Torstaina saadaan Medusa-oopperan ja Ilona irti -oopperan kantaesitykset kahdella eri festivaalilla.

Ville Saukkosen ohjaus Philip Glassin Akhnaten-oopperasta on osa Helsingin oopperakesän ohjelmistoa.

Helsingin oopperakesä järjestetään toista kertaa torstaista alkaen uskomattomassa konserttiruuhkassa, kun monet pandemiarajoitusten siirtämät esitykset saadaan vihdoin kuuluville.

Torstaina kuullaan Paola Livorsin Medusa-oopperan kantaesitys Aleksanterin teatterissa, ja pääroolin Piia Komsi saa esiintyä laulajana, sellistinä ja tanssijana.

Medusa kilpailee torstaina kuulijoista Urkuyö ja aaria -festivaalin oopperakantaesityksen kanssa. Timo-Juhani Kyllösen säveltämän ja Leena Lehtolaisen kirjoittaman Ilona irti -monologioopperan pääosan laulaa Wienin valtionoopperan solistikuntaan täksi kaudeksi kiinnitetty sopraano Aurora Marthens.

Onko järkeä tuoda kaksi uutta pienen kokoonpanon suomalaisoopperaa kantaesitykseen Helsingissä ja Espoossa samana iltana? Varsinkin, kun torstai-iltaan mahtuu vielä Juhlaviikkojen konsertti, jossa esitetään kaikki Kaija Saariahon a cappella -kuoroteokset!

”Kauhea ryysis”, oopperakesän taiteellinen johtaja Reetta Ristimäki myöntää.

”Tekijöillä ei ole sellaista yhteistyötä, että näitä kauheasti koordinoitaisiin etukäteen.”

Onneksi oopperakesän produktiot esitetään 2–4 kertaa. Jos esimerkiksi torstaina valitsee Kyllösen tai Saariahon, Medusan voi bongata myös lauantaina ja sunnuntaina.

”Muiden tekijöiden proggiksia saa myös tarjota Helsingin oopperakesään”, Ristimäki muistuttaa.

”Ideahan nimenomaan on koota yhteen kantaesitysten lisäksi vapaiden ryhmien kamarioopperaproduktioita, jotka ansaitsevat toisen esityskerran tai kiertueen eri paikkakunnille.”

Paola Livorsin Medusa-ooppera saa kantaesityksensä torstaina. Kuvassa tanssijat Jouka Valkama ja Anneke Lönnroth sekä pääroolin laulava ja tanssiva Piia Komsi, joka soittaa esityksessä myös selloa.

Helsingin oopperakesä kokosi vapaan kentän oopperaryhmien tuotoksia festivaaliksi Aleksanterin teatteriin ensimmäistä kertaa viime vuonna.

”Se oli haastavaa, kun koronarajoitukset vaihtuivat jatkuvasti. Kun festivaali alkoi, saimme ottaa vain 67 katsojaa esitystä kohti. Aivan viimeisinä iltoina rajoitukset poistuivat, mutta emme ehtineet tiedottaa vapautuneista lisäpaikoista riittävästi.”

Oopperakesässä vapaat ryhmät saavat vetoapua yhteismarkkinoinnista ja yhteistyöstä Juhlaviikkojen kanssa.

Yhteistä vapaiden ryhmien produktiolle on usein rajattu kamarimusiikillinen kokoonpano. Ne ovat samalla keskimääräistä kokeellisempia ja nykymusiikkipainotteisempia. Siis jotain sellaista, mitä Savonlinnan oopperajuhlat ja Suomen Kansallisooppera tarjoavat varsin harvoin.

”Se tekee lipunmyynnistä haasteellista, mutta Philip Glassin Akhnaten-oopperan esitykset alkavat olla lähes täynnä”, Ristimäki kertoo.

Akhnaten on 1980-luvulta, mutta ansiokkaasti Helsingin oopperakesä esittelee myös uudempaa ulkomaista nykyoopperaa.

Baritoni Sam Ilmi Taskinen ja mezzosopraano Melis Jaatinen jakavat pääosan As One -oopperassa.

Laura Kaminskyn As One on trans-aiheinen ooppera vuodelta 2014. Päähenkilö muuttuu baritonista mezzosopraanoksi. Vastaavia siirtymiä tapahtuu Suomenkin laulu- ja kuoropiireissä sukupuolenkorjausprosessien myötä.

Lue lisää: Laulaja Demian Seesjärvi pohti itsemurhaa kunnes muuttui sopraanosta baritoniksi – mitä tapahtuu kuoroille, kun tiukat sukupuolirajat naisten ja miesten välillä madaltuvat?

Kaminskyn oopperaa on kutsuttu esitetyimmäksi uudeksi yhdysvaltalaisoopperaksi vuosiin. Vuonna 2018 se oli Yhdysvalloissa sijalla 13 kaikkien oopperoiden esityskerroissa – pärjäten siis mainiosti Mozartin, Puccinin, Verdin ja muiden suosikkien tuntumassa.

Toiveita herättää myös Heta Ahon uusi Tove J -ooppera Tove Janssonista. Se saa kantaesityksen ensi viikon torstaina.

Ohjelmistossa on pitkästä aikaa Pehr Henrik Nordgrenin Svarta Munken. Uusia esityskertoja saavat myös Anna Noran pari vuotta sitten kantaesitetty Maaginen Kalevala -lastenmusikaali ja Miika Hyytiäisen Voice Box sekä ääni-installaatio Voice is Voices.

”Toivon, että festivaalista tulee pysyvä ja vähitellen saisimme käyntiin myös kansainvälisen yhteistyön, kiertueet ja mahdollisen teosvaihdon”, Ristimäki kertoo.

Maaginen Kalevala -lastenmusikaali palaa ohjelmistoon Helsingin oopperakesässä.

Helsingin oopperakesän koko ohjelmisto löytyy täältä, Urkuyö ja aaria -festivaalin ohjelmisto löytyy täältä ja Juhlaviikkojen ohjelmisto tästä.

