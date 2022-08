Hasse avaruudesta -podcast on turvallista Suomi-satiiria ulkoavaruudesta

Hasse-humanoidi jättää kipeimmät havainnot tekemättä.

Ostosten bonuspisteet, kahvi, maito, jonotus, some, vuodenajat, Viro...

Suomalaiset tykkäävät sellaisesta itseironiasta, joka ei satuta liikaa. Ja avaruusolio Hasse iskee luottavaisesti tähän luottavaisen kansan nauruhermoon. Suurta pahastumisen vaaraa ei ole, ja kyllä jopa kyynistä kriitikkoa välillä hymyilyttää.

Hasse elää Suomessa täydellistä kaksoiselämää. Hänellä on täällä perhe ja työ kahvilassa. Todelliseen kotiinsa Proxima b -planeetalle Hasse raportoi eksoottisesta elämästään huippusuositun podcastinsa välityksellä.

Intensiivisen podcastin pääosaa esittää Jussi Vatanen, jonka komiikka on aiemmin tuttua esimerkiksi tv-sarja Putouksesta. Kahdeksanosaisen sarjan on ohjannut Lasse Nousiainen, joka on myös käsikirjoittanut sen yhdessä Yasir Gailyn ja Kristian Gustafssonin kanssa.

Suomi-satiirin lisäksi huumoria löytyy avaruusfysiikkahenkisistä sanaleikeistä, joita on luvassa vyörytystahdilla.

Hasse-humanoidi on epäpoliittinen havainnoitsija. Vaikka esimerkiksi Ukrainan sodan synnyttämässä Nato-hypessä ja uudessa yhtenäiskulttuurissa olisi paljonkin ruokaa satiirikolle, sen kaltaisia aiheita kannattaa välttää, jos tavoitteena on vain viihdyttäminen suututtamatta ketään.

Sarjaa rytmittävät mainosparodiat tuovat jälleen kerran mieleen, miten lähellä mainonnalle vitsailu on piilomainontaa.

Hasse avaruudesta, Yle Areena