festivaalivieraita oli selvästi vähemmän.

Kallio arvelee, että kansainväliset kävijät korvautuivat tänä vuonna ensikertalaisilla, koronapandemian aikana 18 vuotta täyttäneillä kotimaisilla kävijöillä.

Toinen koronapandemiasta juontuva muutos liittyy Kallion mukaan siihen, että esimerkiksi teknisestä osaamisesta on pulaa. Monet tapahtuma-alan tekijät vaihtoivat pandemian aikana alaa, Kallio sanoo. Yleinen hintatason nousu ja alan murros vaikuttavat festivaaleihin hänen mukaansa monesta suunnasta.

”Poikkeustilanteet saatavuudessa vaikuttavat hintoihin. Kun resursseja ja tekijöitä on vähän, hinnat lähtevät nousuun. Tämä tulee varmasti näkymään festivaalien lippujen hinnoissa kautta linjan”, Kallio sanoo.

Flow-festivaalin aikana kävi ilmi kummallisia tuotannollisiin vaikeuksiin liittyviä asioita, kuten esimerkiksi se, ettei perinteistä vaneria saatu lisää festivaalialueelle tapahtumaviikonlopun aikana.

”Se oli yksinkertaisesti loppu.”

Flow-festivaalia on järjestetty Helsingin Suvilahden teollisuusalueella vuodesta 2007. Festivaalit joutuvat näillä näkymin lähtemään syksystä 2023 alkaen evakkoon alueelta uuden tapahtumakeskuksen rakennustöiden alta.

Flow-festivaalin tiedotteen mukaan tapahtuma järjestetään Suvilahdessa vielä ensi kesänä. Festivaalin tuotantopäällikkö Katariina Uusitupa kertoi HS:lle heinäkuussa, että tapahtuma lähtee tulevien rakennustöiden myötä Suvilahdesta todennäköisesti pysyvästi.

